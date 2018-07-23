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    Правительство РФ передаст тренировочные поля и базы ЧМ-2018 Федерации регби России

    Стало известно, как будут использоваться некоторые базы и тренировочные поля, которые отремонтировали к чемпионату мира-2018. Правительство РФ передаст их в пользование Федерации регби России.

    «Правительство придумало что делать с тренировочными базами и полями, которые были отремонтированы к чемпионату мира. Их отдадут регбистам.

    Еще перед началом ЧМ-2018 Федерация регби России подсуетилась и написала письмо в правительство. Мол, почему футболистам все, а нам ничего. Письмо сопровождалось списком интересующих федерацию стадионов.

    Список получился довольно большой. В него вошли стадионы более чем в 10 городах. Причем в Москве их заинтересовала тренировочная база стадиона «Спартак».

    Правительство уже решило отдать некоторые поля регбистам. Взамен федерация пообещала, что сделает регби одним из самых популярных видов спорта в стране», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Источник: Telegram

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    23.07.2018 16:55
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 24 июля 2018, 13:22

      Да лучше шахматистам передайте !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 23 июля 2018, 23:16

      Взамен федерация пообещала, что сделает регби одним из самых популярных видов спорта в стране
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Ка-а-а-а-ак???????
      У нас в стране даже правил этого регби не знают.
      Как вы хотите сделать популярным вид спорта в который не играют дети???
      Стать чемпионами мира??? И что? У нас сборная по пляжному футболу всегда на первых местах. Максимум чего они добились - это сравняться с водным поло или волейболом.
      Футбол, Хоккей, Баскетбол, Минифутбол, Пляжный футбол, Волейбол, Водное поло................................................................................ Дартс, Регби......
      Как вы собираетесь популяризировать Регби??? Ка-а-а-ак?????

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 22:17

      А что в Москве других полей нет, кроме как у Спартака? Кому нужно это регби? Будут теперь уродовать современные поля.

      3
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 23 июля 2018, 20:30

      Отличная идея. Правительство думает правильно. Развили футбол, достигли высот, плюс массовость возросла, футбольные школы заработали, звёзды начали расти, стадионы заполнены, а вот регби, что то на боку, поднимать надо. Футбол подняли, теперь регби будем развивать, с Англией сразимся и дадим им жару, лет так через 100.В общем, всё нормалёк, будем болеть за Дзюбу, если не переманят его в Англию.Коварные эти англичане, сначала сманили всех наших бизнесменов, потом девчат, вот попёрли футболисты, а теперь берутся за регби. Это точно они рулят.

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro 23 июля 2018, 20:14

      Сделать регби "...популярным видом спорта в стране..." не сложно, ибо грязи у нас немЕрено...:))

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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 23 июля 2018, 19:25

      Рекби это КАК ?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июля 2018, 19:17

      ведь ЧМ был по футболу поэтому вся инфраструктура и должна после его завершения достаться футбольным клубам, пусть регбисты добьются всего сами а нечего на готовое претендовать. лучше бы о детско-юношеском спорте подумали и приспособили поля и базы для этих целей.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 июля 2018, 17:57

      Лучше бы МИДу передали, они знают какую "траву" на этих полях посеять. И прибыль бы поперла и возить издалека не надо и международных скандалов поменьше. Да, думали, думали, не додумали.

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 23 июля 2018, 17:54

      А что у нас есть такая федерация?

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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 23 июля 2018, 17:22

      А варианта с развитием детско-юношеского футбола не было?

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