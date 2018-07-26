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    Семин – о новичках: «Без хорошей обоймы игроков такое количество турниров не осилить»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассчитывает увидеть еще новичков в своей команде до закрытия трансферного окна.

    – Еще пополнение ожидается?

    – Надеюсь. Суперкубок, Кубок России, чемпионат страны, Лига чемпионов. Без хорошей обоймы игроков такое количество турниров не осилить.

    – Тренер Семин всегда удивлял открытиями молодых футболистов. Появление кого из них можно ожидать в новом сезоне?

    – Хорошие шансы у игрока группы атаки Миронова, полузащитника Куликова, форварда Тугарева. Если ребята сумеют доказать, что они нужны «Локомотиву» – милости просим в основной состав. Но для этого придется много работать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.07.2018 07:15
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