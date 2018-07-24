Янбаев покинул «Краснодар»

«Краснодар» сообщил о прекращении трудовых отношений с защитником Ренатом Янбаевым. Игрок пришел в команду летом 2017 года и провел в прошлом сезоне РФПЛ один матч.

«24 июля 2018 года ФК «Краснодар» и защитник Ренат Янбаев расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон. Футболист пополнил ряды чeрно-зелeных в статусе свободного агента прошлым летом.

В минувшем сезоне он принял участие в трeх официальных матчах, не отметившись в них результативными действиями. ФК «Краснодар» желает Ренату Янбаеву успехов в дальнейшей спортивной карьере», – сказано в заявлении южан.

Футболисту 34 года.