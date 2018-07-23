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    Зобнин: «Не считаю себя одним из лучших игроков сборной России на ЧМ-2018. Даже наоборот»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин высказал мнение о своем выступлении в составе национальной команды на прошедшем чемпионате мира-2018.

    24-летний футболист провел на турнире пять матчей и сделал одну голевую передачу. Также он стал лучшим по перехватам среди всех игроков на ЧМ-2018 и одним из лучших по пробегу.

    «Сейчас есть осознание того, что я сыграл на крупном турнире, получил огромный опыт, порадовал болельщиков. Наверное, стало больше узнаваемости, так как наш успех не остался незамеченным. Сейчас уже надо это все забывать и готовиться к новому сезону.

    Стараюсь отвечать всем, кто поздравляет с игрой на чемпионате мира. Не отказываю тем, кто хочет сфотографироваться или просто говорит добрые слова. Отношусь к этому спокойно, понимаю людей, которые хотят поделиться радостью и счастьем от игры. Очень приятно, что все говорят спасибо за игру, люди понимают, что мы добились хорошего результата.

    Я себя не считаю одним из лучших, а даже наоборот. Если порассуждать, то хотелось бы сыграть лучше. Понятно, что, наверное, я делал много во благо команды, много играл в обороне, но хотелось бы лучше сыграть именно в созидании. Обостряющих моментов у меня было мало. Главное, что удалось сыграть во благо команды, а к себе всегда можно придраться и найти в своей игре недостатки», – сказал Зобнин.

    Источник: Sport24

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    23.07.2018 14:34
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +17900

      paracetamol 24 июля 2018, 13:54

      Присоединяюсь. Кроме старания ни-че-го!

      0
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      Рейтинг: +4681

      Викос 24 июля 2018, 00:28

      Удачи, Рома, в Спартаке и в сборной!

      2
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 21:16

      Трудно даже поверить ,что человек с такой травмой так отлично подготовился к ЧМ в функциональном плане. Сказал скромно и без зазнайства. Рома продолжай подтверждать свой класс.

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 июля 2018, 20:15

      всё нормально Рома игру не испортил бился где мог до конца Спасибо всей команде за те игры что не опозорили Россию

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 июля 2018, 19:43

      Да боец ты..
      из великих..молодец,одним словом..

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +24367

      DOCTOR PENALTY 23 июля 2018, 19:14

      Скромность подкупает, но цели, Рома, надо ставить повыше, у тебя всё для этого есть: и клуб топовый, и способности.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июля 2018, 18:51

      правильно, пусть другие хвалят и отмечают положительные моменты в игре. да и самокритика (в необходимой мере) тоже помогает двигаться вперед. а скромность только украшает)

      7
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      Рейтинг: +6913

      батог 23 июля 2018, 17:45

      Самокритика, Рома, это очень хорошо!!!

      7
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 июля 2018, 17:14

      Роман отпахал и за себя и за того парня,а то что скромный,это делает его еще краше...

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 июля 2018, 16:33

      Он ещё и скромняга.
      Показал среди всех игроков всех команд самый большой объём работы и при этом считает, что ни чего особенного не произошло.
      Нда.

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