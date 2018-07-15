Люди в форме ворвались на поле во время финала. Это политика

Самый идиотский момент вечера.

Главный матч четырехлетия вышел максимально горячим. Была удивительная тактика, пенальти, видеоповторы, курьезные ошибки и максимум эмоций. Чемпионат мира закончился суперкрасиво – если не считать одной акции.

Несколько людей почему-то решили, что им можно смешать футбол с политикой. Это организация Pussy Riot – ее участников уже судили за хулиганство в храме Христа Спасителя. Четыре человека в офицерской форме выбежали на поле во втором тайме. Как объяснили в фейсбуке: тем самым выражался протест против уголовных дел за репосты, требовалось освобождение политических заключенных и прекращение политической конкуренции. Акцию назвали «Миллиционер вступает в игру».

Трибуны встретили их свистом. Они действительно выбрали крайне неудачное и абсолютно неуместный способ выражать свои убеждения.

А вот хорошее с финала:

Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

«Ради футбола отказался от ипотеки». Русские на финале чемпионата мира

Дайте «Золотой мяч» Модричу. Или награде конец