Семин: «Локомотив» забил «Уфе» чистый гол. Пусть судьи посмотрят»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0).

«Закономерный итог. «Уфа» не реализовала пенальти, а мы не реализовали стопроцентный момент Фарфана, хотя в первом тайме мы забили чистый гол. Пусть судьи и инспектор посмотрят этот момент.

Благодарю футболистов за проделанную работу. Первый тайм мы провели не лучшим образом, а во втором действовали гораздо лучше.», – сказал Семин.

Гилерме на 94-й минуте отбил пенальти в матче с «Уфой»