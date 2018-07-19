Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Пономарев: «Гончаренко – лучший тренер в РФПЛ»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев выразил радость по поводу продления клубом контракта с главным тренером Виктором Гончаренко. По его словам, белорус – лучший специалист в РФПЛ.

    «Это очень хорошо. Я на самом деле рад. Команда была в тяжелом положении, а он показал свой уровень и сделал игру ЦСКА более четкой и спланированной. При нем раскрылись многие молодые футболисты. А второе место по итогам минувшего сезона – очень хороший результат. Будем надеяться, что в следующем сезоне будем ещe выше.

    Лучший ли Гончаренко тренер в российском чемпионате? Я думаю, да. У него есть отличные шансы возглавить европейскую команду в будущем. Работа в ЦСКА – очень хороший трамплин для этого. Займет с командой даже второе место и выведет еe в Лигу Чемпионов, и его шансы переехать в европейский чемпионат сразу же повысятся», – сказал Пономарев.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2018 14:56
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2738

      a_who 19 июля 2018, 21:09

      А что иное можно услышать от бывшего защитника ЦСКА ? )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 19 июля 2018, 17:27

      Один из трех лучших. Бердыев, Гончаренко Каррера. Я бы поставил так...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +114

      svI969 > Чикомас 19 июля 2018, 18:18

      согласен

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert > Чикомас 19 июля 2018, 19:04

      Пожалуй более точно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Чикомас 19 июля 2018, 19:18

      немного не согласен, на данный момент по моему мнению правильнее: Семин, Каррера, Гончаренко, Бердыев :)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 19 июля 2018, 15:40

      Гончаренко: Пономарев - лучший эксперт премьер-лиги!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > тщмек 19 19 июля 2018, 17:23

      ахахах) четко)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11