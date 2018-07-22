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    Ефремов: «Лидеры ЦСКА – Дзагоев, Щенников, Васин»

    Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов выделил лидеров в команде. Ранее о завершении карьеры сообщили три центральных защитника армейцев.

    – Вы и в предыдущем матче забили. Набрали оптимальную форму?

    – Это покажут официальные матчи. Команда у нас молодая, опыта где-то может не хватать, но, думаю, будем прибавлять с каждой следующей игрой. А наши лидеры — Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Виктор Васин, который скоро вернется после травмы, — помогут.

    Березуцкие завершили карьеру. Нам грустно

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2018 07:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +33005

      Olanare99 22 июля 2018, 12:46

      Васин лидер это мощно

      0
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      Рейтинг: +142

      vavanze 22 июля 2018, 10:51

      ЕСли лидер Щенников то будет очень тяжко.

      -1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 22 июля 2018, 10:06

      м-да, молодо-зелено...придётся ветеранам, которых мало стало попотеть... а ушедшим березуцким и игнашевичу - удачи на новом поприще... но как то тоскливо стало за команду...

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 июля 2018, 07:42

      Акинфеев и Фернандес за молодёжку играют, наверное. Надо опять в аренду отправлять ума набираться...

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      Рейтинг: +8892

      vladik12 > Рубик Докоян 22 июля 2018, 08:19

      Фернандес едва ли лидер - без знания-то языка.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladik12 22 июля 2018, 08:22

      По языку лидеров хватает в раздевалке и за её пределами, а на футбольном поле, увы. А Марио как и другие леги хорошо говорит на футбольном языке и на ЧМ это наглядно показал.

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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 > Рубик Докоян 22 июля 2018, 09:15

      Ефремов в основе играл мало, поэтому Акинфеева и Фернандеса не запомнил.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Dominator777 22 июля 2018, 09:27

      А других запомнил ? ))) Особенно Васина, который как и он в аренде играл и провёл всего один не полноценный сезон за ЦСКА ( зимой травмировался ) Можно перефразировать одно выражение: Говорим Акинфеев-- подразумеваем ЦСКА, говорим ЦСКА -- подразумеваем Акинфеев.

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 22 июля 2018, 07:35

      Акинфеев, не?

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      Рейтинг: +8892

      vladik12 22 июля 2018, 07:18

      Акинфа мимо проходил?)

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