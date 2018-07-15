Мбаппе «дал пять» участнице Pussy Riot во время финала ЧМ-2018

Сборная Франции в решающем матче чемпионата мира обыграла команду Хорватии – 4:2.

В начале второго тайма на поле «Лужников» выбежали четыре человека, среди которых была девушка в полицейской форме.

Прежде чем нарушителей остановили работники охраны, девушка «дала пять» нападающему французов Килиану Мбаппе.

По информации блогера Никиты Варламова, инцидент оказался акцией Pussy Riot под названием «Милиционер вступает в игру». Согласно пресс-службе московского МВД, три девушки и парень были доставлены в отделение полиции.

Напомним, 19-летний Мбаппе был признан лучшим молодым футболистом турнира. На его счету четыре гола в семи встречах.

Люди в форме ворвались на поле во время финала. Это политика