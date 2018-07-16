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  • Фигуру талисмана ЧМ-2018 стоимостью 350 тысяч украли в Санкт-Петербурге

Фигуру талисмана ЧМ-2018 стоимостью 350 тысяч украли в Санкт-Петербурге

16 июля 2018, 16:52
26

На Зеленогорском шоссе в Курортном районе Санкт-Петербурга неизвестные украли фигуру талисмана ЧМ-2018 волка Забиваки. Ее высота составляет 1,8 метра, вес – несколько десятков килограммов, а стоимость – 348 тысяч рублей.

«Вечером 14 июля фигура еще стояла в поселке Солнечный на Зеленогорском шоссе, 15 июля обнаружили, что она пропала. Цена фигуры из пластика – 348 тыс. рублей, высота – 180 сантиметров.

Камер наблюдения там не установлено, поэтому записи нет», – сообщила представитель администрации района.

По ее словам, пропажу фигуры обнаружил работник расположенного неподалеку предприятия. Он завил об этом в полицию.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира
Комментарии (26)
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Project Бабангида
1531749309
кто то проходя мимо в карман положил - пригодится
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alex1951
1531751191
16 июля 2018г. ...Дождались!)))
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Боцман59rus
1531752644
сколько волка не корми...
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Рубик Докоян
1531752677
ЧМ закончился -- забудьте, начались суровые будни. Кушать хоцца всегда. У нас что плохо лежит, а теперь и что плохо стоит, уносят беря любой вес. Кому-нибудь в коттедж за высоким забором втюхают.
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Полная Канистра
1531753458
у мудко на даче теперь эта фигура он ведь всё строил ... столько пота пролито … дни и ночи пахал и всё это его не обессудьте
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Vladarg
1531755252
Иной судьбы после ЧМ у него,наверное,и не могло быть..
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sochi-2013
1531756564
Охренели! На его место надо посадить того, кто заплатил за кусок пластика 348 тыс. рублей. Потом на Калыму!
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OfaZavr
1531757731
на дачный участок себе увезли поди, на память))
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Т34
1531762375
Зенит подсуетился, замену Заболотному в нападении решил сделать.
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zigbert
1531765106
Теперь надо ждать предложений о выкупе.
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