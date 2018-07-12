На следующей неделе Бэйл встретится с Лопетеги и обсудит свое будущее 

На следующей неделе большинство игроков «Реала» выйдут из отпуска. Полузащитник Гарет Бэйл встретится с новым главным тренером Хуленом Лопетеги и обсудит свое будущее в команде.

Представители игрока также полетят в Мадрид и встретятся с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

В прошлом сезоне Бэйл был недоволен недостатком игровой практики. Ранее сообщалось, что он может покинуть клуб. Один из возможных вариантов продолжения карьеры – «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать Бэйла. На этом настаивает Моуринью