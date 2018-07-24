Семин: «Новая форма «Локомотива» мне нравится. Хотя, конечно, не хватает привычного зеленого цвета»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поблагодарил болельщиков за встречу с командой на «РЖД Арене» и поделился мнением о новой форме команды, представленной вчера.

«Очень душевно прошла встреча с болельщиками на родной «РЖД Арене». Было много улыбок и теплых слов. Команда получила заслуженные медали, и мы достойно поприветствовали наших новичков.

Нравится мне и новая форма, хотя конечно не хватает привычного зеленого, но это уже на мой личный вкус.

Спасибо всем, кто пришел, и кто до этого ходил на матчи! Следующая встреча уже в пятницу. Увидимся на Суперкубке!» – написал Семин в инстаграме.