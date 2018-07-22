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Ефремов: «Лидеры ЦСКА – Дзагоев, Щенников, Васин»

22 июля 2018, 07:18
10

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов выделил лидеров в команде. Ранее о завершении карьеры сообщили три центральных защитника армейцев.

– Вы и в предыдущем матче забили. Набрали оптимальную форму?

– Это покажут официальные матчи. Команда у нас молодая, опыта где-то может не хватать, но, думаю, будем прибавлять с каждой следующей игрой. А наши лидеры — Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Виктор Васин, который скоро вернется после травмы, — помогут.

Березуцкие завершили карьеру. Нам грустно

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Васин Виктор Щенников Георгий Дзагоев Алан Ефремов Дмитрий
Комментарии (10)
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vladik12
1532233107
Акинфа мимо проходил?)
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Аид666
1532234134
Акинфеев, не?
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Рубик Докоян
1532234578
Акинфеев и Фернандес за молодёжку играют, наверное. Надо опять в аренду отправлять ума набираться...
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vovan55
1532243199
м-да, молодо-зелено...придётся ветеранам, которых мало стало попотеть... а ушедшим березуцким и игнашевичу - удачи на новом поприще... но как то тоскливо стало за команду...
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vavanze
1532245891
ЕСли лидер Щенников то будет очень тяжко.
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Olanare99
1532252792
Васин лидер это мощно
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