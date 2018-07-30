Карвахаль: «Всегда был поклонником Лопетеги»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль доволен работой под управлением нового главного тренера команды Хулена Лопетеги.

«Я всегда был поклонником Лопетеги. Полностью согласен с его виденьем игры.

Он относится к тому типу тренеров, кто способен получить максимум от каждого своего игрока. Лично я с нетерпением уже жду старт нового сезона. Планка поднята очень высоко, но я уверен, что мы справимся.

Каждый из нас научился справляться с постоянным давлением со стороны, которое на нас оказывается. Мы играем и тренируемся с лучшими футболистами мира – это не такая уж большая плата за давление», – приводит слова Карвахаля El Grafico.

В первом туре испанской Примеры «Реал» сыграет с «Хетафе» 19 августа в Мадриде.