Умтити покинул пресс-конференцию. Пресс-атташе Франции назвал его Полем

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Самуэль Умтити покинул пресс-конференцию после того, как пресс-атташе национальной команды Филипп Турнон перепутал его имя. Он назвал его Полем.

«Да ладно», – сказал Умтити и в шуточной форме покинул свое место.

75-летний пресс-атташе не растерялся, представив после этого защитника как Самуэля Погба. Умтити спустя несколько секунд вернулся на свое место.

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия состоится в столичных «Лужниках» в воскресенье, 15 июля, в 18:00 по московскому времени.