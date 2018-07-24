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    Янбаев покинул «Краснодар»

    «Краснодар» сообщил о прекращении трудовых отношений с защитником Ренатом Янбаевым. Игрок пришел в команду летом 2017 года и провел в прошлом сезоне РФПЛ один матч.

    «24 июля 2018 года ФК «Краснодар» и защитник Ренат Янбаев расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон. Футболист пополнил ряды чeрно-зелeных в статусе свободного агента прошлым летом.

    В минувшем сезоне он принял участие в трeх официальных матчах, не отметившись в них результативными действиями. ФК «Краснодар» желает Ренату Янбаеву успехов в дальнейшей спортивной карьере», – сказано в заявлении южан.

    Футболисту 34 года.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    24.07.2018 19:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 24 июля 2018, 19:39

      пора на покой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 24 июля 2018, 19:11

      Удачи. Рады были видеть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 24 июля 2018, 19:10

      Пора заканчивать. Не тянет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > vladik12 24 июля 2018, 19:29

      Лучше всего в Зените смотрелся.прям.блистал..
      И с такой неохотой в Локо обратно уходил из аренды..
      Потом,действительно,..скис..(

      3
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