У «Волгоград Арены» размыло склон и затопило внутренние помещения

«Волгоград Арена» пострадала из-за ливневых дождей.

В городе за день выпала двухмесячная норма осадков. На дорогах образовались наносы из-за грунта, смытого со склонов, в том числе с насыпного склона у нового стадиона.

На самой арене прорвало ливневые трубы. Ее внутренние помещения затопило.

В настоящий момент последствия происшедшего ликвидируются.

«Основание нового стадиона не пропустило через себя воду и дождевые потоки, стекая вниз по поверхности склонов, размыли верхний слой плодородного грунта, завезенного туда для посева газона.

Коммунальная техника пыталась ликвидировать грунтовые наносы на рокадной дороге в месте ее пересечения с улицей 7-й Гвардейской и у стадиона», – сообщили в пресс-службе мэрии.