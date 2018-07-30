Моуринью: «Санчес – наш единственный атакующий игрок. Этот бедняга старается изо всех сил с разочарованием того, кто хочет большего»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал игру нападающего команды Алексиса Санчеса на международном кубке чемпионов.

Манкунианцы провели в турнире два матча – против «Милана» (1:1, 9:8 по пенальти) и «Ливерпуля» (1:4). Чилиец в этих встречах забил один гол.

«Вы хотите, чтобы Алексис был очень доволен теми игроками, которые его окружают? Мы не играем на этом турнире ради улучшения команды или динамики. Мы играем здесь, чтобы попытаться выжить и иметь некоторые не слишком отвратительные результаты.

Санчес – единственный атакующий игрок, который у нас есть. У нас нет вингеров и нет нападающих. Он единственный, кто есть в наличии. Этот бедняга старается изо всех сил, с разочарованием того, кто хочет большего.

Против «Милана» он сыграл фантастически хорошо и сделал все возможное. Не думаю, что вы правы, говоря, что он не доволен. Если бы он был недоволен, он не был бы готов играть в двух последних матчах 90 и 85 минут, работая так, как он работал.

Для меня эти ребята феноменальны с точки зрения отношения и уважения к клубу. Им действительно это нравится», – сказал Моуринью.