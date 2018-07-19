Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гончаренко: «Ощущаю доверие со стороны Гинера и Бабаева. Текущая ситуация – огромный вызов, но интересный и захватывающий»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями от продления контракта с клубом до 2020 года.

    Белорусский специалист возглавил московскую команду в декабре 2016 года и два раза подряд привел ее к серебряным медалям РФПЛ.

    «Для тренера очень важно, чтобы было доверие со стороны руководства. Я ощущаю доверие со стороны Евгения Ленноровича и Романа Юрьевича, это всегда очень помогает в работе, позволяет принимать решения при полной поддержке. Плюс я считаю, что у меня очень хорошие отношения и контакт с игроками – и с теми, что были в прошлом и позапрошлом сезонах, и с нынешней обоймой.

    Сейчас мы строим новую команду, приходят новые игроки. Это всегда интересно для тренера. Плюс наши болельщики, та атмосфера, которая царит на домашнем стадионе, способствуют тому, чтобы работа приносила удовольствие.

    Конечно, нечего скрывать, сейчас у нас есть определeнные трудности, но мы с интересом комплектуем команду. Не может всe всегда быть гладко, через такие ситуации тоже нужно проходить. Сейчас сложно прогнозировать не только результаты команды. Пока даже о схеме и составе тяжело рассуждать, потому что мы продолжаем переговоры с разными игроками в линию атаки, в центр поля, в защиту. Текущая ситуация – огромный вызов, но это по-своему интересно и захватывающе», – сказал Гончаренко.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2018 15:42
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 20 июля 2018, 00:04

      Оправдывай!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 19 июля 2018, 21:32

      Строительство -это всегда интересно.Умно ЦСКА подходит к вопросу. Молодежка у них отличная. Есть чему учиться.Своих нарабатывают. А то все чумазые бегают вокруг,не дают новым Игнашевичам прогрессировать. Гончаренко-мужик с головой,сделает дело.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20924

      derrik2000 19 июля 2018, 17:10

      Я всегда симпатизировал Гончаренко.
      И когда он возглавлял БАТЭ (тогда клуб из Борисова на равных в матчах КЧ играл с лучшими клубами Европы), и когда перешёл в ЦСКА.
      Хороший, ДУМАЮЩИЙ тренер.
      С тем составом, который в прошлом году был в его распоряжении, прыгнул, что называется, выше головы.
      Интересно будет посмотреть, как он выстроит новую команду.
      Тяжело ему придётся: Головина, который мог стать лидером новой команды, почти наверняка продадут если уже не продали, защиту, считай, строить нужно заново, в нападении один Чалов вопросов не вызывал в прошлом сезоне, а как будет в этом ещё неизвестно: игрок-то ещё очень молодой, может "зазвездиться".
      Желаю ему удачи на тренерском мостике ЦСКА и чтобы он мог, как в своё время Газаев, в скором времени сказать: "Я построил КОМАНДУ".

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 19 июля 2018, 17:00

      молодец))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 19 июля 2018, 16:54

      Ничего-то у вас, Виктор Михалыч, не получится без Игнашевича и Головина, 5е место максимум, а в ЛЧ лучше было и не соваться.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 19 июля 2018, 16:09

      "Текущая ситуация – огромный вызов" как он завуалировал фразу "полный писец" ))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11