Зобнин: «Не считаю себя одним из лучших игроков сборной России на ЧМ-2018. Даже наоборот»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин высказал мнение о своем выступлении в составе национальной команды на прошедшем чемпионате мира-2018.

24-летний футболист провел на турнире пять матчей и сделал одну голевую передачу. Также он стал лучшим по перехватам среди всех игроков на ЧМ-2018 и одним из лучших по пробегу.

«Сейчас есть осознание того, что я сыграл на крупном турнире, получил огромный опыт, порадовал болельщиков. Наверное, стало больше узнаваемости, так как наш успех не остался незамеченным. Сейчас уже надо это все забывать и готовиться к новому сезону.

Стараюсь отвечать всем, кто поздравляет с игрой на чемпионате мира. Не отказываю тем, кто хочет сфотографироваться или просто говорит добрые слова. Отношусь к этому спокойно, понимаю людей, которые хотят поделиться радостью и счастьем от игры. Очень приятно, что все говорят спасибо за игру, люди понимают, что мы добились хорошего результата.

Я себя не считаю одним из лучших, а даже наоборот. Если порассуждать, то хотелось бы сыграть лучше. Понятно, что, наверное, я делал много во благо команды, много играл в обороне, но хотелось бы лучше сыграть именно в созидании. Обостряющих моментов у меня было мало. Главное, что удалось сыграть во благо команды, а к себе всегда можно придраться и найти в своей игре недостатки», – сказал Зобнин.