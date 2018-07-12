Прядкин: «Если бы сборная России прошла хорватов, то сегодня была бы финалистом чемпионата мира»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин после матча 1/2 финала чемпионата мра-2018 между сборными Хорватии и Англии (2:1) поговорил о сборной России.

«Неоднократно по ходу матча было ощущение, что на месте Хорватии могли быть мы. И у вас оно тоже было. Если бы мы прошли Хорватию в Сочи, то прошли бы сегодня. Обидно, что по пенальти проиграли.

Но впереди игры осенью, очень хороший старт будет, уверен. Будут замены в составе, есть молодые ребята. У нас неплохое будущее. С РФПЛ всe будет нормально, не только с новым логотипом в лице медведя», – сказал функционер.

Финал состоится 15 июля.