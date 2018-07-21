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  • Аналитик сборной России: «Если бы прошли Хорватию, точно сыграли бы в финале»

Аналитик сборной России: «Если бы прошли Хорватию, точно сыграли бы в финале»

21 июля 2018, 11:32
20

Аналитик сборной России Андрей Лексаков считает, что национальная команда могла пройти в финал ЧМ-2018.

«Есть моральное удовлетворение, что был причастен к сборной России, к домашнему ЧМ-2018, ощущаешь себя частицей большого дружного и успешного коллектива. Ведь, думаю, мечта любого человека, связанного с футболом, попасть, пусть и не игроком, в сборную, а также стать участником чемпионата мира.

Но здесь добавляется еще и чувство огорчения. Если бы прошли Хорватию, точно сыграли бы финале», – сказал Лексаков.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где проиграла Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти). Это лучшее достижение в истории команды.

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Россия
Комментарии (20)
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exreporter
1532162613
как можно быть аналитиком, "точно" зная, как было бы дальше ) когда есть вся история мирового футбола, которая говорит, что подобные фразы бесполезная вещь. Аналитик не может говорить так, как болельщик.
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Project Бабангида
1532163132
всё хотели пройти дальше, а смолов хотел в отпуск
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САДЫЧОК
1532165074
Аналитик .... Это же смшно !... Ни один аналитик НИКОГДА не говорит если бы да кабы !... Он может предсказывать но не говорить если бы.....
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TUMS
1532165147
Если бы у бабушки ....., то стала бы она дедушкой. А так есть то, что есть.
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Dellleone
1532165626
В данном случаи "Аналитик" от слова онал, только почему через "а". А если серьезно, он не родственник господина Мудко?
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Хведя
1532173651
"Если бы да кабЫ". История не терпит сослагательного наклонения. С тем же успехом возможны утверждения, что в случае выхода в финал ЧМ запад выпустил бы очередного макларена с очередной дурью, которая здорово помотала бы нам нервы.
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Almazovich
1532179285
Достали эти аналитики-рассуждальщики - "Вот если бы" - играть надо - и важен результат, а не рассуждения!
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KOLBIS
1532179953
Уважаемый эксперт,Вам тоже хочется напомнить поговорку про бабку,дедку и хер...
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OfaZavr
1532191979
опять если бы, ну что ты будешь делать....
Ответить
ВетеR
1532194633
Неймётся,аналитикам (( На Евро из группы ,хоть попадут, аналитики ?
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