Голодец: «Произошел коренной перелом. Сегодня на футболе вы можете увидеть, как люди приходят с семьями»

Вице-премьер РФ по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец высказала мнение об увеличении посещаемости на российских стадионах после чемпионата мира-2018. Также она заявила, что после успешного выступления сборной России на домашнем ЧМ дети мечтают быть похожими на футболистов национальной команды.

В пятницу на матче за Суперкубок России «Локомотив» – ЦСКА (0:1, д.в.) в Нижнем Новгороде побывало 43 тысячи 319 человек.

«Вчера действительно произошел коренной перелом – мы увидели полный стадион. После чемпионата мира у нас прошло пять игр, на которых было в общей сложности 132 тысяч зрителей. Изменилась сама аудитория: сегодня на футболе вы можете увидеть, как люди приходят с семьями.

Наша сборная – молодые ребята. Своим примером и трудолюбием они показывают пример миллионам детей в нашей стране. Знаю, что для детей означают фамилии Черчесов, Головин, Черышев, Акинфеев. Все мечтают быть на них похожими. Те, кто раньше носил майки с фамилиями Роналду и Месси, сегодня их поменяли. Это очень здорово», – сказала Голодец.