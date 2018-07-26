24 игрока «Локомотива» вылетели в Нижний Новгород. Завтра там пройдет матч за Суперкубок 

«Локомотив» опубликовал список игроков, которые отправились в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России против ЦСКА.

Вратари: Гилерме, Коченков, Медведев

Защитники: Ротенберг, Чорлука, Кверквелия, Михалик, Виталий Денисов, Рыбус, Идову, Лысов

Полузащитники: Игорь Денисов, Тарасов, Фернандеш, Баринов, Игнатьев, Миронов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Куликов .

Нападющие: Эдер, Фарфан, Тугарев, Жемалетдинов.

Матч «Локомотив» – ЦСКА пройдет завтра и начинается в 21:30 по московскому времени.