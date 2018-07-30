РПЛ утвердила четыре стадиона в качестве резервных на сезон-2018/19

РПЛ утвердила список резервных стадионов для проведения матчей турнира. По словам пресс-службы лиги, данное решение приняли в соответствии со статьей 10.5.2. регламента соревнований на сезон-2018/19.

В качестве резервных стадионов будут использоваться «Арена Химки» (Московская область), «Фишт» (Сочи), «СКБ-Банк Арена» (Екатеринбург) и «Нефтяник» (Уфа).

Вышеперечисленные арены будут задействованы любым из клубов в случае, если он не сможет принять какой-либо из матчей на своем домашнем или резервном стадионах.