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    «Челси» не будет переманивать футболистов у «Наполи». Клубы заключили джентльменское соглашение

    Адвокат «Наполи» Маттиа Грассани сообщил, что неаполитанцы заключили договор с «Челси», согласно которому лондонцы обязуются не переманивать игроков из итальянского клуба.

    Соглашение было подписано в рамках перехода в «Челси» тренера Маурицио Сарри. Как ранее стало известно, англичане не платили компенсацию за разрыв контракта специалиста с «Наполи».

    «Мы достигли договоренности с «Челси», что они не будут переманивать игроков из «Наполи». Между футболистами и тренером возникает особая связь. Сарри работал в «Наполи» в течение трех лет, он нравится многим игрокам. Но президент «Наполи» хотел сохранить целостность команды. Данный договор может стать новым трендом на рынке тренеров.

    Переход Жоржиньо? Он не связан с этим соглашением между клубами, так как переговоры велись параллельно. Данного игрока выбрал Сарри, «Наполи» дал свое согласие», – приводит слова Грассани Radio CRC.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2018 17:53
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