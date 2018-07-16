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    Полиция провела допрос участников Pussy Riot, выбежавших на поле в финале ЧМ-2018: «Что, решили России насрать?»

    Полиция задержала четырех участников Pussy Riot, выбежавших на поле во время финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии (4:2).

    Нападающий французов Килиан Мбаппе «дал пять» одной из неизвестных.

    – Ты тварь, кто такая? Фамилия, имя, отчество. Что, решили России насрать?

    – Нет, мы за Россию.

    – А вы знаете, что за это Россия будет штрафные санкции платить ФИФА?

    – Почему?

    – По дрочану!

    – Мы за Россию. Так же, как и вы, если вы за Россию.

    – Вы Россию подставили под штрафные санкции.

    – Мы не подставили Россию, неправда.

    – Вы нормальные?

    – Нормальные.

    – Где форму взяли?

    – Напрокат

    – Напрокат?! Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год. Просто – иногда жалею. Обосрали Россию, да?

    – Мы не обосрали Россию, у нас нет такой цели. Мы боролись за Россию.

    Люди в форме ворвались на поле во время финала. Это политика

    Источник: Twitter

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    16.07.2018 01:25
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +1447

      Toomans 16 июля 2018, 11:19

      А мне одному показалось ,что тип в майорской форме говорит по-русски с ужасным акцентом?....Он либо вмазанный, либо он точно не за Россию..

      Ну явно акцент. Последнюю фразу его прослушайте несколько раз. И повторяет он только одну фразу. У меня есть подозрение, что он ничего толкового по-русски сказать не может. Ибо даже любой хулиган, выбежавший на поле, даже пьяным, что-то более внятное произнесет.

      P.S. Акцент из восточной Европы или Прибалтики. Внешность тоже подходящая.

      2
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 16 июля 2018, 10:45

      "Первые ощущения от футбольной акции «пусси» - досада и даже брезгливость. Но вот за кадром проявляется кирзовое мурло и сожалеет, что нынче не 37-й год. И ощущения кардинально меняются". (С) Н. Травкин,.
      Аналогично.

      2
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen > Blossiya 16 июля 2018, 11:02

      Да этот мент перед начальством выслуживался. Типо смотрите какой я поЦреот))).

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июля 2018, 10:30

      весьма содержательное интервью получилось)

      6
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 16 июля 2018, 09:56

      "Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год. Просто – иногда жалею"

      Мужик, глядя на такое б*****во, я думаю аналогично.

      3
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen > _MATRIX_ 16 июля 2018, 11:03

      Скучаешь по тем временам? Небось в лубянские подвали захотел?)))

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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > Dieter Günther Bohlen 16 июля 2018, 11:05

      Вот такую шваль как ты на подвал доставить очень даже нужно.

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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen > _MATRIX_ 16 июля 2018, 11:55

      Вот когда из России уйдет эта совковая гниль, основанная на человеконенависти и презирания всех, кроме своей идеологии - то страна начнет вставать с колен))) Но когда люди в 2018 стремятся вернутся к лубянским подвалам...то что тут говорить))) Как говорится "Газпром - мечты сбываются"

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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > Dieter Günther Bohlen 16 июля 2018, 13:34

      Ты дегенеративная мразь и этим все сказано. Вот когда такую падаль как ты железной метлой выметут из Родины, вот тогда она и возродится, станет сильней, чем когда-либо.

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 16 июля 2018, 09:52

      может протест и нужен,но к месту и не в такой форме.

      2
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 16 июля 2018, 09:45

      Нехорошо получилось как с той так и с другой стороны.

      4
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 16 июля 2018, 09:01

      Казнить, нельзя помиловать!

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 16 июля 2018, 08:19

      ну зачем? ну зачем еще одних идиотов пиарить?

      0
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > piligrim1986 16 июля 2018, 08:50

      Тихо дать им пиз...ы и не пиарить, их сейчас небось на "Малахов минус" позовут или в "пусть говорят" а дибилы ещё и смотреть будут с обсуждением в интернете...Думаю такие процессы надо проводить в закрытом режиме в суде какого-нибудь ханты-мансийского захолустья, куда журналюги не доберутся, и на наказания отправлять там же за оленями говно мести...

      5
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Всем привет, я тут время 16 июля 2018, 10:38

      ну конечно. ведь хватило же ума в повторе в трансляции это не показывать! полностью согласен.

      2
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 16 июля 2018, 08:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Опозорил Россию вот этот балван, который как свинья виззжит за кадром,плевок соплей тебе в рожу даун.

      -9
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      Рейтинг: +654

      111Hunter111 > abhvfdtcn 16 июля 2018, 08:46

      Ты поработай в дежурке потом высказывайся даун

      5
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      Рейтинг: +160

      Varnes > abhvfdtcn 16 июля 2018, 08:48

      Ох как ты не прав.
      Ты просто не понимаешь какую работу делает человек который за кадром, поэтому воздержись от комментов.

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 16 июля 2018, 08:10

      Облапошили всю хваленую систему безопасности, равно как и ФСБ. Репутационный удар серьёзный, конечно.
      Правда, кто там этот умник проводил "допрос" с такими эпитетами и выложил в сеть, далеко мозгами от Пусси Райот не ушёл. Ладно хоть без рукоприкладства. Щас все снова заговорят про оборотней в погонах, нарушение прав задержанных и т.д.

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