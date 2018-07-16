У «Волгоград Арены» размыло склон и затопило внутренние помещения

«Волгоград Арена» пострадала из-за ливневых дождей.
В городе за день выпала двухмесячная норма осадков. На дорогах образовались наносы из-за грунта, смытого со склонов, в том числе с насыпного склона у нового стадиона.
На самой арене прорвало ливневые трубы. Ее внутренние помещения затопило.
В настоящий момент последствия происшедшего ликвидируются.
«Основание нового стадиона не пропустило через себя воду и дождевые потоки, стекая вниз по поверхности склонов, размыли верхний слой плодородного грунта, завезенного туда для посева газона.
Коммунальная техника пыталась ликвидировать грунтовые наносы на рокадной дороге в месте ее пересечения с улицей 7-й Гвардейской и у стадиона», – сообщили в пресс-службе мэрии.
Источник: «АиФ»