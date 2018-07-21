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    Аналитик сборной России: «Если бы прошли Хорватию, точно сыграли бы в финале»

    Аналитик сборной России Андрей Лексаков считает, что национальная команда могла пройти в финал ЧМ-2018.

    «Есть моральное удовлетворение, что был причастен к сборной России, к домашнему ЧМ-2018, ощущаешь себя частицей большого дружного и успешного коллектива. Ведь, думаю, мечта любого человека, связанного с футболом, попасть, пусть и не игроком, в сборную, а также стать участником чемпионата мира.

    Но здесь добавляется еще и чувство огорчения. Если бы прошли Хорватию, точно сыграли бы финале», – сказал Лексаков.

    На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где проиграла Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти). Это лучшее достижение в истории команды.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.07.2018 11:32
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 24 июля 2018, 20:03

      Отбор на Европу покажет, чего стоит тренер и сборная!

      0
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      Рейтинг: +452

      denzillo 23 июля 2018, 09:16

      Тов. Лексаков, вот зачем охинею нести?! Если бы, если бы! А если бы от испании по справедливости 6-8 мячей пустили бы если не оборонялись в 11 человек автобусом?! Наш уровень средненький с возродившимся благодаря черчесу потенциалом-не надо строить иллюзий на данный момент и уверять что мы бы обыграли англию и играли бы в финале! Ну ну и францию жахнули бы ещё,да! Сказочник, мля! Посмотрим что от наших амбиций останется к 2020 году и пройдём ли отбор вообще. Хочется верить, что сборная будет прибавлять и прибавлять, главное тирана-тренера не менять-в хорошем смысле слова (только так этих козлов-миллионеров можно заставить бегать и уважать болельщиков)

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 22 июля 2018, 08:03

      Если бы бабушке ..й, была бы дедушкой!

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 21 июля 2018, 23:00

      Если бы прошли Хорватию, то с Англией было бы как с Уэльсом на ЧЕ. Так что уж лучше так.

      1
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      Рейтинг: +982

      O-Z 21 июля 2018, 22:41

      х у ё в ы й аналитик

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12193

      ВетеR 21 июля 2018, 20:37

      Неймётся,аналитикам ((
      На Евро из группы ,хоть попадут, аналитики ?

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июля 2018, 19:52

      опять если бы, ну что ты будешь делать....

      6
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 21 июля 2018, 16:32

      Уважаемый эксперт,Вам тоже хочется напомнить поговорку про бабку,дедку и хер...

      4
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 21 июля 2018, 16:21

      Достали эти аналитики-рассуждальщики - "Вот если бы" - играть надо - и важен результат, а не рассуждения!

      6
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      Рейтинг: +701

      Хведя 21 июля 2018, 14:47

      "Если бы да кабЫ". История не терпит сослагательного наклонения. С тем же успехом возможны утверждения, что в случае выхода в финал ЧМ запад выпустил бы очередного макларена с очередной дурью, которая здорово помотала бы нам нервы.

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