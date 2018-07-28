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  • Хусаинов: «Участие ЦСКА в Суперкубке России – коммерческое решение»

Хусаинов: «Участие ЦСКА в Суперкубке России – коммерческое решение»

28 июля 2018, 08:13
28

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что ЦСКА не должен был играть в матче за Суперкубок России против «Локомотива». Место армейцев должен был занять «Авангард».

«Существует такая практика: обладатель Кубка страны играет в Лиге Европы – представляет национальную ассоциацию. В случае, если обладатель Кубка и чемпион ассоциации – один и тот же клуб, то в Лиге Европы играет финалист Кубка.

Я думаю, что со спортивной точки зрения было бы правильно, если бы был курский «Авангард». Раз клуб «Тосно» прекратил свое существование. А ЦСКА – это только желание нашей Премьер-лиги заработать на этом матче дополнительные дивиденды, финансовые, в том числе. Дать толчок развитию футбола. Но, мне кажется, что это такое коммерческое решение. А что касается спортивного, то я его уже изложил. И озвучил ту точку зрения, которая принята в цивилизованной футбольной Европе», — приводит слова Хусаинова «Национальная служба новостей».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (28)
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a-rakhmatov
1532755571
Очень жаль что не сыграл Авангард в суперкубке...
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Рубик Докоян
1532756591
Этому бывшему "свистуну" с известной репутацией лучше байки рассказывать где-нибудь в закусочной. Прежде чем свои домыслы приводить по практике лучше посмотреть регламент "Положение о турнире за Супер Кубок России".
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пряник929
1532759137
Бабло победило футбол....
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Полная Канистра
1532759424
ну кто бы сомневался в этом везде деньги правят у нас А игра так себе прошла действительно полный /толчёк/
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shikari_
1532759932
Авангард в супер кубок, у Уфы лигу европы отобрать и тоже Авангард пусть играет.
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ilya43rus
1532761809
А если б победил локо, то хусаинов и слова б не сказал)) З - Зависть)
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Мары
1532762356
По сути верно, но поздно после драки шашками махать. Пора б и остепениться и сделать выводы.
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Vickont
1532762577
Дайте ему регламент почитать.
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Виктор Торопов
1532763422
Авангард должен был играть в супер кубке, а то что там оказался ЦСКА не правильно, с таким же успехом мог играть и Зенит и Краснодар и Спартак, считаю титул не законным. Бардак в футболе. Что хотят чиновники то и делают. Может чемпиона России тоже назначать будем, зачем чемпионат!
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OfaZavr
1532765837
они исходили прежде всего из регламента, а коммерческая составляющая это уже как бонус)
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