«Локомотив»: «Почему форма фиолетовая? Вспомнили о комплекте 2012 года» 

«Локомотив» прокомментировал решение сделать третий комплект формы на сезон-2018/19 в фиолетовых цветах.

«В этом сезоне мы решили использовать в третьем комплекте новый, яркий и неожиданный цвет. Мы вспомнили о фиолетовой форме клуба 2012 года, которая произвела настоящий фурор среди болельщиков.

Фиолетовая футболка с монохромным металлическим логотипом, белые шорты и фиолетовые гетры однозначно сделают третий комплект оригинальным и эффектным дополнением к домашней и выездной форме, выполненных в традиционных для клуба цветах», – сообщается на сайте клуба.

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Фото: сайт «Локомотива»