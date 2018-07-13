Полуфинальные матчи ЧМ посмотрели в метро более 400 тысяч человек

Более 400 тысяч пассажиров московского метрополитена наблюдали за матчами 1/2 финала чемпионата мира-2018 на экранах в вагонах.

«Более 400 тысяч пассажиров посмотрели два матча полуфиналов чемпионата мира на экранах в поездах метро.

Матчи Франция – Бельгия (1:0) и Хорватия – Англия (2:1 в дополнительное время) в прямом эфире транслировали более 8720 экранов в 1896 вагонах метро.

Фотографии экранов, показывающих прямые трансляции матчей чемпионата мира, стали одними из самых популярных постов в социальных сетях туристов», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.