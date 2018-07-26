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  • Мостовой: «Не соглашусь с составом символической сборной ЧМ-2018»

Мостовой: «Не соглашусь с составом символической сборной ЧМ-2018»

26 июля 2018, 08:55
4

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не согласился с символической сборной чемпионата мира-2018, который прошел в России с 14 июня по 15 июля.

«Немножко не соглашусь с этим списком. Например, Кейн. В группе он забил несколько голов, потом его на поле не было. Три игры он просто ужасно отыграл, поэтому я бы его никогда не включил. Марсело тоже бы не включил: он получил травму и не так сыграл, как должен был сыграть.

Я бы еще Азара отметил. Если бы Бельгия играла в финале чемпионата, то он стал бы лучшим футболистом чемпионата. Брюйне я бы не включил тоже. Кого-нибудь добавил бы еще из Франции, потому что они чемпионы мира.

Все это относительно. Болельщики могут просто любить футбол и своих футболистов, поэтому они будут нажимать на кнопки, чтобы свой любимый футболист прошел. Я бы этому списку не придавал большого значения», – приводит слова Мостового «НСН».

В определении состава символической сборной чемпионата мира-2018 приняли участие болельщики на сайте ФИФА.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Франция Бельгия Англия Бразилия Марсело Азар Эден Де Брюйне Кевин Кейн Гарри Мостовой Александр
Комментарии (4)
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Рубик Докоян
1532584931
Да мы и не придаём. Сколько болельщиков столько и мнений. Все эти символические сборные таковыми и остаются.
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alex1951
1532587253
Мостовой - всегда и всюду против всех.Личность!
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OfaZavr
1532590667
все эти рейтинги и символические сборные редко когда полностью отражают реальную картину, у каждого болельщика свой выбор. поэтому не думаю что стоит серьезно относится к ним.
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Мария Мария
1532600924
а вот я бы еще хотела там видеть Суареса и Очоа...но не дотянули ребята...согласна...а жаль
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