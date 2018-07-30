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  • РПЛ утвердила четыре стадиона в качестве резервных на сезон-2018/19

РПЛ утвердила четыре стадиона в качестве резервных на сезон-2018/19

30 июля 2018, 14:31
15

РПЛ утвердила список резервных стадионов для проведения матчей турнира. По словам пресс-службы лиги, данное решение приняли в соответствии со статьей 10.5.2. регламента соревнований на сезон-2018/19.

В качестве резервных стадионов будут использоваться «Арена Химки» (Московская область), «Фишт» (Сочи), «СКБ-Банк Арена» (Екатеринбург) и «Нефтяник» (Уфа).

Вышеперечисленные арены будут задействованы любым из клубов в случае, если он не сможет принять какой-либо из матчей на своем домашнем или резервном стадионах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (15)
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Боцман59rus
1532950769
на всякий случай ДепоАрену пятой впишите, глядишь Анжи бюджет подправит.)))
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Ubuntu
1532951246
Зечем включили уфимский недостадион? Если в стране много новых арен
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Sergeyy
1532951501
А почему Динамо не будет играть на новом стадионе ВТБ арена?
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_Kesh_Suntar_
1532952157
А Лужники!!!!! Почему там не должны пройти встречи ЦСКА Спартак и ЛЧ ЛЕ! Или финансово убыток для клубов!
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Project Бабангида
1532952166
вопрос - а выдвижное на крестовском куда задвинули ?
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bset
1532955355
Саранск, Волгоград, Нижний Новгород, Калининград...
Ответить
OfaZavr
1532966051
странный выбор, могли бы вместо этих включить другие мало используемые стадионы построенные к ЧМ.
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батог
1532967605
Одни вопросы!!!!!!!!!
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Рубик Докоян
1532968338
Ну а где раньше были, "Енисей" принимал " Зенит" на убогом искусственном газоне в Тюмени ?
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zigbert
1532976841
Можно было предложить что то поинтересней. Ведь у нас есть новейшие стадионы.
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