Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мостовой: «Те, кто сватают Кутепова в Европу, видимо, не знают на что он способен»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой скептически относится к перспективам спартаковцев Романа Зобнина и Ильи Кутепова проявить себя в зарубежном чемпионате.

    «Таких, как Зобнин, в каждом хорошем европейском клубе по 6-8 человек. Это рабочие лошадки, которые трудятся на команду, выполняя всю черновую работу.

    Но, чтобы играть в ведущем европейском чемпионате, нужно чем-то нестандартным выделяться. Зобнин, в моем представлении, хороший игрок середины поля, но не более того. Надо забивать как минимум по 10 мячей за сезон, а у него с этим проблемы. Не того он плана игрок.

    Что же касается Кутепова, то его в Европу, видимо, сватают те, кто не видел и не знает на что он способен. Обычный средний футболист», – считает Мостовой.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2018 11:33
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +33445

      oyabun 24 июля 2018, 20:36

      Все правильно сказал. Оценка в данном случае должна быть объективной, а не субъективной.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 24 июля 2018, 19:36

      Все эти рассуждения о возможности заиграть им в европейских чемпионатах не очень то вдохновляют.Гораздо больше для болельщиков Спартака будет видеть их в составе своей команды.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 24 июля 2018, 18:58

      У Саши фляга то посвистывает в последнее время)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 24 июля 2018, 18:35

      Согласен с Мостовым- это обычные средние игроки а Кутепову нужно постараться чтобы закрепиться в основе Спартака! ....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 24 июля 2018, 15:43

      Конечно, не всем же быть мостовыми и вести игру, раздавать голевые пасы и забивать голы. Кто-то же должен ЗА НИХ и в поле отрабатывать, черновую работу делать. Один из них - Зобнин. И вот такие игроки в Европе тоже ценятся. В том числе и в топ-клубах. Может быть и не на вес золота, но на вес серебра - точно.
      Что касается Кутепова, то ЧМ он провел очень достойно. Спасибо Игнашевичу. Если "учеба пошла на пользу" и он сможет сохранить этот уровень, в сборной появится надежный защитник, с большими перспективами в Европе. Надежные центрдефы на дороге тоже не валяются.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 24 июля 2018, 15:35

      По Кутепову согласен полностью, а вот Зобнин мне кажется способен к росту и ему стоит попробовать свои силы в Европе.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 24 июля 2018, 15:10

      Ну да,так и есть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 24 июля 2018, 15:07

      Вот, задумался - какую букву к слову ..удак приделать. Чтобы точная характеристика этого ...орального урода Мостового получилась.
      Что касается Кутепова, то Кутепов не Васин. Чутка поучился у классного защитника и поперло. А Васин уже 2-3 сезона откатал рядом с мэтрами защиты и всё не впрок.
      В общем, есть перспектива у Ильи.
      И действительно, европы европам = рознь. Помнится, в Голландии даже Булыкин стал супербомбардиром. Вот, может, Заболотного в ту же Голландию отправить? Для восстановления самооценки.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > Дедуктор 24 июля 2018, 16:08

      "Кутепов не Васин. Чутка поучился у классного защитника и поперло."
      Ещё чемпионат не начался, а ты уже пишешь, что у Кутепова "попёрло"? ))))
      Вот начнётся чемпионат, будут встречи с сильными соперниками, тогда и посмотрим, "попёрло" или нет у Кутепова.
      Хотя я на ЭТО дело смотрю скептически.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 24 июля 2018, 14:23

      Вообще смешно с Мостового такое слышать.Вроде и игрок не плохой был и в футболе соображает по лучше многих, но ни как не может сообразить, что Европа она ж разная.Есть страны куда фиг пробьёшься, а есть страны где будешь первым парнем на деревне.Хотя если по Кутепову сомненья есть и вполне себе серьёзные, то по Зобнину вопросы совсем отсутствуют.Парень прогрессирует и это видно не вооружённым глазом.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Kрейсер 24 июля 2018, 13:40

      Ещё зимой 2016 года говорил, что Кутепов будет играть в основе сборной.
      Не понимаю, почему к нему так цепляются?? Кутепов – очень качественный игрок.
      А на ЧМ в паре с Игнашевичем Кутепов был вообще в полном порядке.
      Может кто-то знает непогрешимых защитников?
      Вспомните, как с фланга великого Роберто Карлоса частенько прилетали проблемы?
      А сколько забивали из под Пике?
      Или может Боатенг не привозил?

      Кутепов выигрывает много единоборств. Удачно страхует.
      Все защитники допускают ошибки. Абсолютно все.
      Не спешите казнить игрока за любую ошибку.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Kрейсер 24 июля 2018, 14:19

      На блоге уже результаты принимают.
      Заходи.Не теряйся.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > Kрейсер 24 июля 2018, 16:20

      "Кутепов – очень качественный игрок.
      А на ЧМ в паре с Игнашевичем Кутепов был вообще в полном порядке."
      Это Игнашевич - ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ ИГРОК!
      Потому рядом с ним и Кутепов был "в полном порядке".
      Сколько Игнаш подчищал за Кутеповым, а?
      Это молодое дарование то позицию потеряет, то не того игрока опекает...
      В общем, если бы не Сергей Игнашевич, то Кутепов там накосячил будь здоров!

      "Может кто-то знает непогрешимых защитников?
      Вспомните, как с фланга великого Роберто Карлоса частенько прилетали проблемы?
      А сколько забивали из под Пике?
      Или может Боатенг не привозил?"

      Видишь ли, "привозы" Боатенга и Пике - ЕДИНИЧНЫЕ случаи, так сказать, ИСКЛЮЧЕНИЯ, подтверждающие высокий класс этих защитников.
      Что касается Роберто Карлоса, так его великим защитником я, например, не считаю.
      Просто всех поражала его скорость и умение часто подключаться в атаку в матчах высокого уровня.
      А "косячил" он в обороне будь здоров и почти в каждом матче.
      Так у нас Попов Дмитрий (если кто помнит) тоже такой же был. )))

      "Кутепов выигрывает много единоборств. Удачно страхует.
      Все защитники допускают ошибки. Абсолютно все.
      Не спешите казнить игрока за любую ошибку."

      Никто его "казнить" не собирается.
      Если Кутепов набрался игроцкого ума от Игнашевича и не будет так часто "косячить", как в прошлом сезоне, а так...1-2 раза в матчах с командами из последней пятёрки... ))), то буду только рад за него, за команду, за болел, за себя.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11