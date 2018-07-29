Волейболист Спиридонов: «ЗМС для футболистов? Обыграли арабов, и на тебе значок»

Волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал ситуацию с присвоением званий заслуженных мастеров спорта футболистам сборной России.

«Я выиграл Европу, пару Мировых лиг, пару Лиг чемпионов, и где мой ЗМС? А тут обыграли арабов, и на тебе значок.

Были бы в призах, вопросов нет – пожалуйста», – написал Спиридонов в твиттере.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала. Это лучший показатель в истории.

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