Фердинанд: «ЧМ-2018 – пример, как должны выглядеть такие турниры. В России мне больше всего понравилась еда»

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд поделился впечатлениями от организации чемпионата мира-2018. Британец также выделил российскую еду.

«Организация турнира, на мой взгляд, превосходна. Я лично общался с делегатами из Катара, и они также говорили, что хотели бы многое позаимствовать у России. Этот чемпионат мира — яркий пример для всех, как должен выглядеть турнир такого уровня. То футбольное единение, которое охватило Россию, заставляет ею восхищаться.

Больше всего мне понравилась еда. У вас в России очень вкусная еда. А если серьeзно, то атмосфера чемпионата мира меня восхищает. Приятно каждый день видеть огромное число фанатов из разных стран, которые прекрасно проводят время вместе», – сказал Фердинанд в эфире телеканала «Россия 24».

Сегодня, 15 июля, турнир завершается.