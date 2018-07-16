Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эдер подписал полноценный контракт с «Локомотивом»

16 июля 2018, 10:53
4

Португальский нападающий Эдер, в прошлом сезоне выступавший за «Локомотив» на правах аренды, подписал полноценный контракт со столичным клубом.

Срок соглашения между сторонами не называется. В ближайшее время форвард присоединится к команде на сборе в Австрии.

Права на Эдера принадлежали «Лиллю». В прошедшем сезоне португалец провел за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и сделав одну результативную передачу.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Трансферы Локомотив Эдер
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Etiainen
1531734985
Ну проблема решена теперь))))
Ответить
spaike
1531754961
Не понимаю зачем подписали Эдера? Он для РФПЛ то не очень хорош, а под ЛЧ так вообще...
Ответить
fortune-bva
1531759612
подписали, потому что на трансферы не дают денег... Вот и подписываем ветеранов, Эдера... посмотрим что к чему...
Ответить
XaXatyn
1531760426
Как говориться на безрыбье и рак рыба !
Ответить
Главные новости
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
14:51
1
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
5
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
4
Все новости
Все новости
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
2
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
5
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
4
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
3
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
3
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Широков с сожалением высказался о «Спартаке»
12:59
2
Прогноз на выступление Батракова в Турции
12:53
1
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА
12:29
2
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
4
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
«Алексей полезнее и лучше»: «Галатасарай» пытался купить Бруну Фернандеша вместо Батракова
11:33
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
4
В «Спартаке» оправдались за концерт «Ленинграда» на «Лукойл Арене»
10:59
2
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
9
Оздоев дал негативный прогноз насчет снятия бана с России
10:35
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
10:12
2
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
7
«Гены папы»: сын Зобнина поступил в академию «Спартака»
09:49
4
Семак – о преимуществе «Зенита» перед матчем со «Спартаком»: «Мы не имеем к этому ни малейшего отношения»
09:30
5
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
16
Реакция Самородова на возможный трансфер в «Спартак»
09:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+