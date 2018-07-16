Полиция провела допрос участников Pussy Riot, выбежавших на поле в финале ЧМ-2018: «Что, решили России насрать?»

А мне одному показалось ,что тип в майорской форме говорит по-русски с ужасным акцентом?....Он либо вмазанный, либо он точно не за Россию..
Ну явно акцент. Последнюю фразу его прослушайте несколько раз. И повторяет он только одну фразу. У меня есть подозрение, что он ничего толкового по-русски сказать не может. Ибо даже любой хулиган, выбежавший на поле, даже пьяным, что-то более внятное произнесет.
P.S. Акцент из восточной Европы или Прибалтики. Внешность тоже подходящая.
Полиция задержала четырех участников Pussy Riot, выбежавших на поле во время финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии (4:2).
Нападающий французов Килиан Мбаппе «дал пять» одной из неизвестных.
– Ты тварь, кто такая? Фамилия, имя, отчество. Что, решили России насрать?
– Нет, мы за Россию.
– А вы знаете, что за это Россия будет штрафные санкции платить ФИФА?
– Почему?
– По дрочану!
– Мы за Россию. Так же, как и вы, если вы за Россию.
– Вы Россию подставили под штрафные санкции.
– Мы не подставили Россию, неправда.
– Вы нормальные?
– Нормальные.
– Где форму взяли?
– Напрокат
– Напрокат?! Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год. Просто – иногда жалею. Обосрали Россию, да?
– Мы не обосрали Россию, у нас нет такой цели. Мы боролись за Россию.
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— Вальдемар Московский (@nalog399) 15 июля 2018 г.
Люди в форме ворвались на поле во время финала. Это политика