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    Главные новости дня. «Монако» сделал предложение ЦСКА по Головину, «Ювентус» продал 520 тысяч футболок Роналду

    ЧМ-2018 в России стал третьим в истории по результативности.

    Клаттенбург считает, что пенальти на Перишиче назначать не стоило.

    В Санкт-Петербурге украли фигуру талисмана ЧМ-2018 стоимостью 350 тысяч.

    «Волгоград Арена» пострадала из-за сильных дождей.

    «Ювентус» показал, как Роналду проходит медобследование.

    «Ювентус» продал 520 тысяч футболок Роналду на 55 миллионов евро. И это за первый день.

    У ЦСКА есть предложение от «Монако» по Головину.

    «Локомотив» подписал контракт с Эдером.

    Полоз будет тренироваться с «Рубином».

    «Челси» может приобрести Игуаина за 60 миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2018 21:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 17 июля 2018, 08:34

      Головин сегодня проходит медобследование в Челси, Монако опаздывает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 17 июля 2018, 05:57

      FRGGBG

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 16 июля 2018, 23:07

      ok

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 16 июля 2018, 22:21

      игуаина в китай!!!

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