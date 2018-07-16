Полиция провела допрос участников Pussy Riot, выбежавших на поле в финале ЧМ-2018: «Что, решили России насрать?»

Полиция задержала четырех участников Pussy Riot, выбежавших на поле во время финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии (4:2).
Нападающий французов Килиан Мбаппе «дал пять» одной из неизвестных.
– Ты тварь, кто такая? Фамилия, имя, отчество. Что, решили России насрать?
– Нет, мы за Россию.
– А вы знаете, что за это Россия будет штрафные санкции платить ФИФА?
– Почему?
– По дрочану!
– Мы за Россию. Так же, как и вы, если вы за Россию.
– Вы Россию подставили под штрафные санкции.
– Мы не подставили Россию, неправда.
– Вы нормальные?
– Нормальные.
– Где форму взяли?
– Напрокат
– Напрокат?! Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год. Просто – иногда жалею. Обосрали Россию, да?
– Мы не обосрали Россию, у нас нет такой цели. Мы боролись за Россию.
Люди в форме ворвались на поле во время финала. Это политика
А вот как они прошли на стадион - главный вопрос. Этих же ментов надо взять, кто отвечал за безопасность, и в таком же стиле спросить, каково они не выполняют свою работу. Иначе зачем они там вообще стоят? Если с них спросить, они сами будут рады, что не 37 на дворе. Тогда расстреляли бы всех участников. Одних за отсутствие мозгов, а других за вопиющую халатность.