«Локомотив»: «Почему форма фиолетовая? Вспомнили о комплекте 2012 года» 

А по-моему, с такой формой (с фиолетовой!) естественно, можно и в финале ЛЧ сыграть. Дизайн, стиль, современный футбол - всё в ней есть! Я ставлю большущий +.
«Локомотив» прокомментировал решение сделать третий комплект формы на сезон-2018/19 в фиолетовых цветах.
«В этом сезоне мы решили использовать в третьем комплекте новый, яркий и неожиданный цвет. Мы вспомнили о фиолетовой форме клуба 2012 года, которая произвела настоящий фурор среди болельщиков.
Фиолетовая футболка с монохромным металлическим логотипом, белые шорты и фиолетовые гетры однозначно сделают третий комплект оригинальным и эффектным дополнением к домашней и выездной форме, выполненных в традиционных для клуба цветах», – сообщается на сайте клуба.
«Локомотиву» вручили золотые медали чемпионата России
Фото: сайт «Локомотива»