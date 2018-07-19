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  • Гончаренко: «Ощущаю доверие со стороны Гинера и Бабаева. Текущая ситуация – огромный вызов, но интересный и захватывающий»

Гончаренко: «Ощущаю доверие со стороны Гинера и Бабаева. Текущая ситуация – огромный вызов, но интересный и захватывающий»

19 июля 2018, 15:42
6

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями от продления контракта с клубом до 2020 года.

Белорусский специалист возглавил московскую команду в декабре 2016 года и два раза подряд привел ее к серебряным медалям РФПЛ.

«Для тренера очень важно, чтобы было доверие со стороны руководства. Я ощущаю доверие со стороны Евгения Ленноровича и Романа Юрьевича, это всегда очень помогает в работе, позволяет принимать решения при полной поддержке. Плюс я считаю, что у меня очень хорошие отношения и контакт с игроками – и с теми, что были в прошлом и позапрошлом сезонах, и с нынешней обоймой.

Сейчас мы строим новую команду, приходят новые игроки. Это всегда интересно для тренера. Плюс наши болельщики, та атмосфера, которая царит на домашнем стадионе, способствуют тому, чтобы работа приносила удовольствие.

Конечно, нечего скрывать, сейчас у нас есть определeнные трудности, но мы с интересом комплектуем команду. Не может всe всегда быть гладко, через такие ситуации тоже нужно проходить. Сейчас сложно прогнозировать не только результаты команды. Пока даже о схеме и составе тяжело рассуждать, потому что мы продолжаем переговоры с разными игроками в линию атаки, в центр поля, в защиту. Текущая ситуация – огромный вызов, но это по-своему интересно и захватывающе», – сказал Гончаренко.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор Бабаев Роман Гинер Евгений
Комментарии (6)
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FanatSerj
1532005777
"Текущая ситуация – огромный вызов" как он завуалировал фразу "полный писец" ))
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vick-north-west
1532008470
Ничего-то у вас, Виктор Михалыч, не получится без Игнашевича и Головина, 5е место максимум, а в ЛЧ лучше было и не соваться.
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Jenea83
1532008816
молодец))
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derrik2000
1532009420
Я всегда симпатизировал Гончаренко. И когда он возглавлял БАТЭ (тогда клуб из Борисова на равных в матчах КЧ играл с лучшими клубами Европы), и когда перешёл в ЦСКА. Хороший, ДУМАЮЩИЙ тренер. С тем составом, который в прошлом году был в его распоряжении, прыгнул, что называется, выше головы. Интересно будет посмотреть, как он выстроит новую команду. Тяжело ему придётся: Головина, который мог стать лидером новой команды, почти наверняка продадут если уже не продали, защиту, считай, строить нужно заново, в нападении один Чалов вопросов не вызывал в прошлом сезоне, а как будет в этом ещё неизвестно: игрок-то ещё очень молодой, может "зазвездиться". Желаю ему удачи на тренерском мостике ЦСКА и чтобы он мог, как в своё время Газаев, в скором времени сказать: "Я построил КОМАНДУ".
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val-berezko
1532025145
Строительство -это всегда интересно.Умно ЦСКА подходит к вопросу. Молодежка у них отличная. Есть чему учиться.Своих нарабатывают. А то все чумазые бегают вокруг,не дают новым Игнашевичам прогрессировать. Гончаренко-мужик с головой,сделает дело.
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77SAM
1532034279
Оправдывай!
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