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    Черданцев: «Народ и так еле-еле на футбол ходит, а с Fan ID вообще перестанет»

    Футбольный комментатор Георгий Черданцев выступил против введения в РФПЛ системы паспорта болельщика Fan ID.

    Ранее с подобной идеей выступил министр спорта России Павел Колобков.

    «Народ кроме Москвы (и то не на всех стадионах) и Петербурга в других городах и так еле-еле на футбол ходит, а с Fan ID вообще перестанет ходить.

    Может быть, сначала нужно добиться полной заполняемости по всей стране, а потом вводить ограничения? (Fan ID, конечно же, ограничение)», – написал Черданцев в твиттере.

    Источник: Twitter

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    21.07.2018 07:52
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 14:24

      Если никакая борьба с хулиганами не ведется, то и паспорт болельщика не будет эффективен.

      2
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      Рейтинг: +4029

      Kollljan 21 июля 2018, 15:49

      Для того чтобы заполнить все стадионы страны на 100%, нужно вообще запретить на уровне уголовного кодекса все, так называемые, фанатские группировки. И народ на стадионы пойдет.

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 21 июля 2018, 14:47

      Черданцев ОТСТАЛ от жизни!
      Пусть тогда сам платит штрафы, из своего кармана, за грубиянов и хулиганов.
      Посмотрим, как он тогда ЗАПОЁТ и каким ПИСКЛЯВЫМ голоском.

      Fan ID надо внедрять и безо всяких разговоров отсталого Черданцева.
      Плюс надо устанавливать систему идентификации болельщиков - выявлять хулиганьё и базбожно их ШТРАФОВАТЬ.
      Штрафы окупят установку ситемы и обслуживание.
      Пятерых оштрафуют на всю железку, остальным повадно не будет файерить и скандалить кричалками.

      РФС всё причитает и ничего не делает.
      Штрафы научились собирать для своего неправедного обогащения за счёт клубов.
      Пусть сами чиновники РФС тоже, вместе с Черданцевым оплачивают штрафы из своего кармана, а не жируют за счёт клубов.
      Вот только тогда зашевелятся.
      Пора РФС призвать к ответу и внедрять Fan ID на российских стадионах.

      -1
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      Рейтинг: +33005

      Olanare99 21 июля 2018, 14:20

      Правильно! Не хер этот паспорт болельщика сувать везде попало...

      1
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 21 июля 2018, 14:17

      Сделали бы скидку на билеты ,если ты с фан ид,то народ сразу бы всё оформил;)а потом скидку отменить)))

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      Рейтинг: +46

      RatUS 21 июля 2018, 12:52

      Если он будет комментировать, то его и смотреть перестанут

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      Рейтинг: +12409

      Вомбат 21 июля 2018, 11:17

      Пусть требуют фанайди на фанатские сектора (например, зенитовский вираж). На другие места никаких ограничений не надо.

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      Рейтинг: +10558

      ivany4 > Вомбат 21 июля 2018, 11:20

      Перед законом должны быть все равны.
      Уже сейчас много тех которые "ровнее" всех остальных.))

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 21 июля 2018, 11:15

      С FAN ID смогут отсеять плохих фанов и не пускать их на матчи еврокубков например. Зениту и Спартаку это будет только в радость

      2
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 21 июля 2018, 11:12

      Черданцев, ты же юрист !!! Ты же первый раз в жизни выступил правильно. Развей эту свою идею, а то запреты залезут в футбол и погубят его окончательно.

      1
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 21 июля 2018, 10:15

      А нам в Твери вообще некуда ходить, после того , как в прошлом году "Волгу" перестали финансировать. В центральной области Великой России в 2 раза большей, чем Московская и в 3 раза большей, чем страна-призёр ЧМ-2018 Бельгия НЕТ ни одной профессиональной команды и ни одного нормального стадиона, построенного после возрождения России, как государства в 1991году, да и ,вообще, за последние полвека! ПОЗОР!!!

      8
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Vitaly1960 21 июля 2018, 10:40

      Только можно посочувствовать проживающим болельщикам в этих регионах.

      2
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > Vitaly1960 21 июля 2018, 13:47

      здравствуйте ,Vitaly1960, я - ваш ровесник, и целиком поддерживаю ваши переживания и негодования! Хочу только сделать небольшую ремарочку: заметьте, как только закончился этот "ЧМ" - Россию запожарило и затопило в прямом смысле!!!, а эти "хозяева России"сейчас парят свои жопы на Лазурном Берегу..., а народ умирает от инфарктов(((...природу не обманешь!...сначала "они" разгоняли тучи, а после финала - "на, получай"...ТЦ горят, стадионы на грани обрушения!!! ... 25 млрд.- в жопу((( - это только по одному эпизоду...и в очередной раз наш народ "получил"...что дальше???

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