Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Умтити покинул пресс-конференцию. Пресс-атташе Франции назвал его Полем

    Защитник «Барселоны» и сборной Франции Самуэль Умтити покинул пресс-конференцию после того, как пресс-атташе национальной команды Филипп Турнон перепутал его имя. Он назвал его Полем.

    «Да ладно», – сказал Умтити и в шуточной форме покинул свое место.

    75-летний пресс-атташе не растерялся, представив после этого защитника как Самуэля Погба. Умтити спустя несколько секунд вернулся на свое место.

    Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия состоится в столичных «Лужниках» в воскресенье, 15 июля, в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2018 11:04
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 11:40

      Хорошо что получилось все без обид.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июля 2018, 18:19

      ладно хоть не с Лукой , Иваном или Марио перепутал а то бы вообще не вернулся))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > OfaZavr 14 июля 2018, 10:54

      не с Челубеем)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > ItalianFootball 14 июля 2018, 10:57

      ну да) после такого вообще никогда бы больше не ходил на пресс-конференции))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 13 июля 2018, 15:03

      Оба молодцы)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      hofman 13 июля 2018, 14:14

      Утютю емае

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 13 июля 2018, 12:32

      Отлично исправился! Респект пресс-аташе

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 13 июля 2018, 12:05

      Опять желтушные заголовки. Думал, тут скандал какой, обидели игрока. А они просто обыграли это смешно и все. Пошли вы, бомбардировские журналюхи..

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3416

      AZ 13 июля 2018, 11:24

      пздц обиженка....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 13 июля 2018, 11:22

      если бы назвал его Антуаном, то пресс-конференцию покинул Гризман

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 13 июля 2018, 11:22

      Вот так начинаются поражения

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 13 июля 2018, 11:11

      в 75 - все негры на одно лицо

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +222

      Леший88 > Project Бабангида 13 июля 2018, 11:37

      хорошо, что хоть ты у нас тут индивидуальный истинный ариец. усики отрастил?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Леший88 13 июля 2018, 11:45

      не неси ахинею. беги дальше минусы расставлять

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11