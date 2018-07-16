У «Волгоград Арены» размыло склон и затопило внутренние помещения

Любят у нас некоторые злопыхатели напустить туману. По Волгоградскому ТВ выступил руководитель строительства, который уверил, что все помещения сухие, кроме лестницы и коридора в одном месте, протечка ливневой канализации будет устранена, а размытый песчаный склон до выходных будет засыпан. Сам был строителем. От таких ЧП никто не застрахован. Последний раз такой ливень был в Царицыне в 1899 году. Так что матч "Ротор" - "Луч" состоится назло всем "мухам", которые во всём видят дерьмо.
«Волгоград Арена» пострадала из-за ливневых дождей.
В городе за день выпала двухмесячная норма осадков. На дорогах образовались наносы из-за грунта, смытого со склонов, в том числе с насыпного склона у нового стадиона.
На самой арене прорвало ливневые трубы. Ее внутренние помещения затопило.
В настоящий момент последствия происшедшего ликвидируются.
«Основание нового стадиона не пропустило через себя воду и дождевые потоки, стекая вниз по поверхности склонов, размыли верхний слой плодородного грунта, завезенного туда для посева газона.
Коммунальная техника пыталась ликвидировать грунтовые наносы на рокадной дороге в месте ее пересечения с улицей 7-й Гвардейской и у стадиона», – сообщили в пресс-службе мэрии.