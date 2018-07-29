Прядкин – о присвоении сборной России званий ЗМС: «Игроки добились выдающегося результата, он повлиял на страну»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал слова экс-волейболистки Екатерины Гамовой, которая оказалась недовольна присвоением сборной России званий заслуженных мастеров спорта.

«Нельзя не отметить, что футбол и другие виды спорта в плане интереса со стороны общественности – это, конечно, совершенно разные вещи. И в футболе, как и в других видах спорта, достичь определенных побед очень тяжело.

Не хочу обижать другие вида спорта, но тот результат, который достигла команда на чемпионате мира, повлиял на всю страну, он действительно выдающийся, сборной впервые в истории России удалось выйти в плей-офф турнира. Думаю, именно на это и обратили внимание в Министерстве спорта и администрации президента», – сказал функционер.

Наша команда на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала.