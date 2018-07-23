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    «Локомотив»: «Почему форма фиолетовая? Вспомнили о комплекте 2012 года» 

    «Локомотив» прокомментировал решение сделать третий комплект формы на сезон-2018/19 в фиолетовых цветах.

    «В этом сезоне мы решили использовать в третьем комплекте новый, яркий и неожиданный цвет. Мы вспомнили о фиолетовой форме клуба 2012 года, которая произвела настоящий фурор среди болельщиков.

    Фиолетовая футболка с монохромным металлическим логотипом, белые шорты и фиолетовые гетры однозначно сделают третий комплект оригинальным и эффектным дополнением к домашней и выездной форме, выполненных в традиционных для клуба цветах», – сообщается на сайте клуба.

    «Локомотиву» вручили золотые медали чемпионата России

    Фото: сайт «Локомотива»

    Источник: ФК «Локомотив»

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    23.07.2018 22:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +64

      Tommy 7 24 июля 2018, 12:23

      А по-моему, с такой формой (с фиолетовой!) естественно, можно и в финале ЛЧ сыграть. Дизайн, стиль, современный футбол - всё в ней есть! Я ставлю большущий +.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 июля 2018, 10:40

      Мне как то больше зеленая форма нравилась

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июля 2018, 10:14

      нормальная форма фиолетовая, но не всем болельщикам она пришлась по вкусу.

      3
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 24 июля 2018, 09:09

      Фиолетовая вообще не в тему.

      2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 24 июля 2018, 02:50

      А кто был чемпионом в 2012году?

      1
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 24 июля 2018, 00:46

      с 99 года за локо и не помню, чтобы на меня произвела фурор форма 2012 года... бред

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      Рейтинг: +108

      fosterwow 24 июля 2018, 00:12

      lol)

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      Рейтинг: +1256

      Dredd Judge 24 июля 2018, 00:04

      фиалки )))

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 июля 2018, 23:14

      Форма фиолетовая,потому что нам на любого соперника фиолетово...

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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 23 июля 2018, 23:02

      А разве традиционные цвета Локо красно-белые?

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > wobaekat 23 июля 2018, 23:15

      исторически да. Зеленый был добавлен только по инициативе болельщиков, чтобы в Москве не сливаться со спартачами)

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