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  • Голодец: «Произошел коренной перелом. Сегодня на футболе вы можете увидеть, как люди приходят с семьями»

Голодец: «Произошел коренной перелом. Сегодня на футболе вы можете увидеть, как люди приходят с семьями»

28 июля 2018, 12:53
25

Вице-премьер РФ по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец высказала мнение об увеличении посещаемости на российских стадионах после чемпионата мира-2018. Также она заявила, что после успешного выступления сборной России на домашнем ЧМ дети мечтают быть похожими на футболистов национальной команды.

В пятницу на матче за Суперкубок России «Локомотив»ЦСКА (0:1, д.в.) в Нижнем Новгороде побывало 43 тысячи 319 человек.

«Вчера действительно произошел коренной перелом – мы увидели полный стадион. После чемпионата мира у нас прошло пять игр, на которых было в общей сложности 132 тысяч зрителей. Изменилась сама аудитория: сегодня на футболе вы можете увидеть, как люди приходят с семьями.

Наша сборная – молодые ребята. Своим примером и трудолюбием они показывают пример миллионам детей в нашей стране. Знаю, что для детей означают фамилии Черчесов, Головин, Черышев, Акинфеев. Все мечтают быть на них похожими. Те, кто раньше носил майки с фамилиями Роналду и Месси, сегодня их поменяли. Это очень здорово», – сказала Голодец.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Россия
Комментарии (25)
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Eddyson
1532772155
Рекомендуется говорить не "перелом", а "прорыв". И говорить о нем рано, по-моему. Вот пол сезона РПЛ пройдет, там и можно делать предварительные выводы. А так лишь бы побыстрее отрапортовать об "успехах" на высоком посту получается.
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Garrincha58
1532772578
Перелом? это у Ольги перелом до власти добралась
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Миша13
1532772703
И где перелом?? Мне нравится как наши путинские жополизы чинуши бросаются великими и громкими словами..напоминает СССР и трибуны любимой и неповторимой КПСС..
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Полная Канистра
1532773456
ТЁТЯ ПРИХОДИ С СЕМЬЁЙ В НОЯБРЕ -ДЕКАБРЕ и посмотришь
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vladimir-7
1532773598
Во-первых, нужно сделать цены на билеты доступными для всех болельщиков, тогда и будут ходить на футбол и с семьями, и не судить о количестве болельщиков на стадионе по игре; Во-вторых, дети не хотят знать какого-то Четчесова, они знают хороших футболистов и хотят быть похожими только на них и не надо выдавать желаемое за действительное и отбросьте ваши привычки вешать лапшу на уши.
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zigbert
1532781567
Рано еще судить по одному проведенному матчу.
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amazonaws
1532782224
Россия заслуживает НАИВЫСШИЕ слова БЛАГОДАРНОСТИ за организацию и проведение мирового чемпионата по футболу. Организаторы постарались НА СЛАВУ! Россия задала высочайшие стандарты организации и проведения мирового чемпионата по футболу 2018! Самый ВЫСОЧАЙШИЙ уровень за всё время проведения мировых форумов футбола. Чемпионат совершенно потрясающий! А ещё фантастический и гостеприимный, а ещё дружественный и РАДУШНЫЙ! Весь Мир и все страны участницы уже и по достоинству, это ОЦЕНИЛИ, выразили признательность всем стараниям организаторов. Наш чемпионат - самый ЛУЧШИЙ чемпионат в Мире, а его организация выше всяких ПОХВАЛ! Космос! По самым НАИВЫСШИМ стандартам, которые задала всему миру Россия! И пусть теперь другие попытаются сделать лучше! Чувство ГОРДОСТИ и радости за Россию переполняют наши сердца и души! Праздник футбола удался на славу. Поздравляем всех россиян и наших гостей с великим успешным праздником мирового ФУТБОЛА! А нашей сборной желаем новых феерических ПОБЕД!!! Мы ГОРДИМСЯ Россией и этому ГРАНДИОЗНОМУ успеху!
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1532784893
Ещё бы стадионы от орущих матом дебилов избавить
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OfaZavr
1532789611
ну да, а хулиганов и всяких пакостей как будто нет) еще работать и работать до того чтобы спокойно все могли семьями приходить.
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paracetamol
1532790391
Она чего, так оголодала? Может скинуться на спонсорскую поддержку, министр все-таки.
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