Гончаренко: «Ощущаю доверие со стороны Гинера и Бабаева. Текущая ситуация – огромный вызов, но интересный и захватывающий»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями от продления контракта с клубом до 2020 года.

Белорусский специалист возглавил московскую команду в декабре 2016 года и два раза подряд привел ее к серебряным медалям РФПЛ.

«Для тренера очень важно, чтобы было доверие со стороны руководства. Я ощущаю доверие со стороны Евгения Ленноровича и Романа Юрьевича, это всегда очень помогает в работе, позволяет принимать решения при полной поддержке. Плюс я считаю, что у меня очень хорошие отношения и контакт с игроками – и с теми, что были в прошлом и позапрошлом сезонах, и с нынешней обоймой.

Сейчас мы строим новую команду, приходят новые игроки. Это всегда интересно для тренера. Плюс наши болельщики, та атмосфера, которая царит на домашнем стадионе, способствуют тому, чтобы работа приносила удовольствие.

Конечно, нечего скрывать, сейчас у нас есть определeнные трудности, но мы с интересом комплектуем команду. Не может всe всегда быть гладко, через такие ситуации тоже нужно проходить. Сейчас сложно прогнозировать не только результаты команды. Пока даже о схеме и составе тяжело рассуждать, потому что мы продолжаем переговоры с разными игроками в линию атаки, в центр поля, в защиту. Текущая ситуация – огромный вызов, но это по-своему интересно и захватывающе», – сказал Гончаренко.