Мбаппе «дал пять» участнице Pussy Riot во время финала ЧМ-2018

вот вам и безопасность-любое говно могло прийти(никто не спросил ксиву) и поубивать кого захочет в форме.Игил сидят такие бородачи и думают-а что так можно было?
Сборная Франции в решающем матче чемпионата мира обыграла команду Хорватии – 4:2.
В начале второго тайма на поле «Лужников» выбежали четыре человека, среди которых была девушка в полицейской форме.
Прежде чем нарушителей остановили работники охраны, девушка «дала пять» нападающему французов Килиану Мбаппе.
По информации блогера Никиты Варламова, инцидент оказался акцией Pussy Riot под названием «Милиционер вступает в игру». Согласно пресс-службе московского МВД, три девушки и парень были доставлены в отделение полиции.
Напомним, 19-летний Мбаппе был признан лучшим молодым футболистом турнира. На его счету четыре гола в семи встречах.
Люди в форме ворвались на поле во время финала. Это политика