На следующей неделе Бэйл встретится с Лопетеги и обсудит свое будущее 

И зачем? КриРо ушёл, на что теперь жаловаться будет? Конкуренции с кем теперь боится, с Бензема?
На следующей неделе большинство игроков «Реала» выйдут из отпуска. Полузащитник Гарет Бэйл встретится с новым главным тренером Хуленом Лопетеги и обсудит свое будущее в команде.
Представители игрока также полетят в Мадрид и встретятся с президентом «Реала» Флорентино Пересом.
В прошлом сезоне Бэйл был недоволен недостатком игровой практики. Ранее сообщалось, что он может покинуть клуб. Один из возможных вариантов продолжения карьеры – «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» намерен подписать Бэйла. На этом настаивает Моуринью