Эдер подписал полноценный контракт с «Локомотивом»

Португальский нападающий Эдер, в прошлом сезоне выступавший за «Локомотив» на правах аренды, подписал полноценный контракт со столичным клубом.

Срок соглашения между сторонами не называется. В ближайшее время форвард присоединится к команде на сборе в Австрии.

Права на Эдера принадлежали «Лиллю». В прошедшем сезоне португалец провел за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и сделав одну результативную передачу.