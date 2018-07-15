Выбежавшие на поле в финале ЧМ-2018 – участники акции Pussy Riot

Во время финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии (4:2) на поле выбежали четыре человека (три девушки и один парень).

По информации Varlamov.ru, неизвестные оказались участниками акции Pussy Riot «Милиционер вступает в игру».

Из-за появления нарушителей на поле в начале второго тайма матч временно приостановили.

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