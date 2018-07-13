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    Эмери – о возможном уходе Рэмзи: «Я хочу с ним работать»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о планах клуба на трансферном рынке в межсезонье.

    «Мы подписали тех, кого хотели. Обычно мы рассматриваем молодых футболистов, которые смогут остаться с нами или уйти в аренду. Сейчас я думаю, что команда укомплектована. Может быть один или два игрока уйдут.

    Подпишем ли мы кого-то еще? Только если трансфер будет выгодным для нас.

    Рэмзи? Я хочу с ним работать. Каждый день он тренируется так, как я того прошу. Новый контракт – это дела клуба и игрока. Для меня он важный игрок», – сказал Эмери.

    Ранее сообщалось, что Рэмзи может перейти в «Лацио».

    Источник: Skysports

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    13.07.2018 01:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 июля 2018, 05:56

      Но и клуб наверняка учитывает мнение тренера, если ему игрок нужен, и он на него рассчитывает.

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