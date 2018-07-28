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  • Максименко, Жиго и Ломовицкий выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Оренбургом»

Максименко, Жиго и Ломовицкий выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Оренбургом»

28 июля 2018, 17:52
15

«Спартак» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч первого тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Боккетти, Жиго, Комбаров, Ещенко, Фернандо, Зобнин, Глушаков, Ломовицкий, Промес, Зе Луиш.

«Оренбург»: Фролов, Андреев, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Афонин, Сутормин, Попович, Козлов, Чуканов.

Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург
Комментарии (15)
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Алекc
1532790763
ни куя себе... Максименко никак не ожидал
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Полная Канистра
1532791530
тревожно только за вратаря состав боевой в любом случае должны крупно выигрывать
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Eddyson
1532792438
С Максименко вообще нежданчик. Удачной ему игры!
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OfaZavr
1532792686
удивил Массимо как и обещал, особенно с Максименко и Ломовицким) ну поглядим.
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Рубик Докоян
1532793924
У Карреры и в прошлом сезоне были неожиданности по составу на игру. Посмотрим, он всё таки внутри команды и видит кто и как готов сейчас. В данном случае можно проверить новичков у себя дома в матче с "Оренбургом".
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Мары
1532799493
Жиго был ожидаем. Ломовицкий скорее да, чем нет. Максименко конечно это неожиданность.Полная. Массимо как обещал, так и сделал.Такого состава действительно не было.
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zigbert
1532802901
Ломовицкий неплохо проявил себя в товарищеских матчах, да и Максименко тоже. И вот результат.
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