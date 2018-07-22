Ефремов: «Лидеры ЦСКА – Дзагоев, Щенников, Васин»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов выделил лидеров в команде. Ранее о завершении карьеры сообщили три центральных защитника армейцев.

– Вы и в предыдущем матче забили. Набрали оптимальную форму?

– Это покажут официальные матчи. Команда у нас молодая, опыта где-то может не хватать, но, думаю, будем прибавлять с каждой следующей игрой. А наши лидеры — Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Виктор Васин, который скоро вернется после травмы, — помогут.

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