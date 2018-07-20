Агент: «Трансфер Ботаки-Иобома в «Торпедо» сорвался из-за денег, а не из-за реакции болельщиков»

Футбольный агент Роман Орещук рассказал, по каким причинам не состоялся переход в московское «Торпедо» из «Казанки» (прим. – фарм-клуб «Локомотива») защитника Эрвинга Ботаки-Иобома.

Ранее сообщалось, что против трансфера темнокожего российского футболиста выступили болельщики «Торпедо».

«Переход Ботаки-Иобома стал невозможен после того, как всплыл факт подписания футболистом соглашения о продлении контракта с «Локомотивом». Это никак не связано с недовольством болельщиков «Торпедо». Здесь важна, прежде всего, спортивная составляющая, но никак не реакция болельщиков.

Ботака-Иобома подписал два месяца назад договор с «Локомотивом», а руководство «Торпедо» об этом не знало. И когда об этом стало известно, выяснилось, что необходимо платить компенсацию за футболиста, а денег на это нет», – сказал Орещук.