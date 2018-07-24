Мостовой: «Те, кто сватают Кутепова в Европу, видимо, не знают на что он способен»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой скептически относится к перспективам спартаковцев Романа Зобнина и Ильи Кутепова проявить себя в зарубежном чемпионате.

«Таких, как Зобнин, в каждом хорошем европейском клубе по 6-8 человек. Это рабочие лошадки, которые трудятся на команду, выполняя всю черновую работу.

Но, чтобы играть в ведущем европейском чемпионате, нужно чем-то нестандартным выделяться. Зобнин, в моем представлении, хороший игрок середины поля, но не более того. Надо забивать как минимум по 10 мячей за сезон, а у него с этим проблемы. Не того он плана игрок.

Что же касается Кутепова, то его в Европу, видимо, сватают те, кто не видел и не знает на что он способен. Обычный средний футболист», – считает Мостовой.