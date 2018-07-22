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  • Директор минского стадиона «Динамо»: «Писсуары на нашей арене расположены неправильно»

Директор минского стадиона «Динамо»: «Писсуары на нашей арене расположены неправильно»

22 июля 2018, 13:08
16

В сеть попало фото расположения писсуаров в туалете стадиона «Динамо» в Минске. Ситуацию прокомментировал директор сооружения Василий Алексеенко.

«Это «Минскпроект», звоните им. Мы сами до таких тонкостей не дошли только потому, что пока у меня были другие, более стратегические претензии. А то, что они так поставили... Буду обращаться к «Минскпроекту» — пусть исправляют, если посчитали это таким умным! Я сам это видел. Так и есть, я согласен полностью, что это неправильно.

Я посмотрю все мужские туалеты, комплекс не маленький, не во всех туалетах был, скажу честно. Конкретно это – 15-й сектор, я сходил в этот сектор и посмотрел, что в интернете поставили. Поэтому будем реагировать, пусть меняют проектное решение и исправляют недостатки», – сказал Алексеенко «Нашей Ниве».

Минское «Динамо» идет в чемпионате Белоруссии на четвертом месте.

Источник: Бомбардир.ру
Белоруссия. Высшая лига Динамо Мн
Комментарии (16)
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Обер-КанцлерЪ
1532255311
"Минское «Динамо» идет в чемпионате Белоруссии на четвертом месте." К чему это в данной новости? Как-то связано с писсуарами? Если бы они были по другому расположены, то что - на первом месте шли бы?
Ответить
ivanthebest
1532256537
Ахаха) Решили местечко сэкономить, чего добру пропадать?)
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Рубик Докоян
1532256848
Это писсуары дистанционные для снайперов...
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Project Бабангида
1532257342
обожаю новости про футбол!!!
Ответить
shinnik
1532257922
писсуар для "углового") три корнера-пенальти,можно на пол..
Ответить
insider_retro
1532258312
Белоснежно, но не эстетично... Симметрично, но неудобно... Сделали, но через ж..у...
Ответить
1bear
1532258815
...ну если эта новость сегодня главная,то у меня выходной...
Ответить
84aivengo
1532260763
такие фото видишь в рубрике прикольных демотиваторов...
Ответить
OfaZavr
1532274242
везде найдутся "мастера" которые вытворят что-нибудь подобное))
Ответить
21082014
1532275261
межсесонье-трудное время для истинных любителей футбола.вместо обсуждения самой Игры приходится дискутировать на тему расположения писсуаров.
Ответить
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