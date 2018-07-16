Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Клаттенбург: «Рука Перишича была в естественном положении. Это не пенальти»

    Бывший английский арбитр Марк Клаттенбург выразил несогласие с решением судьи финального матча ЧМ-2018 ФранцияХорватия (4:2) Нестора Питаны.

    На 36-й минуте встречи аргентинский арбитр назначил пенальти в ворота хорватов за игру Ивана Перишича в своей штрафной. Перед тем, как вынести наказание, Питана более одной минуты просматривал повтор эпизода.

    «Руки Перишича находились в естественном положении. Движения ей в сторону мяча не было. Это не пенальти», – сказал Клаттенбург.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2018 14:53
    Рекомендуем
    Комментарии45
    ...
    • ...
      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 17 июля 2018, 13:49

      Сейчас ещё раз пересмотрел момент. Рука Перишича в момент прыжка "в естественном положении", вверху, а когда мяч пролетает мимо, резко опускается вниз. Перишич видит внезапно вылетевший из-за Матюиди мяч и реагирует на него рукой. Не умышленно, скорее рефлекторно. Но это 100% игра рукой в штрафной.

      https://streamable.com/83d8n

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 17 июля 2018, 08:17

      су как идиоты, читайте правила, "умышленная игра рукой", прав на 100% клаттенбург

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 17 июля 2018, 05:54

      Я думаю, что арбитр, которого назначают на ФИНАЛ Чемпионата мира, априори разбирается в правилах как минимум не хуже любого здесь. Тем более ему был предоставлен VAR.

      На мой взгляд, пенальти был 100%. Рука Перишича была в движении, наперерез траектории мяча. Был прерван возможно голевой пас в пределах штрафной площадки. И абсолютно неважно, видел Перишич этот мяч или нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 16 июля 2018, 22:55

      Клаттенбург, у тебя что, все мозги в виде песка из жопы высыпались???!!! Мяч ИЗМЕНИЛ ТРАЕКТОРИЮ при НЕ ПРИЖАТОЙ К КОРПУСУ РУКЕ!!!! СУДЬЯ, БЛИН!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 16 июля 2018, 20:48

      Складывается впечатление, те кто болел за Хорватию, будут доказывать что пенальти не было , другие будут доказывать обратное.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 16 июля 2018, 18:55

      Весь мир видел, что мяч изменил полет после попадания в руку, отставленную в сторону.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 16 июля 2018, 17:04

      По такой логике и в ворота Испании после удара Дзюбы пенальти не было, Пике же не видел)), он спиной стоял. БРЕД

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Стаz 16 июля 2018, 17:58

      игнашевич тоже мяча не видел когда пяткой забил сам себе так что все нормально

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      itarnmag 16 июля 2018, 16:52

      Эта рука (заметьте,не прижатая) прервала острую передачу в штрафную площадку.Чего еще нужно? А интересно,сколько сам автор не назначил стопроцентных пенальти или назначил пенальти,которые не следовало назначать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Leo the Streamer 16 июля 2018, 16:30

      По-моему тут все очевидно: касание рукой в штрафной было, траектория полета изменилась, а в футбольных школах учат прятать руки после прыжка в штрафной.

      После введения ВАР он не мог не поставить это пенальти. Иначе само существование ВАР было бы не оправдано.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 16 июля 2018, 16:16

      Чего уже спорить и доказывать что-то? Арбитр назначил пенальти, Гризманн забил, хорваты проиграли, ЧМ - закончился. Всё!

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА > Leon_ARS 16 июля 2018, 16:28

      У тебя на улице с кармана вытащил Вор кошелек с 5000 долларами и показав тебе сказал,я вытащил,был твой кашелек а стал моим,всё,не дергайся.
      Твой пост аналог поступку этого вора и тебе такие же воры,как ты плюсуют.Позор

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > ПИКЕ БАРСЕЛОНА 16 июля 2018, 16:34

      Ты путаешь тёплое с мягким, твоё сравнение не корректно. Мне пофиг были французы, мне пофиг были хорваты (хотя, если бы не Вида, скорее всего, я болел бы за них), я лишь "озвучил", что и так всем всё ясно: на усмотрение арбитра. Переигрывать финал не будут. Всё!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20923

      derrik2000 > Leon_ARS 16 июля 2018, 17:13

      Насколько я понимаю футбольные правила, 11-метровый назначается в т. ч. за ИГРУ рукой в штрафной площади игроком обороняющейся команды.
      Слово ИГРА предполагает, что игрок обороняющейся команды действовал УМЫШЛЕННО, касаясь мяча рукой, или не так?
      Перишич НЕ СМОТРЕЛ на свои руки, когда мяч КОСНУЛСЯ его руки, а смотрел совсем в другую сторону.
      Где здесь "ИГРАЛ РУКОЙ"?
      И близко нет!
      Судья - козёл!
      ТАКИЕ 11-метровые в ФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА ВООБЩЕ НАЗНАЧАТЬ НЕЛЬЗЯ!

