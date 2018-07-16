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    50-летний французский болельщик погиб, праздную победу в ЧМ-2018

    В воскресенье состоялся финальный матч чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Франции и Хорватии. Игра завершилась со счетом 4:2.

    Во время празднования победы погиб 50-летний болельщик сборной Франции, сообщает The Local. Это случилось в городе Анси на юго-востоке страны.

    Погибший после финального свистка на стадионе «Лужники», где проходил финал ЧМ-2018, прыгнул от радости в канал, сломав шею о дно. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти его.

    Ранее сообщалось о беспорядках в Париже на Елисейских полях, устроенных болельщикам сборной.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2018 11:16
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 16 июля 2018, 14:14

      Соболезную.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 16 июля 2018, 13:16

      Это печально...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      Gazzaev_Pyos 16 июля 2018, 12:10

      50 лет-ума нет.

      2
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