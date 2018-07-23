Правительство РФ передаст тренировочные поля и базы ЧМ-2018 Федерации регби России

Стало известно, как будут использоваться некоторые базы и тренировочные поля, которые отремонтировали к чемпионату мира-2018. Правительство РФ передаст их в пользование Федерации регби России.

«Правительство придумало что делать с тренировочными базами и полями, которые были отремонтированы к чемпионату мира. Их отдадут регбистам.

Еще перед началом ЧМ-2018 Федерация регби России подсуетилась и написала письмо в правительство. Мол, почему футболистам все, а нам ничего. Письмо сопровождалось списком интересующих федерацию стадионов.

Список получился довольно большой. В него вошли стадионы более чем в 10 городах. Причем в Москве их заинтересовала тренировочная база стадиона «Спартак».

Правительство уже решило отдать некоторые поля регбистам. Взамен федерация пообещала, что сделает регби одним из самых популярных видов спорта в стране», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».