      P.S. Помнится, наш Иванов, когда судил матчи "на вылет" на одном и чемпионатов, показал две красные карточки игрокам "авторитетных сборных".
      Так Блаттер сразу же высказался в том духе, что я бы сам показал Иванову красную карточку", мол, нельзя в матчах на вылет показывать красные карточки даже за грубейшие нарушения в виде жестокого подката сзади.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > derrik2000 16 июля 2018, 17:37

      Эммм, а Жерар Пике в игре с нами смотрел на руки? С сайта ФИФА "2. Находятся руки игроков в ЕСТЕСТВЕННОМ или НЕ ЕСТЕСТВЕННОМ положение?
      Не естественное положение:

      рука (или руки) в верху;
      рука защищает не лицо, а перекрывает пространство полёта мяча;
      в падении рука перекрывает дополнительное пространство;
      «игрок делает себя больше».

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20923

      derrik2000 > Leon_ARS 16 июля 2018, 17:46

      По пунктам:
      а) руки у Перишича были ВНИЗУ, свободно БОЛТАЛИСЬ, так сказать
      б) руки были не в падении, а в своём естественном положении.

      Что ещё нужно, чтобы в ТАКОМ матче, как ФИНАЛ чемпионата мира, ТАКОЙ ПЕНАЛЬТИ НЕ НАЗНАЧАТЬ?

      P.S. Даже Коллина, если бы ещё судил, со всеми своими "закидонами" на поле - за что я его никогда не любил (с ним на поле был не "матч команд-соперников", а "матч, где судья Коллина") - им тобы не назначил 11-метровый в такой ситуации.
      P.P.S. В каком-то из матчей нынешнего ЧМ игрок в своей штрафной ЯВНО закрывал лицо от летящего мяча, однако судья назначил 11-метровый.

      Резюмирую: в каждом матче сейчас судья как хочет, так и поступает, и никакая трактовка писанных правил ему не указ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > derrik2000 16 июля 2018, 17:53

      "Игрок делал себя больше"! Ещё раз пересмотрел видео: левая рука Перишича, находилась в значительном отдалении от тела и преграждала путь мячу. Кстати, боковым зрением он должен был видеть мяч и свою руку. Нашёл ещё одно видео, ракурс сверху, моё мнение: Перишич играл рукой умышленно.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > ПИКЕ БАРСЕЛОНА 16 июля 2018, 17:59

      расслабься откуда у него 5000 болларов в кошельке

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > спанчес 16 июля 2018, 18:02

      :-D Действительно, какие дебилы, в наше время держат наликом деньги? На карточках, mon cher amie, на карточках.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20923

      derrik2000 > Leon_ARS 16 июля 2018, 20:31

      НЕЛЬЗЯ категорически в ТАКОМ матче за ТАКОЕ ставить пенальти!
      Момент с "рукой" у Перишича был спорнейший, а здесь - ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА МИРА!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > derrik2000 16 июля 2018, 21:32

      Когда проигрывает "твоя" команда, тяжело с этим смирится, тем более, что она играла интереснее, но(!), не всегда побеждает тот, кто лучше. А пенальти, всё-таки был.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20923

      derrik2000 > Leon_ARS 16 июля 2018, 21:41

      Можно сколько угодно спорить было или не было нарушение Перишича в своей штрафной площадке, которое "тянуло" на 11-метровый штрафной удар, ноЮ, повторюсь, в ТАКОМ МАТЧЕ 11- метровым за ТАКОЕ нарушение наказывать категорически нельзя!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > derrik2000 16 июля 2018, 21:50

      Утомился я спорить. Каждый останется со своим мнением. Мне по барабану обе команды игравшие в финале, мне интереснее были другие, вылетевшие ранее.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20923

      derrik2000 > Leon_ARS 16 июля 2018, 21:57

      Согласен.
      Я тоже больше не хочу писать на эту тему.
      А вообще этот чемпионат, как и четыре более ранних НИ-ЧЕ-ГО не дал в плане развития футбола.
      Раньше игра чемпиона мира определяла на ближайшие 4 года вектор развития мирового футбола, а сейчас только новые мячи показывают, как они будут летать на поле эти же 4 года. )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > derrik2000 16 июля 2018, 22:58

      Что тебе ответить? ДЕБИЛ, *****!!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20923

      derrik2000 > Правдоруб100 16 июля 2018, 23:36

      ДЕБИЛ, ***** - это ты ТАК представился, я понимаю!
      Хорошо же тебя родители назвали! Качественно! ))))))))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11