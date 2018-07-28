Хусаинов: «Участие ЦСКА в Суперкубке России – коммерческое решение»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что ЦСКА не должен был играть в матче за Суперкубок России против «Локомотива». Место армейцев должен был занять «Авангард».

«Существует такая практика: обладатель Кубка страны играет в Лиге Европы – представляет национальную ассоциацию. В случае, если обладатель Кубка и чемпион ассоциации – один и тот же клуб, то в Лиге Европы играет финалист Кубка.

Я думаю, что со спортивной точки зрения было бы правильно, если бы был курский «Авангард». Раз клуб «Тосно» прекратил свое существование. А ЦСКА – это только желание нашей Премьер-лиги заработать на этом матче дополнительные дивиденды, финансовые, в том числе. Дать толчок развитию футбола. Но, мне кажется, что это такое коммерческое решение. А что касается спортивного, то я его уже изложил. И озвучил ту точку зрения, которая принята в цивилизованной футбольной Европе», — приводит слова Хусаинова «Национальная служба новостей».