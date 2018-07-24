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    Семин: «Новая форма «Локомотива» мне нравится. Хотя, конечно, не хватает привычного зеленого цвета»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поблагодарил болельщиков за встречу с командой на «РЖД Арене» и поделился мнением о новой форме команды, представленной вчера.

    «Очень душевно прошла встреча с болельщиками на родной «РЖД Арене». Было много улыбок и теплых слов. Команда получила заслуженные медали, и мы достойно поприветствовали наших новичков.

    Нравится мне и новая форма, хотя конечно не хватает привычного зеленого, но это уже на мой личный вкус.

    Спасибо всем, кто пришел, и кто до этого ходил на матчи! Следующая встреча уже в пятницу. Увидимся на Суперкубке!» – написал Семин в инстаграме.

    Источник: Instagram

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    24.07.2018 18:35
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