Директор минского стадиона «Динамо»: «Писсуары на нашей арене расположены неправильно»

В сеть попало фото расположения писсуаров в туалете стадиона «Динамо» в Минске. Ситуацию прокомментировал директор сооружения Василий Алексеенко.

«Это «Минскпроект», звоните им. Мы сами до таких тонкостей не дошли только потому, что пока у меня были другие, более стратегические претензии. А то, что они так поставили... Буду обращаться к «Минскпроекту» — пусть исправляют, если посчитали это таким умным! Я сам это видел. Так и есть, я согласен полностью, что это неправильно.

Я посмотрю все мужские туалеты, комплекс не маленький, не во всех туалетах был, скажу честно. Конкретно это – 15-й сектор, я сходил в этот сектор и посмотрел, что в интернете поставили. Поэтому будем реагировать, пусть меняют проектное решение и исправляют недостатки», – сказал Алексеенко «Нашей Ниве».

Минское «Динамо» идет в чемпионате Белоруссии на четвертом месте.