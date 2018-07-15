Фердинанд: «Не понимаю, зачем наши СМИ говорили так плохо о России»

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд раскритиковал британские СМИ за негативные отзывы о России.

«Почему английские СМИ наговаривали на Россию, я не знаю. Я говорил со многими болельщиками, в частности из Англии, которые приехали в Россию на чемпионат мира. Все они говорят одно и то же: мы не ожидали, что здесь всe будет именно так, все такие добрые и открытые, нам здесь очень нравится.

Не понимаю, зачем наши СМИ говорили так плохо о России. Всe, что я могу сделать, – это вернуться домой и рассказывать всем, как мне здесь понравилось», – сказал Фердинанд в эфире телеканала «Россия 24».

Перед матчем 1/2 финала ЧМ-2018 между Англией и Хорватией (1:2) Фердинанд гулял по Москве и фотографировался с болельщиками.