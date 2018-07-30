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  • Семин: «Локомотив» забил «Уфе» чистый гол. Пусть судьи посмотрят»

Семин: «Локомотив» забил «Уфе» чистый гол. Пусть судьи посмотрят»

30 июля 2018, 20:37
24

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0).

«Закономерный итог. «Уфа» не реализовала пенальти, а мы не реализовали стопроцентный момент Фарфана, хотя в первом тайме мы забили чистый гол. Пусть судьи и инспектор посмотрят этот момент.

Благодарю футболистов за проделанную работу. Первый тайм мы провели не лучшим образом, а во втором действовали гораздо лучше.», – сказал Семин.

Гилерме на 94-й минуте отбил пенальти в матче с «Уфой»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Уфа Локомотив Семин Юрий
Комментарии (24)
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zico2205
1532972425
Матч на качелях....Могли выиграть и одни и другие....
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gor77
1532972688
Я не болельщик Локо, но 100% гол! На видеоповторе очень хорошо всё видно. Судейская бригада облажалась по полной!
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Федя Кабак
1532972783
Да уж..кривожопые судья раздражают и портят весь фктбол!
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ArReal
1532972944
Игра была равна - играли два... Локомотив с ЦСКА 0-0 выстоял , Уфа с Домжале 0-0 - как они ещё должны были сыграть между собой, если не по нулям!?)))
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Bagger
1532973499
ой да ладно, Локо отскочил, не чемпионская игра. Это начало конца. Опять век титулов не видать.
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KOLBIS
1532974174
Как говорят,если бы да кабы,нам тренер всегда говорил,надо выигрывать по игре,а не ждать.пока судья ошибется или соперник,не забили,не засчитал судья гол,назло забейте два,а сейчас разоряться поздно уже,при всем уважении Юрий Палыч...
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Loko_Roma
1532974514
Проблема осталась с которой доигрывали последние 10 туров чемпионата, не могут забивать, и никого не купили, какой-то саботаж.
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Мары
1532977228
Гол действительно был чистый.Судейская ошибка.
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derettuio
1532980166
Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из king-ball.ru за 2 недели не одного проигрыша. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.
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Александ1982
1533026681
Палыч часто стал ныть, то судьи, то календарь-это Россия!!! тут все правильно в футболе
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