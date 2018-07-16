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  • Полиция провела допрос участников Pussy Riot, выбежавших на поле в финале ЧМ-2018: «Что, решили России насрать?»

Полиция провела допрос участников Pussy Riot, выбежавших на поле в финале ЧМ-2018: «Что, решили России насрать?»

16 июля 2018, 01:25
54

Полиция задержала четырех участников Pussy Riot, выбежавших на поле во время финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии (4:2).

Нападающий французов Килиан Мбаппе «дал пять» одной из неизвестных.

– Ты тварь, кто такая? Фамилия, имя, отчество. Что, решили России насрать?

– Нет, мы за Россию.

– А вы знаете, что за это Россия будет штрафные санкции платить ФИФА?

– Почему?

– По дрочану!

– Мы за Россию. Так же, как и вы, если вы за Россию.

– Вы Россию подставили под штрафные санкции.

– Мы не подставили Россию, неправда.

– Вы нормальные?

– Нормальные.

– Где форму взяли?

– Напрокат

– Напрокат?! Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год. Просто – иногда жалею. Обосрали Россию, да?

– Мы не обосрали Россию, у нас нет такой цели. Мы боролись за Россию.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Люди в форме ворвались на поле во время финала. Это политика

Источник: Twitter
Чемпионат мира
Комментарии (54)
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Dieter Günther Bohlen
1531709319
Молодцы, повеселили))), а мента за превышение наказать: за "ты тварь" и за "1937 год". Какая ему разница, кто санкции будет платить? Явно не из его зарплаты вычтут)))
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mihail200606
1531711430
Как они попали на стадион??? По билету? На х... Им продали его.. Как будто фамилий не знают, не могли внести в черный список..
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Viper for CSKA
1531711902
Сказочные идиотки. Причем уже идиотки-рецидивистки. С такими бесполезно разговаривать, нет у них никаких взглядов и идеи, лишь бы выпендриться на весь мир.
А вот как они прошли на стадион - главный вопрос. Этих же ментов надо взять, кто отвечал за безопасность, и в таком же стиле спросить, каково они не выполняют свою работу. Иначе зачем они там вообще стоят? Если с них спросить, они сами будут рады, что не 37 на дворе. Тогда расстреляли бы всех участников. Одних за отсутствие мозгов, а других за вопиющую халатность.
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Рубик Докоян
1531712304
Так для понимания обывателей. Это не допрос, ( допрашивают при возбуждённом уголовном деле ) а опрос при административном делопроизводстве. Но форма сути не меняет. Подобным образом разговаривать недопустимо. В СССР был приказ №50 Министра МВД " О вежливом и культурном обращении с гражданами". Кому приходилось сталкиваться с работниками милиции, а теперь полиции сам может оценить степень их культуры и вежливости. Каждому воздастся по их делам, но по закону...
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Дедуктор
1531714179
За незаконное ношение формы с погонами раньше была уголовная ответственность. Причем, совсем не в 37 году. Тем не менее по любому надо уголовное дело возбуждать. Это не спонтанное проявление чувств. Осознанная и подготовленная провокация. Смысла в ней ноль. Но кто сказал что подобные придурки неподсудны?
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3a zenit
1531715402
душманы из игила сидят такие в пустыне-а что так можно было?
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sochi-2013
1531717325
Выпороть на поле Лужников. Деньги, за билеты на это зрелище, пойдут на оплату штрафа. Думаю, что еще и останется. ))
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Danish Dynamite
1531717833
Облапошили всю хваленую систему безопасности, равно как и ФСБ. Репутационный удар серьёзный, конечно. Правда, кто там этот умник проводил "допрос" с такими эпитетами и выложил в сеть, далеко мозгами от Пусси Райот не ушёл. Ладно хоть без рукоприкладства. Щас все снова заговорят про оборотней в погонах, нарушение прав задержанных и т.д.
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abhvfdtcn
1531718343
Опозорил Россию вот этот балван, который как свинья виззжит за кадром,плевок соплей тебе в рожу даун.
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OfaZavr
1531726241
весьма содержательное интервью получилось)
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