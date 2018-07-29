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  • Волейболист Спиридонов: «ЗМС для футболистов? Обыграли арабов, и на тебе значок»

Волейболист Спиридонов: «ЗМС для футболистов? Обыграли арабов, и на тебе значок»

29 июля 2018, 10:57
53

Волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал ситуацию с присвоением званий заслуженных мастеров спорта футболистам сборной России.

«Я выиграл Европу, пару Мировых лиг, пару Лиг чемпионов, и где мой ЗМС? А тут обыграли арабов, и на тебе значок.

Были бы в призах, вопросов нет – пожалуйста», – написал Спиридонов в твиттере.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала. Это лучший показатель в истории.

Сборная России встретилась с Путиным. Шутки Дзюбы, мяч без слежки, злость Гамовой

Источник: Twitter
Чемпионат мира Россия
Комментарии (53)
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Львиное сердце
1532851182
смени волейбол на футбол ,а потом и говори!
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insider_retro
1532851822
Однозначный перебор с присвоением!... Теперь люди из орбиты государственников делают поясняющие и оправдывающие заявления, восторгаясь достижениями футболистам... Правда, почему-то, умалчивают про Положение о присвоении и необходимый статус достижений... Поэтому, очевидно чувство несправедливости многих спортсменов, которые выступили с непониманием произошедшего... Тут, даже, со Спиридоновым соглашусь...
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1532852153
Оправдали очередную путинскую показуху, вот и обогатились за счет бедного народонаселения.
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Project Бабангида
1532852722
поединок между дзюбой и мусерским был бы логичной развязкой этого шоу
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Iupiterssoleg
1532852727
Хватит ныть нытики!!В волейбол и я вас обыграю.Вообще волйболистам ЗМС давать не надо.Спросите людей кто знает хоть одного волейболиста?Или ажиотаж от ЧМ по волейболу.?Тоже мне великие спортсмены голос имеют.Вы кто такие?Кто вас знает?Кто вас любит?Футболистов весь мир любит.Футбол номер 1.
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alex1951
1532852977
Ну ясен пень - цирк стал обретать реальные формы. Это Россия,возможно все. Фишка в другом. Кремль подсуетился.Денег сборная подзаработала .Надо прикоснуться. Долго думать -делу вредить.Дадим ка мы им звания ,тогда и мы себе ,любимым, сможем кое чиво ,за особые заслуги,приписать - основание то есть! И кто там ,за кирпичной стеной такой вумный? Уж не Мудистов ли,ауууу?!
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Dominator777
1532854442
Сказал все верно и по делу - ни добавить, ни убавить.
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Chernyi Lis
1532854587
полностью согласен с волейболистом..
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Мары
1532854695
Ну как же ш, наших ногомяситов наша страна аж целых две недели боготворила.Пора как то к этому приобщиться.Не зря же сразу Мутко и Со отовсюду вылезли.Они же из каждого матюгальника вещали, что это их заслуга и ни кого более.Не зря же Черчесова великим кормч..., тьфу ты коучем сделали.Ого го.Мы знали, что усы всех натянут, обманут и обесчестят.Тьфу ты. Вот теперь я точно знаю, что четверть финал это наш потолок.Больше не надо.Ведь больше не к чему стремиться.Если сам в Кремле встречал, руки жал и обнимал.Мечта осуществилась.Занавес.
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directorpg
1532855538
Зависть.
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