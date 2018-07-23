Тарханов: «Болельщики не должны вмешиваться в дела «Торпедо». Их дело ходить на стадион»

Советник президента «Урала» Александр Тарханов дал оценку ситуации вокруг несостоявшегося перехода в «Торпедо» защитника Эрвинга Ботаки-Иобома.

Болельщики команды выступили против трансфера темнокожего футболиста. Президент «Торпедо» Елена Еленцева сообщила, что клуб обратится в полицию по поводу расистских записей болельщиков в соцсетях.

Тарханов работал тренером в «Торпедо» с 1997 по 1998 годы.

– Когда вы тренировали «Торпедо», в команду перешел Эгуавон из Нигерии. Как его приняли те болельщики?

– Абсолютно нормально, и близко не было ничего похожего на то, что происходит сегодня. Эгуавона все очень уважали, а как по-другому?! Он выдающийся футболист, здорово играл. Помимо него еще был бразилец, и к нему тоже очень хорошо относились. Ни о каком расизме речи не было.

Болельщики не должны вмешиваться в дела клуба. Их дело ходить на стадион и поддерживать своих.