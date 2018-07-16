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  • Главные новости дня. «Монако» сделал предложение ЦСКА по Головину, «Ювентус» продал 520 тысяч футболок Роналду

Главные новости дня. «Монако» сделал предложение ЦСКА по Головину, «Ювентус» продал 520 тысяч футболок Роналду

16 июля 2018, 21:07
4

ЧМ-2018 в России стал третьим в истории по результативности.

Клаттенбург считает, что пенальти на Перишиче назначать не стоило.

В Санкт-Петербурге украли фигуру талисмана ЧМ-2018 стоимостью 350 тысяч.

«Волгоград Арена» пострадала из-за сильных дождей.

«Ювентус» показал, как Роналду проходит медобследование.

«Ювентус» продал 520 тысяч футболок Роналду на 55 миллионов евро. И это за первый день.

У ЦСКА есть предложение от «Монако» по Головину.

«Локомотив» подписал контракт с Эдером.

Полоз будет тренироваться с «Рубином».

«Челси» может приобрести Игуаина за 60 миллионов.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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KARAT777
1531768880
игуаина в китай!!!
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fosterwow
1531771660
ok
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simoron81
1531796231
FRGGBG
Ответить
ArmeeC1018
1531805675
Головин сегодня проходит медобследование в Челси, Монако опаздывает
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