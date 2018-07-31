Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газизов: «Судейство в матче с «Локомотивом» было качественным»

Газизов: «Судейство в матче с «Локомотивом» было качественным»

31 июля 2018, 07:41
8

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отметил качественное судейство бригады арбитров во главе с Михаилом Вилковым в матче первого тура РПЛ с «Локомотивом». Ранее представители столичного клуба высказали обратную точку зрения.

«Мне показалось, арбитр работал нормально, судейство было качественным. Что касается незасчитанного гола, то это сложный момент. Линейный судья сразу зажег флаг, футболисты посмотрели и прекратили играть, а если бы флаг не был поднят, то и момента, может быть, и не было бы.

А эпизод, когда Игбоун наступил на ногу игроку «Локомотива», – игровой, он же сделал это неумышленно, тем более соперник до этого упал на газон.

Согласен, что VAR необходимо использовать, чемпионат мира в России доказал, что прогресс должен быть в футболе. Система будет помогать арбитрам.

Чтобы установить VAR на стадионе «Нефтяник», необходимо будет применить какие-то технические решения, но мы готовы сделать это. Вряд ли возможно внедрить VAR повсеместно, сначала можно начать на некоторых аренах, тем более некоторые клубы уже проявили такую инициативу», – сказал Газизов.

Матч первого тура РПЛ «Уфа» – «Локомотив» завершился со счетом 0:0.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Уфа Локомотив Газизов Шамиль Вилков Михаил
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рубик Докоян
1533013079
Решение о прекращении игры как и нарушения фиксирует главный судья в поле. Он может не отреагировать на поднятый флажок бокового судьи. Эта давняя болезнь наших футболистов, прекращать играть до свистка арбитра и самим определять был офсайд или нет, вышел мяч за пределы поля или нет, за что потом не раз были наказаны голами в свои ворота.
Ответить
amazonaws
1533021406
Мутко и Прядкин ГРОЗИЛИСЬ установить систему видеопомощи VAR с нового сезона в РПЛ, но на деле не хотят внедрять и бороться с коррупцией в судействе. Скандалы их полностью устраивают и они не намерены с ними бороться с помощью системы видеопомощи судьям VAR. Систему VAR надо внедрять в РПЛ и как можно скорее! Сколько надо судейских СКАНДАЛОВ, чтобы до Мутко, Алаева, Прядкина, Колоскова, Егорова, Левникова ДОШЛО, что надо и как можно скорее внедрять систему VAR в нашем российском чемпионате??? Все уже и давно в Мире поняли, а до наших чиновников от футбола, никак не дойдёт!!! Бутенко, Колосков против! Мутко, Алаев, Прядкин против. Егоров, судьи, Левников, Чеботарёв против!!! Коррупция для них мать родна и позволяет им рулить скандальным судейством. Судей надо отстранять, а они их ОТМАЗЫВАЮТ и посылают по новой скандалить. Ждите новых скандалов! Они их вам обеспечат по полной скандальной судейской программе. С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ! Наши судьи, самым НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЮТ все старания команд на ЧЕСТНОЕ и справедливое судейство. РФС надо с судейством разбираться в первую очередь. Судьи очень вредят нашему футболу. Честный судья не боится видеоповторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! 1-й тур чемпионата России "Уфа" – "Локомотив". На 15-й мин. матча первый ассистент В. Миневич грубо ошибся, определив положение "вне игры" у нападающего Локомотива Эдера. В момент паса от своего игрок Локомотива Эдер, не находился за линией офсайда. Однако, боковой судья Миневич поднял флаг и сигнализировал арбитру Михаилу Вилкову. Судья Вилков свиснул и остановил игру. Эдер отправил мяч в ворота Уфы почти со свистком арбитра. Но забитый гол, по всем футбольным правилам, судья Вилков ошибочно не засчитал. Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ! Когда прекратится это БЕЗОБРАЗИЕ???
Ответить
Саладин
1533023968
понятно! чистый гол в ворота его команды отменили, ещё бы он не был доволен судейством...
Ответить
Yev
1533025183
Я могу конечно ошибаться, но по новой трактовке правил нахождение одного или нескольких игроков соперника в пассивном положении внеигры перед вратарём считается не правильным. Сам игрок находился в правильном положении, но его партнёры нет и могли повлиять на ситуацию. При всём уважении к Палычу, по моему, судья прав.
Ответить
kella
1533027803
Это не новость! Представители всегда будут выгораживать свой клуб!
Ответить
тщмек 19
1533029334
Судейство было домашним, Локомотив так же будут судить в Черкизове. Только не со Спартаком, конечно.
Ответить
Etiainen
1533042668
в глаза долбился чтоль?
Ответить
Главные новости
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
19:10
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
1
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
9
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
17:51
1
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
4
Все новости
Все новости
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
19:33
4
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
19:18
1
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
19:04
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
9
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
4
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
9
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
2
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
16:39
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
1
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
1
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
7
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
6
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
2
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
8
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
7
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
7
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+