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    Мбаппе «дал пять» участнице Pussy Riot во время финала ЧМ-2018

    Сборная Франции в решающем матче чемпионата мира обыграла команду Хорватии – 4:2.

    В начале второго тайма на поле «Лужников» выбежали четыре человека, среди которых была девушка в полицейской форме.

    Прежде чем нарушителей остановили работники охраны, девушка «дала пять» нападающему французов Килиану Мбаппе.

    По информации блогера Никиты Варламова, инцидент оказался акцией Pussy Riot под названием «Милиционер вступает в игру». Согласно пресс-службе московского МВД, три девушки и парень были доставлены в отделение полиции.

    Напомним, 19-летний Мбаппе был признан лучшим молодым футболистом турнира. На его счету четыре гола в семи встречах.

    Люди в форме ворвались на поле во время финала. Это политика

    Источник: Independent.co.uk

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    15.07.2018 21:30
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 15 июля 2018, 22:58

      вот вам и безопасность-любое говно могло прийти(никто не спросил ксиву) и поубивать кого захочет в форме.Игил сидят такие бородачи и думают-а что так можно было?

      1
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      Рейтинг: +115

      anomalist > 3a zenit 16 июля 2018, 00:52

      Ты дурак, там болельщики и не в такой форме приходили,а металлоискатель все как миленькие проходили и ощупывались, туда даже въехать нормально не давали даже местным

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > anomalist 16 июля 2018, 07:20

      ага,все умные считают это театром Путина(тебе и другим таким лечится надо)

      0
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 15 июля 2018, 21:54

      Царь решил показать, что ФСБ не везде? =)

      1
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > Hala Madrid 15 июля 2018, 22:40

      Вы о чем?

      2
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      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК > Hala Madrid 15 июля 2018, 23:46

      кто такой царь ? товарищ холоп .

      0
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 15 июля 2018, 21:51

      На финал ЧМ по футболу, где будет присутствовать САМ - мышь без разрешения ФСО не проскочит. Красивая постанова... ИМХО.

      4
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 15 июля 2018, 21:50

      Уверен, Мбаппе даже не знает о существовании такой скандальной группы. Он просто подумал, что это очередной сумасшедший болельщик

      13
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 июля 2018, 21:43

      Полагаю ограничатся штрафом за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов. Ст. 17.12 КоАп РФ. Могут ещё и мелкое хулиганство пристегнуть, а там уже санкции по жёстче.

      1
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      Рейтинг: +582

      lNeTl > Рубик Докоян 15 июля 2018, 22:38

      Пускай вдвоём весь стадион от мусора убирают.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > lNeTl 15 июля 2018, 22:46

      Их там четверо было пацан и три подруги. Не успокоятся, то найдут им работу на зоне...

      -1
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 15 июля 2018, 21:40

      а чё пять? мог бы и больше шлюхе дать

      5
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      Рейтинг: +3503

      goodbyegoodboу > Project Бабангида 15 июля 2018, 21:45

      Шлюха у тебя в семейном альбоме

      -3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > 15 июля 2018, 21:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ули пацан 19 лет телку увидел,возбудился,с кем не бывает...

      -5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > goodbyegoodboу 15 июля 2018, 22:00

      типа задеть меня захотел?

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Project Бабангида 15 июля 2018, 22:02

      Дружище,ты не обращай внимание,он вообще незаконнорожденный...

      -1
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      Рейтинг: +3503

      goodbyegoodboу > Project Бабангида 15 июля 2018, 22:02

      типа базар фильтруй

      -3
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > goodbyegoodboу 15 июля 2018, 22:04

      через тебя могу фильтрануть

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > goodbyegoodboу 15 июля 2018, 22:05

      Типа хаваль завали,недоношенный...

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > KOLBIS 15 июля 2018, 22:05

      это я так понял, правосек очередной?

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Project Бабангида 15 июля 2018, 22:06

      Он бронелобый...уле толку...

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > KOLBIS 15 июля 2018, 22:07

      да я ту всего ничего , всех не знаю. вижу только минусы мне ставит, и вот объявился )

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Project Бабангида 15 июля 2018, 22:09

      Да он и мне сейчас уярит,дурак сейчас лимиты наступят,а завтра мы с бригадой его ниже плинтуса опустим,он не первый и не последний...

      1
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > KOLBIS 15 июля 2018, 22:13

      я думаю что это да же и не хохлы, просто люди на окладе или сдельщине. задача стравливать.

      2
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      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Project Бабангида 15 июля 2018, 22:17

      У отсоса Дитера Болена и его лять соратников есть еще фейковые ники хейтерок и From hell,найти не могу здесь и не уя они не хохлы,где-то с границей с нашей рядом,завтра IP у меня будет уже

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > KOLBIS 15 июля 2018, 22:20

      да тут пря целая война)) а модеры ту не банят никого ?

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Project Бабангида 15 июля 2018, 22:28

      Банят,только за провокации.но этого урюка до сих пор никак,а уле толку,он завтра под Army of Lovers зайдет...

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > KOLBIS 15 июля 2018, 22:31

      кормятся они с того что на них внимания обращают. значит надо просто игнорить. ну я так думаю

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > KOLBIS 15 июля 2018, 22:59

      Парни,не обращаем внимания! Фрик больной

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Project Бабангида 16 июля 2018, 12:14

      Дружище привет,гнида переименовалась,теперь он Дитер Гюнтер Болен,это я так чтобы в курсах был...

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