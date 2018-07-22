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    Директор минского стадиона «Динамо»: «Писсуары на нашей арене расположены неправильно»

    В сеть попало фото расположения писсуаров в туалете стадиона «Динамо» в Минске. Ситуацию прокомментировал директор сооружения Василий Алексеенко.

    «Это «Минскпроект», звоните им. Мы сами до таких тонкостей не дошли только потому, что пока у меня были другие, более стратегические претензии. А то, что они так поставили... Буду обращаться к «Минскпроекту» — пусть исправляют, если посчитали это таким умным! Я сам это видел. Так и есть, я согласен полностью, что это неправильно.

    Я посмотрю все мужские туалеты, комплекс не маленький, не во всех туалетах был, скажу честно. Конкретно это – 15-й сектор, я сходил в этот сектор и посмотрел, что в интернете поставили. Поэтому будем реагировать, пусть меняют проектное решение и исправляют недостатки», – сказал Алексеенко «Нашей Ниве».

    Минское «Динамо» идет в чемпионате Белоруссии на четвертом месте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2018 13:08
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 1 августа 2018, 12:32

      Бомбардир ну сделайте вы уже фильтр по категориям новостей, у вас же есть деление по клубам, а тут чтобы футбольные новости от других отсеивать. Пусть такие новости будут и посмеяться оно то тоже полезно, но дайте выбор пользователям это фильтровать.

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 23:29

      Проектировщики постарались на славу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      21082014 22 июля 2018, 19:01

      межсесонье-трудное время для истинных любителей футбола.вместо обсуждения самой Игры приходится дискутировать на тему расположения писсуаров.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июля 2018, 18:44

      везде найдутся "мастера" которые вытворят что-нибудь подобное))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2214

      spam2009 22 июля 2018, 15:10

      Прикрывать друг друга перекрестными струями

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 июля 2018, 14:59

      такие фото видишь в рубрике прикольных демотиваторов...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +20925

      derrik2000 22 июля 2018, 14:40

      "Минское «Динамо» идет в чемпионате Белоруссии на четвертом месте."

      Вот потому и идёт на 4-м месте, что писсуары н так, как нужно, поставили! )))))))))))))))))))))))))))))))

      3
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      Рейтинг: +6979

      1bear 22 июля 2018, 14:26

      ...ну если эта новость сегодня главная,то у меня выходной...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +6104

      subbotaspartak 22 июля 2018, 14:24

      Главная новость после Чемпионата Мира...
      В сортире...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro 22 июля 2018, 14:18

      Белоснежно, но не эстетично... Симметрично, но неудобно... Сделали, но через ж..у...

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