Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зобнин: «Не считаю себя одним из лучших игроков сборной России на ЧМ-2018. Даже наоборот»

Зобнин: «Не считаю себя одним из лучших игроков сборной России на ЧМ-2018. Даже наоборот»

23 июля 2018, 14:34
23

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин высказал мнение о своем выступлении в составе национальной команды на прошедшем чемпионате мира-2018.

24-летний футболист провел на турнире пять матчей и сделал одну голевую передачу. Также он стал лучшим по перехватам среди всех игроков на ЧМ-2018 и одним из лучших по пробегу.

«Сейчас есть осознание того, что я сыграл на крупном турнире, получил огромный опыт, порадовал болельщиков. Наверное, стало больше узнаваемости, так как наш успех не остался незамеченным. Сейчас уже надо это все забывать и готовиться к новому сезону.

Стараюсь отвечать всем, кто поздравляет с игрой на чемпионате мира. Не отказываю тем, кто хочет сфотографироваться или просто говорит добрые слова. Отношусь к этому спокойно, понимаю людей, которые хотят поделиться радостью и счастьем от игры. Очень приятно, что все говорят спасибо за игру, люди понимают, что мы добились хорошего результата.

Я себя не считаю одним из лучших, а даже наоборот. Если порассуждать, то хотелось бы сыграть лучше. Понятно, что, наверное, я делал много во благо команды, много играл в обороне, но хотелось бы лучше сыграть именно в созидании. Обостряющих моментов у меня было мало. Главное, что удалось сыграть во благо команды, а к себе всегда можно придраться и найти в своей игре недостатки», – сказал Зобнин.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Спартак Зобнин Роман
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1532346193
Роман, не нужно "нарываться" на комплименты в свой адрес за игру на чемпионате мира. Уже все - и болельщики, и футбольные специалисты - отметили, что ты, вместе с Головиным и Фернандесом, был одним из лучших на поле в составе сборной.
Ответить
Project Бабангида
1532346276
честно отпахал на команду! один из лучших, претензий ноль
Ответить
alexivanof197
1532346549
Рома,ты отработал от и да на этом чемпионате..СПАСИБО
Ответить
insider_retro
1532346618
Рассудительно, без зазнайства и пафосных речуг!..))
Ответить
Боцман59rus
1532347127
всю суть высказанного, вывернули наизнанку, своим бездарным заголовком ...даже не удивлен.))))
Ответить
Мары
1532352794
Он ещё и скромняга. Показал среди всех игроков всех команд самый большой объём работы и при этом считает, что ни чего особенного не произошло. Нда.
Ответить
OfaZavr
1532361087
правильно, пусть другие хвалят и отмечают положительные моменты в игре. да и самокритика (в необходимой мере) тоже помогает двигаться вперед. а скромность только украшает)
Ответить
VVM1964
1532363525
Твои слова да Смолову в уши , а то с него " как с гуся вода " .
Ответить
shinnik
1532364183
Да боец ты.. из великих..молодец,одним словом..
Ответить
Полная Канистра
1532366133
всё нормально Рома игру не испортил бился где мог до конца Спасибо всей команде за те игры что не опозорили Россию
Ответить
Главные новости
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
1
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
17:51
1
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
3
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
4
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
1
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
Все новости
Все новости
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
18:03
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
1
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
16:39
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
1
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
1
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
6
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
6
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
6
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
6
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
7
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Широков с сожалением высказался о «Спартаке»
12:59
2
Прогноз на выступление Батракова в Турции
12:53
1
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА
12:29
2
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
4
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
«Алексей полезнее и лучше»: «Галатасарай» пытался купить Бруну Фернандеша вместо Батракова
11:33
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
4
В «Спартаке» оправдались за концерт «Ленинграда» на «Лукойл Арене»
10:59
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+