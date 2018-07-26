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  • Черчесов: «Трансфер Головина? Это звонок для европейских клубов. На российских игроков можно рассчитывать»

Черчесов: «Трансфер Головина? Это звонок для европейских клубов. На российских игроков можно рассчитывать»

26 июля 2018, 21:39
12

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о трансфере полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Монако». Официально о переходе еще не объявлено.

«Каждый из нас где-то начинал, Саша Головин в их числе. Я рад за него, что он показал такой прогресс, когда-то попал в хорошую команду ЦСКА.

Он играет определенную и важную роль в нашей сборной, я рад, что он сделал этот непростой шаг, надеюсь, что он воспользуется своим шансом. Это опять же, звонок для других европейских клубов, что на российских футболистов можно рассчитывать», – сказал Черчесов.

Головин сделал правильный выбор. «Монако» превратит его в звезду


Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Россия ЦСКА Монако Головин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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Project Бабангида
1532630829
если наша главная цель поставлять игроков для европы и гордится этим, то грош нам цена! в перспективе рпл (или рфпл как там правильно) сама должна стать меккой для футболистов чисто моё мнение
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Рубик Докоян
1532631358
У европейских клубов есть пример приглашения российских игроков после Евро 2008г. Тогда это был не звонок , а набат. Теперь по ним звонит колокол... Не надо отдельную покупку талантливого игрока экстраполировать на российских футболистов. На Головине лежит определённая миссия, заиграет, проявит себя на высоком уровне, тогда и можно будет говорить, что и россияне не халам-балам в футболе, а тоже могут буцкать мяч и стоит обращать внимание и на наш чемпионат. Здесь есть на кого посмотреть и купить по адекватной не сумасшедшей цене.
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Александр52
1532638911
Звонок, это когда плохо, а когда хорошо, лучше молчать.
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Cules2013
1532639098
Какой звонок, о чём он? Вот когда в Европу перейдёт хотя бы штук 5 таких, как Головин, и все они смогут показывать хороший футбол на протяжении более, чем одного сезона, тогда и можно сказать, что на игроков из РПЛ стоит рассчитывать. Головин ещё даже на поле Луи II ни разу не вышел)
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СаняСанчез
1532644582
этот звонок еще в 2008 прозвенел,но благодоря сраному лимиту хороших русских игроков не отпускают
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омск55
1532651628
Пусть сначала заиграет, а потом будет звоночек
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Мортус
1532666020
Насмотрелись уже на отечественных суперстаров за рубежом. Бил, Аршавен, Паша Дерево пипец как подняли рейтинг. Играют до первой получки. Головин тоже в России воспитывался. Так что не удивлюсь возвращению домой через полгода.
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Т34
1532673997
Ой, не надо бы торопиться! Головин пока для Европы "кот в мешке". Пропиарили его хорошо, но не на столько он хорош, судя по ряду матчей, чтобы ему петь дифирамбы. Задатки вырасти в хорошего мастера есть, а получится ли? Время покажет.
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zigbert
1532674018
Головин за последнее время прибавил в мастерстве. Проявил себя с неплохой стороны в сборной на ЧМ. Не случайно к нему повышенный интерес со стороны европейских команд. Но для начала ему придется пройти процесс адаптации в новом коллективе. Тут еще будет иметь место и языковой барьер. Пусть у него все сложится и его талант проявится в полной мере. Не хотелось бы что бы он пошел по пути Д.Сычева ,про которого было высказано много лестных слов и его игра покоряла многочисленных поклонников за рубежом. На деле же все оказалось слишком приземленно.
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OfaZavr
1532675797
никакой это не звоночек, рано так говорить, еще не известно как у Головина все получиться, а насчет других вообще ничего конкретного пока нет.
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