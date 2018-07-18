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    Дворкович: «Россия провела лучший чемпионат мира в истории»

    Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович выразил уверенность в том, что прошедший чемпионат мира был лучшим в истории.

    «Согласен с оценкой президента ФИФА Джанни Инфантино. Уверен, что мы справились со всеми своими задачами и действительно провели лучший турнир в истории. Однако, как правило, каждый следующий мундиаль получается лучше предыдущего. Надеюсь, когда-нибудь по организации Кубка мира превзойдут и нас, но сделать это будет очень непросто — мы задали очень высокую планку. Со своей стороны мы готовы всячески помогать и содействовать будущим хозяевам ЧМ. Уже сейчас стараемся максимально передать свой опыт коллегам из Катара, которые примут турнир в 2022 году.

    По предварительным оценкам, города, в которых состоялись матчи мундиаля, суммарно приняли более 3 миллионов иностранных туристов. Чемпионат мира прошел без единой помарки. Для участников и гостей турнира все было организовано на высшем уровне. Это подтверждают и мнения высокопоставленных иностранных чиновников», – сказал Дворкович.

    Источник: Известия

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    18.07.2018 01:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 18 июля 2018, 09:55

      Дурковичу.
      Сам себя не похвалишь.....

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июля 2018, 06:51

      Не мы должны себя хвалить, а участники, болельщики и гости ЧМ по футболу должны об этом высказаться.

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