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    На следующей неделе Бэйл встретится с Лопетеги и обсудит свое будущее 

    На следующей неделе большинство игроков «Реала» выйдут из отпуска. Полузащитник Гарет Бэйл встретится с новым главным тренером Хуленом Лопетеги и обсудит свое будущее в команде.

    Представители игрока также полетят в Мадрид и встретятся с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

    В прошлом сезоне Бэйл был недоволен недостатком игровой практики. Ранее сообщалось, что он может покинуть клуб. Один из возможных вариантов продолжения карьеры – «Манчестер Юнайтед».

    «Манчестер Юнайтед» намерен подписать Бэйла. На этом настаивает Моуринью

    Источник: Skysports

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    12.07.2018 20:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 12 июля 2018, 20:54

      И зачем? КриРо ушёл, на что теперь жаловаться будет? Конкуренции с кем теперь боится, с Бензема?

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 12 июля 2018, 20:53

      реал распрдажа

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 12 июля 2018, 20:23

      если и Бейл уйдет то это закат реала

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