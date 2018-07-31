Газизов: «Судейство в матче с «Локомотивом» было качественным»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отметил качественное судейство бригады арбитров во главе с Михаилом Вилковым в матче первого тура РПЛ с «Локомотивом». Ранее представители столичного клуба высказали обратную точку зрения.

«Мне показалось, арбитр работал нормально, судейство было качественным. Что касается незасчитанного гола, то это сложный момент. Линейный судья сразу зажег флаг, футболисты посмотрели и прекратили играть, а если бы флаг не был поднят, то и момента, может быть, и не было бы.

А эпизод, когда Игбоун наступил на ногу игроку «Локомотива», – игровой, он же сделал это неумышленно, тем более соперник до этого упал на газон.

Согласен, что VAR необходимо использовать, чемпионат мира в России доказал, что прогресс должен быть в футболе. Система будет помогать арбитрам.

Чтобы установить VAR на стадионе «Нефтяник», необходимо будет применить какие-то технические решения, но мы готовы сделать это. Вряд ли возможно внедрить VAR повсеместно, сначала можно начать на некоторых аренах, тем более некоторые клубы уже проявили такую инициативу», – сказал Газизов.

Матч первого тура РПЛ «Уфа» – «Локомотив» завершился со счетом 0:0.