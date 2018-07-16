Полиция провела допрос участников Pussy Riot, выбежавших на поле в финале ЧМ-2018: «Что, решили России насрать?»

Полиция задержала четырех участников Pussy Riot, выбежавших на поле во время финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии (4:2).

Нападающий французов Килиан Мбаппе «дал пять» одной из неизвестных.

– Ты тварь, кто такая? Фамилия, имя, отчество. Что, решили России насрать?

– Нет, мы за Россию.

– А вы знаете, что за это Россия будет штрафные санкции платить ФИФА?

– Почему?

– По дрочану!

– Мы за Россию. Так же, как и вы, если вы за Россию.

– Вы Россию подставили под штрафные санкции.

– Мы не подставили Россию, неправда.

– Вы нормальные?

– Нормальные.

– Где форму взяли?

– Напрокат

– Напрокат?! Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год. Просто – иногда жалею. Обосрали Россию, да?

– Мы не обосрали Россию, у нас нет такой цели. Мы боролись за Россию.

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Люди в форме ворвались на поле во время финала. Это политика