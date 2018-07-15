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    Выбежавшие на поле в финале ЧМ-2018 – участники акции Pussy Riot

    Во время финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии (4:2) на поле выбежали четыре человека (три девушки и один парень).

    По информации Varlamov.ru, неизвестные оказались участниками акции Pussy Riot «Милиционер вступает в игру».

    Из-за появления нарушителей на поле в начале второго тайма матч временно приостановили.

    Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

    Люди в форме ворвались на поле во время финала. Это политика

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2018 21:03
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июля 2018, 09:56

      ага понятно, неадекватные решили о себе напомнить.

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 16 июля 2018, 01:51

      А ведь в этот момент атаковала сб. Хорватии, причём мяч с правого фланга был переведён на левый, где обосновался Ракитич. Кто знает, может эти придурки запороли голевую атаку сб. Хорватии?

      0
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      Рейтинг: +1320

      ruded 15 июля 2018, 23:41

      надеюсь, их отмудохали

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      Рейтинг: +3754

      Yev 15 июля 2018, 23:13

      Т.е. "спорт - вне политики" - это только для нас, а все остальные гЛЯДИ могут использовать любой повод, никаких правил, каэк всегда - правила только для нас.
      Как же достали - эти вечно протестующие уроды! Поработать не пробовали, акционисты грёбанные?

      0
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 июля 2018, 22:14

      Наверняка даже представления не знают о футболе.

      6
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 15 июля 2018, 22:06

      На Колыму их. лет на 10. и все дела

      2
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      Рейтинг: +84

      kolbaser105 15 июля 2018, 22:04

      Конченные долбаёбы.Твари.Как их вообще до стадиона допустили???Максимум к иуалету на трассе Москва-Курск подпускать...

      2
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 15 июля 2018, 22:04

      Чтобы реже такое происходило надо лишать этих мазохистов имён. Выбежали три женщины и мужчина, и больше ни слова. А то называют их, интервью берут - этак многим захочется. А так - выбежали тушки, ну, как голуби или собачки - и всё.

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      Рейтинг: +256

      Gorasul 15 июля 2018, 22:04

      Много ольгинских сразу)) Банить их, они Родиной за зп торгуют!

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 15 июля 2018, 21:58

      На финал ЧМ мышь без ведома ФСО не проползет. Тем более там присутствовал САМ. А тут... Красивая постанова. Пожурят, отпустят. И все в гейропах усрутся восторгаясь от русиш дэмократиш. Я конечно могу и ошибаться...

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > ЮНик 15 июля 2018, 23:38

      Юник уважаю тебя,но здесь ты не прав,я вот лично никогда ************ не признаю...Дитер Болен да,я нет...

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