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    Фигуру талисмана ЧМ-2018 стоимостью 350 тысяч украли в Санкт-Петербурге

    На Зеленогорском шоссе в Курортном районе Санкт-Петербурга неизвестные украли фигуру талисмана ЧМ-2018 волка Забиваки. Ее высота составляет 1,8 метра, вес – несколько десятков килограммов, а стоимость – 348 тысяч рублей.

    «Вечером 14 июля фигура еще стояла в поселке Солнечный на Зеленогорском шоссе, 15 июля обнаружили, что она пропала. Цена фигуры из пластика – 348 тыс. рублей, высота – 180 сантиметров.

    Камер наблюдения там не установлено, поэтому записи нет», – сообщила представитель администрации района.

    По ее словам, пропажу фигуры обнаружил работник расположенного неподалеку предприятия. Он завил об этом в полицию.

    Источник: ТАСС

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    16.07.2018 16:52
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 17 июля 2018, 00:26

      КУСОК ПЛАСТИКА СТОИМОСТЬЮ В 350 ТЫСЯЧ...
      Я считаю что тот кто его закупал за такие деньги должен седеть в тюрьме.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 16 июля 2018, 21:18

      Теперь надо ждать предложений о выкупе.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 16 июля 2018, 20:32

      Зенит подсуетился, замену Заболотному в нападении решил сделать.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 16 июля 2018, 19:59

      бомжы проснулись...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июля 2018, 19:15

      на дачный участок себе увезли поди, на память))

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 16 июля 2018, 18:57

      Приседака

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 16 июля 2018, 18:56

      Охренели! На его место надо посадить того, кто заплатил за кусок пластика 348 тыс. рублей. Потом на Калыму!

      4
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > sochi-2013 17 июля 2018, 16:00

      если посмотреть там еще и ежегодное обслуживание более 100 тысяч всяких таких и даже намного хуже игрушек в, администрации осваивают деньги

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > BAIv 17 июля 2018, 16:02

      кстати про 100 тысяч это в поселке 20 000 населения , в Москве и Питере думаю 350 тыс в год, ибо у нас игрушки по 100к стоят

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 16 июля 2018, 18:34

      Иной судьбы после ЧМ у него,наверное,и не могло быть..

      6
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 16 июля 2018, 18:31

      Поставить на приусаденном участке вместо пугала. Все вороны слетятся посмотреть на знаменитость.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 июля 2018, 18:04

      у мудко на даче теперь эта фигура он ведь всё строил ... столько пота пролито … дни и ночи пахал и всё это его не обессудьте

      7
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