Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тарханов: «Болельщики не должны вмешиваться в дела «Торпедо». Их дело ходить на стадион»

Тарханов: «Болельщики не должны вмешиваться в дела «Торпедо». Их дело ходить на стадион»

23 июля 2018, 08:30
12

Советник президента «Урала» Александр Тарханов дал оценку ситуации вокруг несостоявшегося перехода в «Торпедо» защитника Эрвинга Ботаки-Иобома.

Болельщики команды выступили против трансфера темнокожего футболиста. Президент «Торпедо» Елена Еленцева сообщила, что клуб обратится в полицию по поводу расистских записей болельщиков в соцсетях.

Тарханов работал тренером в «Торпедо» с 1997 по 1998 годы.

– Когда вы тренировали «Торпедо», в команду перешел Эгуавон из Нигерии. Как его приняли те болельщики?

– Абсолютно нормально, и близко не было ничего похожего на то, что происходит сегодня. Эгуавона все очень уважали, а как по-другому?! Он выдающийся футболист, здорово играл. Помимо него еще был бразилец, и к нему тоже очень хорошо относились. Ни о каком расизме речи не было.

Болельщики не должны вмешиваться в дела клуба. Их дело ходить на стадион и поддерживать своих.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ПФЛ. Зона Центр Торпедо Ботака-Иобома Эрвинг Тарханов Александр
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCZenit is Ivanovo
1532325259
Что вы хотели ЭТО же ТоРпЕдО
Ответить
Рубик Докоян
1532325495
Болельщики и не вмешиваются, а это группировка фанов не пуганных нагибает клуб на деньги уже который год своими выходками.
Ответить
Чермындыр
1532328683
Да ну бред же: болельщики должны просто приносить деньги, ходить на стадион вовсе не обязательно. А если серьезно, то такие заявления ничем не лучше того же расизма. Похоже многие у нас подзабыли, что футбол в первую очередь ориентирован на болельщиков. Именно они покупают билеты на матчи, трансляции по ТВ, атрибутику и всю остальную лабуду, которая прямо или косвенно влияет на зарплату футболистов и тренеров.
Ответить
Igor Belousov
1532328793
гнать таких болел в шею
Ответить
Romantic2010
1532329585
Между Болельщиком и фанатом не стоит знак равенства. Учтите это! Вторые зачастую помешаны движимы определенной идеей, чаще всего с запада увиденной....И скажу прямо, не совсем здоровые эти люди. А болельщики просто искренне переживают за команду!
Ответить
Urry
1532330220
и не забывать приносить деньги...
Ответить
alexivanof197
1532330999
была хорошая добротная команда ....жаль
Ответить
zigbert
1532337478
Конечно настоящие болельщики не имеют ничего общего с этими негодяями.
Ответить
belrus21
1532339517
Тарханов: "Знайте свое место в цепи питания..."
Ответить
KalterJax
1536659914
Помоему это из разряда "Ваши ожидания - это ваши проблемы" ! Болельщики это часть команды! и если к ним так относится, то и будут на матчах педо по 500 человек ходить, как и в былые времена на старых лужниках!
Ответить
Главные новости
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
1
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
17:51
1
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
3
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
4
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
1
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
Все новости
Все новости
ФотоЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
ФотоНа бывшем стадионе РПЛ натуральный газон поменяют на искусственный
22 июня
2
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
Российский еврокубковый финалист уволил главного тренера
15 мая
2
ВидеоВо Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Старейший клуб России рассказал «Бомбардиру» о дальнейшей судьбе
30 апреля
2
ФотоДва игрока «Краснодара» перешли в подмосковный клуб
26 марта
Детский тренер из России проиграл в казино деньги, собранные команде на сборы
14 марта
2
Российский клуб ищет игроков по объявлению
12 марта
5
Прояснилась судьба старейшего клуба России
11 марта
1
ФотоКлуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
8 марта
4
ФотоИгрок, которого ЦСКА увел у «Зенита», отправился в аренду во Вторую лигу
2 марта
3
ФотоЛипецкий «Металлург» подписал Пантеру
20 февраля
ФотоЭкс-спартаковец отправился играть в Липецк
20 февраля
Воспитанник «Зенита» перешел в команду Канчельскиса
15 февраля
Тарасов может возглавить старейший клуб России и перевезти его в другой город
11 февраля
2
ФотоЗащитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
ФотоВратарь «Зенита» перешел в другой клуб из Санкт-Петербурга
26 января
1
ФотоВратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
3
В старейшем клубе России отреагировали на информацию о закрытии
24 января
Старейший клуб России закрывается
21 января
5
Канчельскис ответил, готов ли он возглавить «Манчестер Юнайтед»
6 января
3
Прояснилась судьба старейшего клуба России
2025.12.27 15:45
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
2025.12.18 13:40
1
Стало известно, будет ли расформирован старейший клуб Санкт-Петербурга
2025.12.10 11:45
1
Канчельскис высмеял искусственные поля в России: «Там Ленин играл еще!»
2025.12.02 08:42
1
Канчельскис поедет на стажировку к тренеру из АПЛ
2025.11.19 22:33
1
Экс-спартаковец возглавил «Орел»
2025.11.03 10:57
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+