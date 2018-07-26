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    Мостовой: «Не соглашусь с составом символической сборной ЧМ-2018»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не согласился с символической сборной чемпионата мира-2018, который прошел в России с 14 июня по 15 июля.

    «Немножко не соглашусь с этим списком. Например, Кейн. В группе он забил несколько голов, потом его на поле не было. Три игры он просто ужасно отыграл, поэтому я бы его никогда не включил. Марсело тоже бы не включил: он получил травму и не так сыграл, как должен был сыграть.

    Я бы еще Азара отметил. Если бы Бельгия играла в финале чемпионата, то он стал бы лучшим футболистом чемпионата. Брюйне я бы не включил тоже. Кого-нибудь добавил бы еще из Франции, потому что они чемпионы мира.

    Все это относительно. Болельщики могут просто любить футбол и своих футболистов, поэтому они будут нажимать на кнопки, чтобы свой любимый футболист прошел. Я бы этому списку не придавал большого значения», – приводит слова Мостового «НСН».

    В определении состава символической сборной чемпионата мира-2018 приняли участие болельщики на сайте ФИФА.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2018 08:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 26 июля 2018, 13:28

      а вот я бы еще хотела там видеть Суареса и Очоа...но не дотянули ребята...согласна...а жаль

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 июля 2018, 10:37

      все эти рейтинги и символические сборные редко когда полностью отражают реальную картину, у каждого болельщика свой выбор. поэтому не думаю что стоит серьезно относится к ним.

      4
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 26 июля 2018, 09:40

      Мостовой - всегда и всюду против всех.Личность!

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 июля 2018, 09:02

      Да мы и не придаём. Сколько болельщиков столько и мнений. Все эти символические сборные таковыми и остаются.

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