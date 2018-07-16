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    Эдер подписал полноценный контракт с «Локомотивом»

    Португальский нападающий Эдер, в прошлом сезоне выступавший за «Локомотив» на правах аренды, подписал полноценный контракт со столичным клубом.

    Срок соглашения между сторонами не называется. В ближайшее время форвард присоединится к команде на сборе в Австрии.

    Права на Эдера принадлежали «Лиллю». В прошедшем сезоне португалец провел за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и сделав одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    16.07.2018 10:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 16 июля 2018, 20:00

      Как говориться на безрыбье и рак рыба !

      0
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 16 июля 2018, 19:46

      подписали, потому что на трансферы не дают денег... Вот и подписываем ветеранов, Эдера... посмотрим что к чему...

      1
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      Рейтинг: +592

      spaike 16 июля 2018, 18:29

      Не понимаю зачем подписали Эдера? Он для РФПЛ то не очень хорош, а под ЛЧ так вообще...

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 16 июля 2018, 12:56

      Ну проблема решена теперь))))

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