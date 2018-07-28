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  • Кутепов: «Были ли предложения от европейских клубов? Если честно, даже не знаю. С агентом еще не общался»

Кутепов: «Были ли предложения от европейских клубов? Если честно, даже не знаю. С агентом еще не общался»

28 июля 2018, 13:28
6

Защитник «Спартака» Илья Кутепов заявил, что пока ничего не знает о предложениях из европейских клубов.

Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему футболисту сборной России со стороны клубов из Германии, Италии, Франции и Англии.

«Делали ли мне предложения европейские или другие зарубежные клубы? Даже не знаю, если честно. Я со своим агентом еще не общался. Мы только втянулись в эту работу и на эту тему еще не общались.

Хотел бы я поиграть за границей? Опять же, смотря где. Здесь влияют многие факторы: и положение в клубе сейчас, и смотря какой клуб тебя зовет. Если это какой-то клуб, скажем так, не высшей европейской лиги, чемпионата, здесь все надо рассматривать до деталей», сказал Кутепов.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1532774347
Илья, пора опуститься на землю и перестать праздновать то, чего не было, ты вон уже в старт не попадаешь, давай работай.
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Damir07
1532777276
Нет конечно если что то было бы об этом все всё что можно трубили бы
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paracetamol
1532777539
В МанСити не приглашали или может в Реал?
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FaTeK1945ru
1532782443
...Кутепов,давай играй за свой клуб,а предложения будут--- только от отличной игры.
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zigbert
1532782691
В Спартаке Илья тебе надо еще поиграть. Повышай свой уровень а там видно будет.
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OfaZavr
1532790019
в первую очередь покажи стабильность и прогресс в Спартаке, а там уж видно будет.
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