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    Тарханов: «Болельщики не должны вмешиваться в дела «Торпедо». Их дело ходить на стадион»

    Советник президента «Урала» Александр Тарханов дал оценку ситуации вокруг несостоявшегося перехода в «Торпедо» защитника Эрвинга Ботаки-Иобома.

    Болельщики команды выступили против трансфера темнокожего футболиста. Президент «Торпедо» Елена Еленцева сообщила, что клуб обратится в полицию по поводу расистских записей болельщиков в соцсетях.

    Тарханов работал тренером в «Торпедо» с 1997 по 1998 годы.

    – Когда вы тренировали «Торпедо», в команду перешел Эгуавон из Нигерии. Как его приняли те болельщики?

    – Абсолютно нормально, и близко не было ничего похожего на то, что происходит сегодня. Эгуавона все очень уважали, а как по-другому?! Он выдающийся футболист, здорово играл. Помимо него еще был бразилец, и к нему тоже очень хорошо относились. Ни о каком расизме речи не было.

    Болельщики не должны вмешиваться в дела клуба. Их дело ходить на стадион и поддерживать своих.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.07.2018 08:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 11 сентября 2018, 12:58

      Помоему это из разряда "Ваши ожидания - это ваши проблемы" ! Болельщики это часть команды! и если к ним так относится, то и будут на матчах педо по 500 человек ходить, как и в былые времена на старых лужниках!

      1
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      Рейтинг: +481

      belrus21 23 июля 2018, 12:51

      Тарханов: "Знайте свое место в цепи питания..."

      2
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 12:17

      Конечно настоящие болельщики не имеют ничего общего с этими негодяями.

      2
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      Рейтинг: +1023

      Нас Много 23 июля 2018, 11:19

      Я с детства болел за Торпедо...

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 23 июля 2018, 10:29

      была хорошая добротная команда ....жаль

      2
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      Рейтинг: +722

      Urry 23 июля 2018, 10:17

      и не забывать приносить деньги...

      1
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 23 июля 2018, 10:06

      Между Болельщиком и фанатом не стоит знак равенства. Учтите это! Вторые зачастую помешаны движимы определенной идеей, чаще всего с запада увиденной....И скажу прямо, не совсем здоровые эти люди. А болельщики просто искренне переживают за команду!

      5
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Romantic2010 23 июля 2018, 11:32

      тем более Эрвинг россиянин чистокровный

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 23 июля 2018, 09:53

      гнать таких болел в шею

      2
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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 23 июля 2018, 09:51

      Да ну бред же: болельщики должны просто приносить деньги, ходить на стадион вовсе не обязательно.
      А если серьезно, то такие заявления ничем не лучше того же расизма. Похоже многие у нас подзабыли, что футбол в первую очередь ориентирован на болельщиков. Именно они покупают билеты на матчи, трансляции по ТВ, атрибутику и всю остальную лабуду, которая прямо или косвенно влияет на зарплату футболистов и тренеров.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июля 2018, 08:58

      Болельщики и не вмешиваются, а это группировка фанов не пуганных нагибает клуб на деньги уже который год своими выходками.

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