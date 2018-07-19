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Пономарев: «Гончаренко – лучший тренер в РФПЛ»

19 июля 2018, 14:56
7

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев выразил радость по поводу продления клубом контракта с главным тренером Виктором Гончаренко. По его словам, белорус – лучший специалист в РФПЛ.

«Это очень хорошо. Я на самом деле рад. Команда была в тяжелом положении, а он показал свой уровень и сделал игру ЦСКА более четкой и спланированной. При нем раскрылись многие молодые футболисты. А второе место по итогам минувшего сезона – очень хороший результат. Будем надеяться, что в следующем сезоне будем ещe выше.

Лучший ли Гончаренко тренер в российском чемпионате? Я думаю, да. У него есть отличные шансы возглавить европейскую команду в будущем. Работа в ЦСКА – очень хороший трамплин для этого. Займет с командой даже второе место и выведет еe в Лигу Чемпионов, и его шансы переехать в европейский чемпионат сразу же повысятся», – сказал Пономарев.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор Пономарев Владимир
Комментарии (7)
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тщмек 19
1532004008
Гончаренко: Пономарев - лучший эксперт премьер-лиги!
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Чикомас
1532010450
Один из трех лучших. Бердыев, Гончаренко Каррера. Я бы поставил так...
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a_who
1532023750
А что иное можно услышать от бывшего защитника ЦСКА ? )))
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