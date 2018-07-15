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    Фердинанд: «Не понимаю, зачем наши СМИ говорили так плохо о России»

    Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд раскритиковал британские СМИ за негативные отзывы о России.

    «Почему английские СМИ наговаривали на Россию, я не знаю. Я говорил со многими болельщиками, в частности из Англии, которые приехали в Россию на чемпионат мира. Все они говорят одно и то же: мы не ожидали, что здесь всe будет именно так, все такие добрые и открытые, нам здесь очень нравится.

    Не понимаю, зачем наши СМИ говорили так плохо о России. Всe, что я могу сделать, – это вернуться домой и рассказывать всем, как мне здесь понравилось», – сказал Фердинанд в эфире телеканала «Россия 24».

    Перед матчем 1/2 финала ЧМ-2018 между Англией и Хорватией (1:2) Фердинанд гулял по Москве и фотографировался с болельщиками.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2018 11:12
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +701

      Хведя 15 июля 2018, 16:24

      Так Рио Фердинанд ничего не понимает, кроме как по мячику стукать (пусть и здорово он это делал). А чтобы понять - в политике разбираться хоть чуточку надо. Им на западе это сложно, предпочитают, чтобы всё было разжевано да в рот положено - только глотай. Голову включать - мозги перегреются. Отсюда и получаются потом такие вот "когнитивные диссонансы" да "разрывы шаблонов".

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 15 июля 2018, 16:06

      Все встанет на свои места.

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      Рейтинг: +845

      Avaretz 15 июля 2018, 14:01

      Россия 24 всегда может найти человека, который говорит что то позитивное о нашей бедной (самой богатой) стране. И в тоже время найти который плохо говорит о тех странах кто не друг пyкину. Да и Фердинанд немного по другому сказал, но перевод подкорректировали

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 15 июля 2018, 13:45

      Всe, что я могу сделать, – это вернуться домой и рассказывать всем как мне здесь понравилось,а могу и не вернуться и не рассказать,добавил Рио...

      1
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 15 июля 2018, 13:06

      Чемпионат действительно прошёл хорошо,но говорить о том что весь мир сошёл с ума узнав какая Россия наверное перебор. Позапрошлый чм был в ЮАР,но почему то мы ничего не слышим про эту страну,а вот от нас почему-то иностранцы в положительном до сумашествия шоке. Иностранцы остались хорошего мнения о России но не так что позабывали свои имена как нам пытаются наши СМИ доказать.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Tsigan 15 июля 2018, 13:38

      "сказал Фердинанд в эфире телеканала «Россия 24»."
      А что он там мог сказать?

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > андрей андреев 15 июля 2018, 14:35

      Ничего. Его ж лично Путин пытал )))

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 15 июля 2018, 12:59

      зря ты это вслух сказал)) теперь они переключатся на тебя))

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 15 июля 2018, 12:08

      потому что американский и в целом англосаксонский крупный капитал ведет борьбу с российским капиталом за ресурсы и прибыли. вот как бы почему

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      Рейтинг: +1516

      Тазит > exreporter 15 июля 2018, 15:29

      А что ты подразумеваешь под "российским капиталом"?

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 15 июля 2018, 11:36

      оооо! уважаемый Рио! вы ещё не знаете что они про нас на украине говорят! кукуруза не выросла, русские виноват. свини не накормлены, это из за путина

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      Рейтинг: +1423

      Parham > Diter Bolen 15 июля 2018, 12:27

      ЧМ+Олимпиада+ ЧМ по хоккею + ежегодно Ф-1 !!!
      Так что тоже поучи мат часть!!!

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      Рейтинг: +11241

      alp > Diter Bolen 15 июля 2018, 14:38

      да хорош гавно лить на Россию. Ты бы с таким подобострастием про свою украину бы пописал. производство все просрали, денег нет даже для отправки ребенка не детское евровидение. желто-синий язык по гланды в жопе у сша. все - дай-дай-дай. уже всю европу от вас блевать тянет - попрошайки рукожопые.

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Diter Bolen 18 июля 2018, 00:14

      От днепрогэса и беломорканала хуже? Может, и БАМ нам не нужен? И Севморпуть? Да Уральский Танковый закрыть нахрен.
      То ли тролль неумелый, то ли реально шибзданутый.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июля 2018, 11:35

      да потому что зависть их обычная терзает да неприязнь, вот и весь ответ.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 июля 2018, 11:34

      Рио, ты просто не видел настоящей России, ты можешь рассказать только о ЧМ.

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