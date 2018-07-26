Мостовой: «Не соглашусь с составом символической сборной ЧМ-2018»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не согласился с символической сборной чемпионата мира-2018, который прошел в России с 14 июня по 15 июля.

«Немножко не соглашусь с этим списком. Например, Кейн. В группе он забил несколько голов, потом его на поле не было. Три игры он просто ужасно отыграл, поэтому я бы его никогда не включил. Марсело тоже бы не включил: он получил травму и не так сыграл, как должен был сыграть.

Я бы еще Азара отметил. Если бы Бельгия играла в финале чемпионата, то он стал бы лучшим футболистом чемпионата. Брюйне я бы не включил тоже. Кого-нибудь добавил бы еще из Франции, потому что они чемпионы мира.

Все это относительно. Болельщики могут просто любить футбол и своих футболистов, поэтому они будут нажимать на кнопки, чтобы свой любимый футболист прошел. Я бы этому списку не придавал большого значения», – приводит слова Мостового «НСН».

В определении состава символической сборной чемпионата мира-2018 приняли участие болельщики на сайте ФИФА.