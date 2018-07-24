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  • Мостовой: «Те, кто сватают Кутепова в Европу, видимо, не знают на что он способен»

Мостовой: «Те, кто сватают Кутепова в Европу, видимо, не знают на что он способен»

24 июля 2018, 11:33
26

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой скептически относится к перспективам спартаковцев Романа Зобнина и Ильи Кутепова проявить себя в зарубежном чемпионате.

«Таких, как Зобнин, в каждом хорошем европейском клубе по 6-8 человек. Это рабочие лошадки, которые трудятся на команду, выполняя всю черновую работу.

Но, чтобы играть в ведущем европейском чемпионате, нужно чем-то нестандартным выделяться. Зобнин, в моем представлении, хороший игрок середины поля, но не более того. Надо забивать как минимум по 10 мячей за сезон, а у него с этим проблемы. Не того он плана игрок.

Что же касается Кутепова, то его в Европу, видимо, сватают те, кто не видел и не знает на что он способен. Обычный средний футболист», – считает Мостовой.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья Зобнин Роман Мостовой Александр
Комментарии (26)
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OfaZavr
1532421676
а ведь верно говорит, это для нас чуть увидели какие-то задатки у игрока сразу его превозносят все кому не лень а для чемпионатов топ-5 кто-то из наших просто нормальный а кто-то средненький.
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трениришко
1532421787
не надо п и з де т ь, единицы по 10 мячей забивают
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Опорник84
1532423206
Болея за Спартак считаю Зобнина хорошим игроком и заиграть в Европе ему по силам! А Кутепов, не дай бог конечно, но думаю мы еще не один раз будем страдать от его ошибок! Конечно я очень надеюсь, что поиграв на ЧМ рядом с Игнашевичем, у которого есть чему поучиться, Илья станет меньше ошибаться!
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GermanVo
1532423286
У бывших футболистов частенько желчь льётся. Видимо, это зависть по прошлому. Однозначно нельзя говорить, кто заиграет в европе, а кто нет. А данные, что у одного, что у другого отличные. Если в европе поднажмут, могут и на другой уровень выйти.
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Vladarg
1532423840
Сватовство Кутепова за границу воспринимать серьёзно не стоит.это происки агентов и прочих заинтересованных лиц.
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Боцман59rus
1532424819
человек, сливший, из-за мерзкого характера, за сборную все и вся, заделался экспердом? ...спасибо - нам не надо.))
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Eddyson
1532426952
Хрен с ней, Европой, - главное, что бы в Спартаке хорошо себя проявляли.
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Kрейсер
1532428813
Ещё зимой 2016 года говорил, что Кутепов будет играть в основе сборной. Не понимаю, почему к нему так цепляются?? Кутепов – очень качественный игрок. А на ЧМ в паре с Игнашевичем Кутепов был вообще в полном порядке. Может кто-то знает непогрешимых защитников? Вспомните, как с фланга великого Роберто Карлоса частенько прилетали проблемы? А сколько забивали из под Пике? Или может Боатенг не привозил? Кутепов выигрывает много единоборств. Удачно страхует. Все защитники допускают ошибки. Абсолютно все. Не спешите казнить игрока за любую ошибку.
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Мары
1532431403
Вообще смешно с Мостового такое слышать.Вроде и игрок не плохой был и в футболе соображает по лучше многих, но ни как не может сообразить, что Европа она ж разная.Есть страны куда фиг пробьёшься, а есть страны где будешь первым парнем на деревне.Хотя если по Кутепову сомненья есть и вполне себе серьёзные, то по Зобнину вопросы совсем отсутствуют.Парень прогрессирует и это видно не вооружённым глазом.
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zigbert
1532450183
Все эти рассуждения о возможности заиграть им в европейских чемпионатах не очень то вдохновляют.Гораздо больше для болельщиков Спартака будет видеть их в составе своей команды.
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