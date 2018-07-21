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  • Черданцев: «Народ и так еле-еле на футбол ходит, а с Fan ID вообще перестанет»

Черданцев: «Народ и так еле-еле на футбол ходит, а с Fan ID вообще перестанет»

21 июля 2018, 07:52
35

Футбольный комментатор Георгий Черданцев выступил против введения в РФПЛ системы паспорта болельщика Fan ID.

Ранее с подобной идеей выступил министр спорта России Павел Колобков.

«Народ кроме Москвы (и то не на всех стадионах) и Петербурга в других городах и так еле-еле на футбол ходит, а с Fan ID вообще перестанет ходить.

Может быть, сначала нужно добиться полной заполняемости по всей стране, а потом вводить ограничения? (Fan ID, конечно же, ограничение)», – написал Черданцев в твиттере.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига
Комментарии (35)
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KOLBIS
1532149377
И обязательно нужно создать паспорт ходильщика в туалет,чтобы государство и налоговая видели,сколько купил еды,столько и высрал.все остальное будет облагаться двойным налогом...
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alex1951
1532150048
Непонятно,что Чердан имел ввиду,но ,если это реально будет работать,то мы лично сочтем за щастье приезжать в Питер на игры. Во время ЧМ .выезжали на 3 игры в Калининград,а теперь шанс появился красавец стадион увидеть ,денюжку потратить и тд и тп......
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Рубик Докоян
1532150172
Как-то с детства терпеть не могу, когда меня контролируют и ограничивают в моих действиях. Поэтому всю жизнь имею дело с наличкой и никаких карточек у меня нет, хотя Сбер постоянно навязывает. Меры безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий можно осуществлять и другими методами. Для этого предостаточно технических и административных возможностей.
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ivany4
1532150720
Странные суждения. То чердак кричит - наведите порядок на стадионах, народ не ходит. Пытаются навести порядок - опять не слава Богу. Кто на стадионы ходит, болельщики - которые болеют футболом, или "фанаты-хулиганы" - которым поджечь стадион, большая радость чем игра на поле???
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mihail200606
1532153488
Министр хоть обьяснил зачем он это предложил? Этот фанайди никак не поспособствует заполняемости, это точно. Безопасности? Не факт. Если в финале чм люди спокойно с этими Айди выбегают на поле..
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kykyi
1532153717
"Большому Брату" все мало и мало, скоро чипы нам вживят.
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subbotaspartak
1532156073
У нас вход на футбол бесплатный и народу нет. А на пачпорт по логике нужен билет. С первой советской лиги до первенства области упали, Без Fan ID теперь пропали...
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Vitaly1960
1532157303
А нам в Твери вообще некуда ходить, после того , как в прошлом году "Волгу" перестали финансировать. В центральной области Великой России в 2 раза большей, чем Московская и в 3 раза большей, чем страна-призёр ЧМ-2018 Бельгия НЕТ ни одной профессиональной команды и ни одного нормального стадиона, построенного после возрождения России, как государства в 1991году, да и ,вообще, за последние полвека! ПОЗОР!!!
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кузнецов артем
1532160937
С FAN ID смогут отсеять плохих фанов и не пускать их на матчи еврокубков например. Зениту и Спартаку это будет только в радость
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zigbert
1532258651
Если никакая борьба с хулиганами не ведется, то и паспорт болельщика не будет эффективен.
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