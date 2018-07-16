Клаттенбург: «Рука Перишича была в естественном положении. Это не пенальти»

Бывший английский арбитр Марк Клаттенбург выразил несогласие с решением судьи финального матча ЧМ-2018 Франция – Хорватия (4:2) Нестора Питаны.

На 36-й минуте встречи аргентинский арбитр назначил пенальти в ворота хорватов за игру Ивана Перишича в своей штрафной. Перед тем, как вынести наказание, Питана более одной минуты просматривал повтор эпизода.

«Руки Перишича находились в естественном положении. Движения ей в сторону мяча не было. Это не пенальти», – сказал Клаттенбург.