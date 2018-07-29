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  • Прядкин – о присвоении сборной России званий ЗМС: «Игроки добились выдающегося результата, он повлиял на страну»

Прядкин – о присвоении сборной России званий ЗМС: «Игроки добились выдающегося результата, он повлиял на страну»

29 июля 2018, 14:39
9

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал слова экс-волейболистки Екатерины Гамовой, которая оказалась недовольна присвоением сборной России званий заслуженных мастеров спорта.

«Нельзя не отметить, что футбол и другие виды спорта в плане интереса со стороны общественности – это, конечно, совершенно разные вещи. И в футболе, как и в других видах спорта, достичь определенных побед очень тяжело.

Не хочу обижать другие вида спорта, но тот результат, который достигла команда на чемпионате мира, повлиял на всю страну, он действительно выдающийся, сборной впервые в истории России удалось выйти в плей-офф турнира. Думаю, именно на это и обратили внимание в Министерстве спорта и администрации президента», – сказал функционер.

Наша команда на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Прядкин Сергей
Комментарии (9)
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yorgenbarenz
1532866307
Не пей.8-е место при своих болельщиках-не выдающийся результат.И он ,конечно,повлиял на страну-цены подросли.
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DOCTOR PENALTY
1532866323
Господин Прядкин, объясните что здесь выдающегося? Люди не понимают! Вы испоганили и обесценили самое крутое звание присваиваемое за спортивные достижения. Вы унизили и разочаровали сотни заслуженных спортсменов. У нас в стране и так полно несправедливости на каждом шагу, вы добавили ещё больше. Ну неужели нельзя было поощрить их вашими политическими символами за участие в поднятии престижа страны???"""
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petr69
1532867298
Герои панфиловцы. Костьми ложились.Что до игры....???
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21082014
1532868363
то,что конкретно влияет на страну,на положение в ней,мы видим.благодаря таким,как прядкин эти самые влияния только ухудшают общую ситуацию.как может восьмое место на проводимом ДОМА чемпионате реально сделать положение в стране лучше?
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SPACE TRUCKIN
1532871463
выдающийся...потрясающий...эпитеты за 1/4 впечатляют...парни просто хорошо сделали свою РАБОТУ,а если б путина не удовлетворил результат? наверняка эпитеты были б скромнее...результат,считаю,максимум - хороший...спасибо сборной...остальное - пиар...
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Axe111
1532872034
Фу противно.РЕЗУЛЬТАТ 1/4 .У всех топ команд взяли чупа-чупс ПО ИГРЕ.А стоять 120мин 11 чел в защите МНОГО УМА НЕ НАДО
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мы_не_рабы
1532873257
Хотели как лучше, получилось как всегда. Что же выдающегося сделали наши футболисты? Сплотили страну? Да! И пока все кричали гол!!!! чиновники, под шумок, увеличили НДС, сборы за различные документы и попытались протолкнуть пенсионную реформу. Конечно - это достижение для страны, но что здесь общего с футболом? Ребята - молодцы, и вряд ли кто на их месте отказался бы от звания ЗМС. Только спортивные функционеры таким образом обесценили это звание. И что должны теперь чувствовать те, кто выигрывал Олимпиады, Чемпионаты Мира и Европы? Их можно понять. А футболистам придётся теперь это звание подтверждать. И мы, болельщики, всегда будем держать в уме: "это же ЗМС".
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zigbert
1532957968
Это плохо ,когда в спорт и в частности в футбол ,вмешивается политика.
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