Главные новости дня. «Монако» сделал предложение ЦСКА по Головину, «Ювентус» продал 520 тысяч футболок Роналду

ЧМ-2018 в России стал третьим в истории по результативности.

Клаттенбург считает, что пенальти на Перишиче назначать не стоило.

В Санкт-Петербурге украли фигуру талисмана ЧМ-2018 стоимостью 350 тысяч.

«Волгоград Арена» пострадала из-за сильных дождей.

«Ювентус» показал, как Роналду проходит медобследование.

«Ювентус» продал 520 тысяч футболок Роналду на 55 миллионов евро. И это за первый день.

У ЦСКА есть предложение от «Монако» по Головину.

«Локомотив» подписал контракт с Эдером.

Полоз будет тренироваться с «Рубином».

«Челси» может приобрести Игуаина за 60 миллионов.