Фигуру талисмана ЧМ-2018 стоимостью 350 тысяч украли в Санкт-Петербурге

На Зеленогорском шоссе в Курортном районе Санкт-Петербурга неизвестные украли фигуру талисмана ЧМ-2018 волка Забиваки. Ее высота составляет 1,8 метра, вес – несколько десятков килограммов, а стоимость – 348 тысяч рублей.

«Вечером 14 июля фигура еще стояла в поселке Солнечный на Зеленогорском шоссе, 15 июля обнаружили, что она пропала. Цена фигуры из пластика – 348 тыс. рублей, высота – 180 сантиметров.

Камер наблюдения там не установлено, поэтому записи нет», – сообщила представитель администрации района.

По ее словам, пропажу фигуры обнаружил работник расположенного неподалеку предприятия. Он завил об этом в полицию.