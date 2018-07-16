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    У «Волгоград Арены» размыло склон и затопило внутренние помещения

    «Волгоград Арена» пострадала из-за ливневых дождей.

    В городе за день выпала двухмесячная норма осадков. На дорогах образовались наносы из-за грунта, смытого со склонов, в том числе с насыпного склона у нового стадиона.

    На самой арене прорвало ливневые трубы. Ее внутренние помещения затопило.

    В настоящий момент последствия происшедшего ликвидируются.

    «Основание нового стадиона не пропустило через себя воду и дождевые потоки, стекая вниз по поверхности склонов, размыли верхний слой плодородного грунта, завезенного туда для посева газона.

    Коммунальная техника пыталась ликвидировать грунтовые наносы на рокадной дороге в месте ее пересечения с улицей 7-й Гвардейской и у стадиона», – сообщили в пресс-службе мэрии.

    Источник: «АиФ»

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    16.07.2018 12:15
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +261

      salexeich 16 июля 2018, 22:23

      Любят у нас некоторые злопыхатели напустить туману. По Волгоградскому ТВ выступил руководитель строительства, который уверил, что все помещения сухие, кроме лестницы и коридора в одном месте, протечка ливневой канализации будет устранена, а размытый песчаный склон до выходных будет засыпан. Сам был строителем. От таких ЧП никто не застрахован. Последний раз такой ливень был в Царицыне в 1899 году. Так что матч "Ротор" - "Луч" состоится назло всем "мухам", которые во всём видят дерьмо.

      0
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 16 июля 2018, 21:12

      Гастеры наверное строили,да ещё и на скорую руку.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 июля 2018, 19:04

      как бы эта огромная тарелка не спустилась по этой канаве к реке и не уплыла

      4
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июля 2018, 18:32

      ну началось... всплывать на поверхность начали косяки и дефекты.

      3
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 16 июля 2018, 17:13

      Праздник кончился.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 16 июля 2018, 15:40

      говно заскулило что плохо построено,а вы вообще в курсе там в городе помимо этого наводнение и прочая лабуда была?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > 3a zenit 16 июля 2018, 16:22

      Там каждый год идут дожди, не в курсе?. И ничего Родина Мать стоит и дома, которые еще при царе построили не смыло почему то.

      5
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      Рейтинг: +6913

      батог 16 июля 2018, 15:33

      Проектантам и руководству строительства - по Герою России!!!

      4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 июля 2018, 15:21

      Не беда, можно провести ЧМ по водному полу, максимум зрителей. Опять приедут Модрич, Вида, только теперь в ватерпольных шапочках играть будут. Грустно все это.

      5
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 16 июля 2018, 14:23

      Упущение.

      4
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      Рейтинг: +12386

      DeStar 16 июля 2018, 14:06

      мда

      2
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