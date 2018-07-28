Максименко, Жиго и Ломовицкий выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Оренбургом»

«Спартак» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч первого тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Боккетти, Жиго, Комбаров, Ещенко, Фернандо, Зобнин, Глушаков, Ломовицкий, Промес, Зе Луиш.

«Оренбург»: Фролов, Андреев, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Афонин, Сутормин, Попович, Козлов, Чуканов.

Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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