Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Агент: «Трансфер Ботаки-Иобома в «Торпедо» сорвался из-за денег, а не из-за реакции болельщиков»

    Футбольный агент Роман Орещук рассказал, по каким причинам не состоялся переход в московское «Торпедо» из «Казанки» (прим. – фарм-клуб «Локомотива») защитника Эрвинга Ботаки-Иобома.

    Ранее сообщалось, что против трансфера темнокожего российского футболиста выступили болельщики «Торпедо».

    «Переход Ботаки-Иобома стал невозможен после того, как всплыл факт подписания футболистом соглашения о продлении контракта с «Локомотивом». Это никак не связано с недовольством болельщиков «Торпедо». Здесь важна, прежде всего, спортивная составляющая, но никак не реакция болельщиков.

    Ботака-Иобома подписал два месяца назад договор с «Локомотивом», а руководство «Торпедо» об этом не знало. И когда об этом стало известно, выяснилось, что необходимо платить компенсацию за футболиста, а денег на это нет», – сказал Орещук.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2018 14:55
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 20 июля 2018, 18:18

      Ага - и случилось это именно когда у биомусора бомбануло

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39839

      Project Бабангида 20 июля 2018, 15:32

      вот как?!
      а что же теперь делать на этом сайте "борцам" за свободу униженных и невинно угнетённых? поборникам прав человека, расовой дискриминации прочих псевдо социальных норм! куда теперь сои слова им запихивать? они тут в выражениях по отношению к клубу и болельщикам вдоволь поупражнялись
      всегда поражало как люди легко поддаются на провокации и включают стадный инстинкт. у них даже словооборот в этот момент схожий как буд то сценаристом написанный

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > Project Бабангида 20 июля 2018, 21:21

      Такая же ситуация была с Ростов Ареной сразу налетели, сожрали говно, и начали кукарекать)

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11