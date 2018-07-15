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    Фердинанд: «ЧМ-2018 – пример, как должны выглядеть такие турниры. В России мне больше всего понравилась еда»

    Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд поделился впечатлениями от организации чемпионата мира-2018. Британец также выделил российскую еду.

    «Организация турнира, на мой взгляд, превосходна. Я лично общался с делегатами из Катара, и они также говорили, что хотели бы многое позаимствовать у России. Этот чемпионат мира — яркий пример для всех, как должен выглядеть турнир такого уровня. То футбольное единение, которое охватило Россию, заставляет ею восхищаться.

    Больше всего мне понравилась еда. У вас в России очень вкусная еда. А если серьeзно, то атмосфера чемпионата мира меня восхищает. Приятно каждый день видеть огромное число фанатов из разных стран, которые прекрасно проводят время вместе», – сказал Фердинанд в эфире телеканала «Россия 24».

    Сегодня, 15 июля, турнир завершается.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2018 12:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 15 июля 2018, 14:36

      цеж провокация и рука кремля ))))

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 15 июля 2018, 14:30

      Очередной агент Путина раскрыт!!! На "миротоворец" его! ))))

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 15 июля 2018, 14:22

      Залетайте с вашего острова к нам пообедать. Что там наши толстосумы жуют- не понятно.

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