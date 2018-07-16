Эдер подписал полноценный контракт с «Локомотивом»

Как говориться на безрыбье и рак рыба !
Португальский нападающий Эдер, в прошлом сезоне выступавший за «Локомотив» на правах аренды, подписал полноценный контракт со столичным клубом.
Срок соглашения между сторонами не называется. В ближайшее время форвард присоединится к команде на сборе в Австрии.
Права на Эдера принадлежали «Лиллю». В прошедшем сезоне португалец провел за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и сделав одну результативную передачу.
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— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 16 июля 2018 г.