24 игрока «Локомотива» вылетели в Нижний Новгород. Завтра там пройдет матч за Суперкубок 

«Локомотив» опубликовал список игроков, которые отправились в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России против ЦСКА.
Вратари: Гилерме, Коченков, Медведев
Защитники: Ротенберг, Чорлука, Кверквелия, Михалик, Виталий Денисов, Рыбус, Идову, Лысов
Полузащитники: Игорь Денисов, Тарасов, Фернандеш, Баринов, Игнатьев, Миронов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Куликов .
Нападющие: Эдер, Фарфан, Тугарев, Жемалетдинов.
Матч «Локомотив» – ЦСКА пройдет завтра и начинается в 21:30 по московскому времени.
Источник: ФК «Локомотив»