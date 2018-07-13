Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о планах клуба на трансферном рынке в межсезонье.

«Мы подписали тех, кого хотели. Обычно мы рассматриваем молодых футболистов, которые смогут остаться с нами или уйти в аренду. Сейчас я думаю, что команда укомплектована. Может быть один или два игрока уйдут.

Подпишем ли мы кого-то еще? Только если трансфер будет выгодным для нас.

Рэмзи? Я хочу с ним работать. Каждый день он тренируется так, как я того прошу. Новый контракт – это дела клуба и игрока. Для меня он важный игрок», – сказал Эмери.

Ранее сообщалось, что Рэмзи может перейти в «Лацио».