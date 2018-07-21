Черданцев: «Народ и так еле-еле на футбол ходит, а с Fan ID вообще перестанет»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев выступил против введения в РФПЛ системы паспорта болельщика Fan ID.

Ранее с подобной идеей выступил министр спорта России Павел Колобков.

«Народ кроме Москвы (и то не на всех стадионах) и Петербурга в других городах и так еле-еле на футбол ходит, а с Fan ID вообще перестанет ходить.

Может быть, сначала нужно добиться полной заполняемости по всей стране, а потом вводить ограничения? (Fan ID, конечно же, ограничение)», – написал Черданцев в твиттере.