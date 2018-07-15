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Выбежавшие на поле в финале ЧМ-2018 – участники акции Pussy Riot

15 июля 2018, 21:03
28

Во время финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии (4:2) на поле выбежали четыре человека (три девушки и один парень).

По информации Varlamov.ru, неизвестные оказались участниками акции Pussy Riot «Милиционер вступает в игру».

Из-за появления нарушителей на поле в начале второго тайма матч временно приостановили.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

Люди в форме ворвались на поле во время финала. Это политика

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Франция Хорватия
Комментарии (28)
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Leon_ARS
1531677926
Придурки!
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Кинстифа
1531678278
дебилы...
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Project Бабангида
1531678375
на пол года отдать кадырову.. хотя там и на пол часа хватит что бы переформатировать
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Рубик Докоян
1531678418
Давно про них не было слышно, решили напомнить о себе. Если возьмут за задницу двушечкой не обойдутся, а они похоже нарываются, отрабатывая гранты. Девочки рамсы попутали как говорят в определённых кругах...
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Иванов Иван Иванович
1531680265
Мразоты!
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Masteralex
1531680362
закрыть этих тупых уе*анов, за***али со своей политикой в футболе
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Vratarь
1531681487
Чтобы реже такое происходило надо лишать этих мазохистов имён. Выбежали три женщины и мужчина, и больше ни слова. А то называют их, интервью берут - этак многим захочется. А так - выбежали тушки, ну, как голуби или собачки - и всё.
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kolbaser105
1531681494
Конченные долбаёбы.Твари.Как их вообще до стадиона допустили???Максимум к иуалету на трассе Москва-Курск подпускать...
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ГенГриг
1531681606
На Колыму их. лет на 10. и все дела
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zigbert
1531682070
Наверняка даже представления не знают о футболе.
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