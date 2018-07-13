Умтити покинул пресс-конференцию. Пресс-атташе Франции назвал его Полем

Хорошо что получилось все без обид.
Защитник «Барселоны» и сборной Франции Самуэль Умтити покинул пресс-конференцию после того, как пресс-атташе национальной команды Филипп Турнон перепутал его имя. Он назвал его Полем.
«Да ладно», – сказал Умтити и в шуточной форме покинул свое место.
75-летний пресс-атташе не растерялся, представив после этого защитника как Самуэля Погба. Умтити спустя несколько секунд вернулся на свое место.
Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия состоится в столичных «Лужниках» в воскресенье, 15 июля, в 18:00 по московскому времени.
Voy a aplicar la de #Umtiti cuando me cambien el nombre en @ElTxoroMatutino pic.twitter.com/2mvPi4YYJB— Ɣιrιdιαɴα ඹrιαѕ (@AriasViri) 12 июля 2018 г.