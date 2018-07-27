Слуцкий: «Ничья с «Вииторулом»? Мы проявили характер, этим я доволен»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Вииторула» (2:2).

«Хуже всего, что в первом тайме мы играли не в свой футбол. У нас много техничных игроков, мы должны были владеть мячом не менее 65% игрового времени, как во втором тайме.

Конечно, я бы заранее не согласился на такой результат. Но мы храбро сыграли и отыгрались со счета 0:2. Мы создали множество отличных моментов и проявили характер. Этим я очень доволен.

Теперь у нас достаточно информации. Это был не товарищеский матч, и информация будет действительно полезна. Теперь я знаю, что у нас не так. Это позволит провести анализ. Уверен, что дома мы будем играть намного лучше», – сказал Слуцкий.

Ответная встреча пройдет 2 августа.