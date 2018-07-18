Дворкович: «Россия провела лучший чемпионат мира в истории»

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович выразил уверенность в том, что прошедший чемпионат мира был лучшим в истории.

«Согласен с оценкой президента ФИФА Джанни Инфантино. Уверен, что мы справились со всеми своими задачами и действительно провели лучший турнир в истории. Однако, как правило, каждый следующий мундиаль получается лучше предыдущего. Надеюсь, когда-нибудь по организации Кубка мира превзойдут и нас, но сделать это будет очень непросто — мы задали очень высокую планку. Со своей стороны мы готовы всячески помогать и содействовать будущим хозяевам ЧМ. Уже сейчас стараемся максимально передать свой опыт коллегам из Катара, которые примут турнир в 2022 году.

По предварительным оценкам, города, в которых состоялись матчи мундиаля, суммарно приняли более 3 миллионов иностранных туристов. Чемпионат мира прошел без единой помарки. Для участников и гостей турнира все было организовано на высшем уровне. Это подтверждают и мнения высокопоставленных иностранных чиновников», – сказал Дворкович.