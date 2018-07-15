Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Люди в форме ворвались на поле во время финала. Это политика


    3
    Голосов: 6
    15.07.2018 20:25
    Самый идиотский момент вечера.

    Главный матч четырехлетия вышел максимально горячим. Была удивительная тактика, пенальти, видеоповторы, курьезные ошибки и максимум эмоций. Чемпионат мира закончился суперкрасиво – если не считать одной акции.

    Несколько людей почему-то решили, что им можно смешать футбол с политикой. Это организация Pussy Riot – ее участников уже судили за хулиганство в храме Христа Спасителя. Четыре человека в офицерской форме выбежали на поле во втором тайме. Как объяснили в фейсбуке: тем самым выражался протест против уголовных дел за репосты, требовалось освобождение политических заключенных и прекращение политической конкуренции. Акцию назвали «Миллиционер вступает в игру».

    Трибуны встретили их свистом. Они действительно выбрали крайне неудачное и абсолютно неуместный способ выражать свои убеждения.

    А вот хорошее с финала:

    Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

    «Ради футбола отказался от ипотеки». Русские на финале чемпионата мира

    Дайте «Золотой мяч» Модричу. Или награде конец

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +163

      Alec7183 17 июля 2018, 16:30

      Ловрен, такое ощущение, вломить одному хотел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      механик75 17 июля 2018, 06:56

      ума как не было так и нет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 16 июля 2018, 22:27

      Вот даже тут обкакались...Президент-чекист.А порядок организовать не смог.Ай-ай-ай!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 16 июля 2018, 15:15

      Элемент шоу, не больше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 16 июля 2018, 12:24

      Девки зажигают не по-детски!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 16 июля 2018, 08:01

      Это явный косяк ФСБ и службы безопасности на стадионе.
      Щас там наверняка жесткий разбор полетов.
      Успели добежать аж до центра поля и даже побегать там немного среди игроков. В такой ситуации телевизионщики обычно сразу переключают картинку, но тут не смоглось, потому что были видны со всех ракурсов и оказались в центре событий.
      Вспомнилось, как на финале ЧЕ-2004 чувак вырвался на поле, бросил в Фигу флаг Барселоны, добежал до ворот Португалии и запрыгнул в них.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 16 июля 2018, 07:59

      странная история,как девушки смогли пробиться через кордоны охраны,где они переоделись незаметно,чет слишком много вопросов....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      chegevaro 16 июля 2018, 06:09

      Странно, что не с голыми ******* как обычно, а в форме

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 16 июля 2018, 02:50

      Идиотки.
      Девушки энергичные, но жаль, что их в детстве мамы недолюбили и мало книжек им читали. С головой у девчонок трудности.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12338

      Вомбат 15 июля 2018, 20:49

      Девушкам с Украины ничего не будет. Иначе ни сдадут тех, кто помог им преодолеть тройное оцепление. А те сдадут организаторов этой акции. А у последних запросто могут быть генеральские должности. Pussy поможет та самая корруция, против которой они (на словах) выступают.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Вомбат 15 июля 2018, 22:48

      это пусси райот,а не фемен,Вы путаете...они русские и сейчас в штатах пребывают,насколько знаю... они из колонии попросили полит убежище за вакханалию в храме Христа-Спасителя...янки их выжали и выкинули...сейчас пытаются таким образом о себе напомнить видимо...

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11