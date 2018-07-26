Черчесов: «Трансфер Головина? Это звонок для европейских клубов. На российских игроков можно рассчитывать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о трансфере полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Монако». Официально о переходе еще не объявлено.

«Каждый из нас где-то начинал, Саша Головин в их числе. Я рад за него, что он показал такой прогресс, когда-то попал в хорошую команду ЦСКА.

Он играет определенную и важную роль в нашей сборной, я рад, что он сделал этот непростой шаг, надеюсь, что он воспользуется своим шансом. Это опять же, звонок для других европейских клубов, что на российских футболистов можно рассчитывать», – сказал Черчесов.

Головин сделал правильный выбор. «Монако» превратит его в звезду



