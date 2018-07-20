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  • Агент: «Трансфер Ботаки-Иобома в «Торпедо» сорвался из-за денег, а не из-за реакции болельщиков»

Агент: «Трансфер Ботаки-Иобома в «Торпедо» сорвался из-за денег, а не из-за реакции болельщиков»

20 июля 2018, 14:55
3

Футбольный агент Роман Орещук рассказал, по каким причинам не состоялся переход в московское «Торпедо» из «Казанки» (прим. – фарм-клуб «Локомотива») защитника Эрвинга Ботаки-Иобома.

Ранее сообщалось, что против трансфера темнокожего российского футболиста выступили болельщики «Торпедо».

«Переход Ботаки-Иобома стал невозможен после того, как всплыл факт подписания футболистом соглашения о продлении контракта с «Локомотивом». Это никак не связано с недовольством болельщиков «Торпедо». Здесь важна, прежде всего, спортивная составляющая, но никак не реакция болельщиков.

Ботака-Иобома подписал два месяца назад договор с «Локомотивом», а руководство «Торпедо» об этом не знало. И когда об этом стало известно, выяснилось, что необходимо платить компенсацию за футболиста, а денег на это нет», – сказал Орещук.

Источник: Sport24
Россия. ПФЛ. Зона Центр Торпедо Локомотив Казанка Орещук Роман Ботака-Иобома Эрвинг
Комментарии (3)
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Project Бабангида
1532089952
вот как?! а что же теперь делать на этом сайте "борцам" за свободу униженных и невинно угнетённых? поборникам прав человека, расовой дискриминации прочих псевдо социальных норм! куда теперь сои слова им запихивать? они тут в выражениях по отношению к клубу и болельщикам вдоволь поупражнялись всегда поражало как люди легко поддаются на провокации и включают стадный инстинкт. у них даже словооборот в этот момент схожий как буд то сценаристом написанный
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Saang (SCR)
1532099891
Ага - и случилось это именно когда у биомусора бомбануло
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