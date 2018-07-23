Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Правительство РФ передаст тренировочные поля и базы ЧМ-2018 Федерации регби России

Правительство РФ передаст тренировочные поля и базы ЧМ-2018 Федерации регби России

23 июля 2018, 16:55
11

Стало известно, как будут использоваться некоторые базы и тренировочные поля, которые отремонтировали к чемпионату мира-2018. Правительство РФ передаст их в пользование Федерации регби России.

«Правительство придумало что делать с тренировочными базами и полями, которые были отремонтированы к чемпионату мира. Их отдадут регбистам.

Еще перед началом ЧМ-2018 Федерация регби России подсуетилась и написала письмо в правительство. Мол, почему футболистам все, а нам ничего. Письмо сопровождалось списком интересующих федерацию стадионов.

Список получился довольно большой. В него вошли стадионы более чем в 10 городах. Причем в Москве их заинтересовала тренировочная база стадиона «Спартак».

Правительство уже решило отдать некоторые поля регбистам. Взамен федерация пообещала, что сделает регби одним из самых популярных видов спорта в стране», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Источник: Telegram
Чемпионат мира
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KOLBIS
1532355615
А что мелко то так,лучше бы Поло отдали,все бы поля миллионные вспахали и базы удобрили...
Ответить
Ubuntu
1532355745
А варианта с развитием детско-юношеского футбола не было?
Ответить
Старикан
1532357651
А что у нас есть такая федерация?
Ответить
kykyi
1532357869
Лучше бы МИДу передали, они знают какую "траву" на этих полях посеять. И прибыль бы поперла и возить издалека не надо и международных скандалов поменьше. Да, думали, думали, не додумали.
Ответить
OfaZavr
1532362628
ведь ЧМ был по футболу поэтому вся инфраструктура и должна после его завершения достаться футбольным клубам, пусть регбисты добьются всего сами а нечего на готовое претендовать. лучше бы о детско-юношеском спорте подумали и приспособили поля и базы для этих целей.
Ответить
insider_retro
1532366068
Сделать регби "...популярным видом спорта в стране..." не сложно, ибо грязи у нас немЕрено...:))
Ответить
Александр52
1532367052
Отличная идея. Правительство думает правильно. Развили футбол, достигли высот, плюс массовость возросла, футбольные школы заработали, звёзды начали расти, стадионы заполнены, а вот регби, что то на боку, поднимать надо. Футбол подняли, теперь регби будем развивать, с Англией сразимся и дадим им жару, лет так через 100.В общем, всё нормалёк, будем болеть за Дзюбу, если не переманят его в Англию.Коварные эти англичане, сначала сманили всех наших бизнесменов, потом девчат, вот попёрли футболисты, а теперь берутся за регби. Это точно они рулят.
Ответить
zigbert
1532373478
А что в Москве других полей нет, кроме как у Спартака? Кому нужно это регби? Будут теперь уродовать современные поля.
Ответить
Владислав Vlad
1532376983
Взамен федерация пообещала, что сделает регби одним из самых популярных видов спорта в стране ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ка-а-а-а-ак??????? У нас в стране даже правил этого регби не знают. Как вы хотите сделать популярным вид спорта в который не играют дети??? Стать чемпионами мира??? И что? У нас сборная по пляжному футболу всегда на первых местах. Максимум чего они добились - это сравняться с водным поло или волейболом. Футбол, Хоккей, Баскетбол, Минифутбол, Пляжный футбол, Волейбол, Водное поло................................................................................ Дартс, Регби...... Как вы собираетесь популяризировать Регби??? Ка-а-а-ак?????
Ответить
САДЫЧОК
1532427726
Да лучше шахматистам передайте !
Ответить
Главные новости
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
1
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
17:51
1
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
3
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
4
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
1
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+