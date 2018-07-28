Кутепов: «Были ли предложения от европейских клубов? Если честно, даже не знаю. С агентом еще не общался»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов заявил, что пока ничего не знает о предложениях из европейских клубов.

Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему футболисту сборной России со стороны клубов из Германии, Италии, Франции и Англии.

«Делали ли мне предложения европейские или другие зарубежные клубы? Даже не знаю, если честно. Я со своим агентом еще не общался. Мы только втянулись в эту работу и на эту тему еще не общались.

Хотел бы я поиграть за границей? Опять же, смотря где. Здесь влияют многие факторы: и положение в клубе сейчас, и смотря какой клуб тебя зовет. Если это какой-то клуб, скажем так, не высшей европейской лиги, чемпионата, здесь все надо рассматривать до деталей», сказал Кутепов.