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  • У «Волгоград Арены» размыло склон и затопило внутренние помещения

У «Волгоград Арены» размыло склон и затопило внутренние помещения

16 июля 2018, 12:15
28

«Волгоград Арена» пострадала из-за ливневых дождей.

В городе за день выпала двухмесячная норма осадков. На дорогах образовались наносы из-за грунта, смытого со склонов, в том числе с насыпного склона у нового стадиона.

На самой арене прорвало ливневые трубы. Ее внутренние помещения затопило.

В настоящий момент последствия происшедшего ликвидируются.

«Основание нового стадиона не пропустило через себя воду и дождевые потоки, стекая вниз по поверхности склонов, размыли верхний слой плодородного грунта, завезенного туда для посева газона.

Коммунальная техника пыталась ликвидировать грунтовые наносы на рокадной дороге в месте ее пересечения с улицей 7-й Гвардейской и у стадиона», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник: «АиФ»
Чемпионат мира
Комментарии (28)
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Smithy
1531732769
Карета превращается в тыкву...
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belrus21
1531733248
Хорошо, что мундиаль закончился..
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KOLBIS
1531733471
Отмыли деньжата...Прорвало ливневку...Готовьтесь ребята...Намылят вам жопку...
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Dieter Günther Bohlen
1531735241
ЧМ закончился, наступили реалии
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Мары
1531735518
Ну как всё у нас в стране.Стадион построили.На технологию болт забили.Материал на строительстве сделал ноги или был заменён более дешёвым и вуаля. Результат можем наблюдать из ролика.На все возмущения, что типа ливень и не благоприятные условия ответ прост: Робяты, при строительстве АЭС даже землетрясения учитывают, а тут ливень учесть не смогли ? Мост через Читу два пролёта мошка съела ? Не было рассчитано на воду ? А по моему воровать меньше надо и откаты отстёгивать. Везде стадионы по сто - сто пятьдесят лямов строят, а у нас за 400 - 500. Народ из Турции как с барахолки едет.Те же вещи, что и у нас, только в 6 -7 раз дешевле.Как так ? Это господа почти край.А что будет дальше сейчас нам борцы за престол и престолонаследие расскажут.
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Flame2045
1531735780
ЧМ прошёл,бабло разворованное отмыли,а остальное х...с ним,пусть рушится!
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3ton
1531736849
ЧМ закончился и показуху некому показывать. Сейчас нет смысла делать ,иностранцы уехали. А для своих рука не поднимается.
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мы_не_рабы
1531737922
Даже не смешно. Показуха закончилась, начинаются трудовые будни. То ли ещё будет.
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kykyi
1531743706
Не беда, можно провести ЧМ по водному полу, максимум зрителей. Опять приедут Модрич, Вида, только теперь в ватерпольных шапочках играть будут. Грустно все это.
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Полная Канистра
1531757096
как бы эта огромная тарелка не спустилась по этой канаве к реке и не уплыла
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