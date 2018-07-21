Аналитик сборной России: «Если бы прошли Хорватию, точно сыграли бы в финале»

Аналитик сборной России Андрей Лексаков считает, что национальная команда могла пройти в финал ЧМ-2018.

«Есть моральное удовлетворение, что был причастен к сборной России, к домашнему ЧМ-2018, ощущаешь себя частицей большого дружного и успешного коллектива. Ведь, думаю, мечта любого человека, связанного с футболом, попасть, пусть и не игроком, в сборную, а также стать участником чемпионата мира.

Но здесь добавляется еще и чувство огорчения. Если бы прошли Хорватию, точно сыграли бы финале», – сказал Лексаков.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где проиграла Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти). Это лучшее достижение в истории команды.