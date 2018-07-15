Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фердинанд: «Не понимаю, зачем наши СМИ говорили так плохо о России»

Фердинанд: «Не понимаю, зачем наши СМИ говорили так плохо о России»

15 июля 2018, 11:12
26

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд раскритиковал британские СМИ за негативные отзывы о России.

«Почему английские СМИ наговаривали на Россию, я не знаю. Я говорил со многими болельщиками, в частности из Англии, которые приехали в Россию на чемпионат мира. Все они говорят одно и то же: мы не ожидали, что здесь всe будет именно так, все такие добрые и открытые, нам здесь очень нравится.

Не понимаю, зачем наши СМИ говорили так плохо о России. Всe, что я могу сделать, – это вернуться домой и рассказывать всем, как мне здесь понравилось», – сказал Фердинанд в эфире телеканала «Россия 24».

Перед матчем 1/2 финала ЧМ-2018 между Англией и Хорватией (1:2) Фердинанд гулял по Москве и фотографировался с болельщиками.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Фердинанд Рио
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
за ЦСКА с 1980г
1531643294
Дело в том,что когда в 41г немецкие "фердинанды"рвались в Москву их действительно х у ё в о встретили..
Ответить
kykyi
1531643654
Рио, ты просто не видел настоящей России, ты можешь рассказать только о ЧМ.
Ответить
OfaZavr
1531643732
да потому что зависть их обычная терзает да неприязнь, вот и весь ответ.
Ответить
Project Бабангида
1531643798
оооо! уважаемый Рио! вы ещё не знаете что они про нас на украине говорят! кукуруза не выросла, русские виноват. свини не накормлены, это из за путина
Ответить
mihail200606
1531648767
зря ты это вслух сказал)) теперь они переключатся на тебя))
Ответить
Tsigan
1531649208
Чемпионат действительно прошёл хорошо,но говорить о том что весь мир сошёл с ума узнав какая Россия наверное перебор. Позапрошлый чм был в ЮАР,но почему то мы ничего не слышим про эту страну,а вот от нас почему-то иностранцы в положительном до сумашествия шоке. Иностранцы остались хорошего мнения о России но не так что позабывали свои имена как нам пытаются наши СМИ доказать.
Ответить
KOLBIS
1531651541
Всe, что я могу сделать, – это вернуться домой и рассказывать всем как мне здесь понравилось,а могу и не вернуться и не рассказать,добавил Рио...
Ответить
Avaretz
1531652505
Россия 24 всегда может найти человека, который говорит что то позитивное о нашей бедной (самой богатой) стране. И в тоже время найти который плохо говорит о тех странах кто не друг пyкину. Да и Фердинанд немного по другому сказал, но перевод подкорректировали
Ответить
zigbert
1531659998
Все встанет на свои места.
Ответить
Хведя
1531661076
Так Рио Фердинанд ничего не понимает, кроме как по мячику стукать (пусть и здорово он это делал). А чтобы понять - в политике разбираться хоть чуточку надо. Им на западе это сложно, предпочитают, чтобы всё было разжевано да в рот положено - только глотай. Голову включать - мозги перегреются. Отсюда и получаются потом такие вот "когнитивные диссонансы" да "разрывы шаблонов".
Ответить
Главные новости
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
14:51
1
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
5
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
4
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
3
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+