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  • «Локомотив»: «Почему форма фиолетовая? Вспомнили о комплекте 2012 года» 

«Локомотив»: «Почему форма фиолетовая? Вспомнили о комплекте 2012 года» 

23 июля 2018, 22:45
12

«Локомотив» прокомментировал решение сделать третий комплект формы на сезон-2018/19 в фиолетовых цветах.

«В этом сезоне мы решили использовать в третьем комплекте новый, яркий и неожиданный цвет. Мы вспомнили о фиолетовой форме клуба 2012 года, которая произвела настоящий фурор среди болельщиков.

Фиолетовая футболка с монохромным металлическим логотипом, белые шорты и фиолетовые гетры однозначно сделают третий комплект оригинальным и эффектным дополнением к домашней и выездной форме, выполненных в традиционных для клуба цветах», – сообщается на сайте клуба.

«Локомотиву» вручили золотые медали чемпионата России

Фото: сайт «Локомотива»

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (12)
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GoldPlayFIFARus9
1532375628
Прикольная. Правда у Зенита в прошлом сезоне тоже была фиолетовая,так ни разу и не заюзали((
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wobaekat
1532376122
А разве традиционные цвета Локо красно-белые?
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KOLBIS
1532376898
Форма фиолетовая,потому что нам на любого соперника фиолетово...
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Dredd Judge
1532379844
фиалки )))
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fosterwow
1532380328
lol)
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fortune-bva
1532382376
с 99 года за локо и не помню, чтобы на меня произвела фурор форма 2012 года... бред
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iBragim2102
1532389833
А кто был чемпионом в 2012году?
Ответить
zigbert
1532412599
Фиолетовая вообще не в тему.
Ответить
OfaZavr
1532416468
нормальная форма фиолетовая, но не всем болельщикам она пришлась по вкусу.
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Tommy 7
1532424188
А по-моему, с такой формой (с фиолетовой!) естественно, можно и в финале ЛЧ сыграть. Дизайн, стиль, современный футбол - всё в ней есть! Я ставлю большущий +.
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