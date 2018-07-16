50-летний французский болельщик погиб, праздную победу в ЧМ-2018

В воскресенье состоялся финальный матч чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Франции и Хорватии. Игра завершилась со счетом 4:2.

Во время празднования победы погиб 50-летний болельщик сборной Франции, сообщает The Local. Это случилось в городе Анси на юго-востоке страны.

Погибший после финального свистка на стадионе «Лужники», где проходил финал ЧМ-2018, прыгнул от радости в канал, сломав шею о дно. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти его.

Ранее сообщалось о беспорядках в Париже на Елисейских полях, устроенных болельщикам сборной.