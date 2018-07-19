Пономарев: «Гончаренко – лучший тренер в РФПЛ»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев выразил радость по поводу продления клубом контракта с главным тренером Виктором Гончаренко. По его словам, белорус – лучший специалист в РФПЛ.

«Это очень хорошо. Я на самом деле рад. Команда была в тяжелом положении, а он показал свой уровень и сделал игру ЦСКА более четкой и спланированной. При нем раскрылись многие молодые футболисты. А второе место по итогам минувшего сезона – очень хороший результат. Будем надеяться, что в следующем сезоне будем ещe выше.

Лучший ли Гончаренко тренер в российском чемпионате? Я думаю, да. У него есть отличные шансы возглавить европейскую команду в будущем. Работа в ЦСКА – очень хороший трамплин для этого. Займет с командой даже второе место и выведет еe в Лигу Чемпионов, и его шансы переехать в европейский чемпионат сразу же повысятся», – сказал Пономарев.