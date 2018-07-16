Клаттенбург: «Рука Перишича была в естественном положении. Это не пенальти»

Сейчас ещё раз пересмотрел момент. Рука Перишича в момент прыжка "в естественном положении", вверху, а когда мяч пролетает мимо, резко опускается вниз. Перишич видит внезапно вылетевший из-за Матюиди мяч и реагирует на него рукой. Не умышленно, скорее рефлекторно. Но это 100% игра рукой в штрафной.
https://streamable.com/83d8n
Бывший английский арбитр Марк Клаттенбург выразил несогласие с решением судьи финального матча ЧМ-2018 Франция – Хорватия (4:2) Нестора Питаны.
На 36-й минуте встречи аргентинский арбитр назначил пенальти в ворота хорватов за игру Ивана Перишича в своей штрафной. Перед тем, как вынести наказание, Питана более одной минуты просматривал повтор эпизода.
«Руки Перишича находились в естественном положении. Движения ей в сторону мяча не было. Это не пенальти», – сказал Клаттенбург.