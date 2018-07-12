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    Прядкин: «Если бы сборная России прошла хорватов, то сегодня была бы финалистом чемпионата мира»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин после матча 1/2 финала чемпионата мра-2018 между сборными Хорватии и Англии (2:1) поговорил о сборной России.

    «Неоднократно по ходу матча было ощущение, что на месте Хорватии могли быть мы. И у вас оно тоже было. Если бы мы прошли Хорватию в Сочи, то прошли бы сегодня. Обидно, что по пенальти проиграли.

    Но впереди игры осенью, очень хороший старт будет, уверен. Будут замены в составе, есть молодые ребята. У нас неплохое будущее. С РФПЛ всe будет нормально, не только с новым логотипом в лице медведя», – сказал функционер.

    Финал состоится 15 июля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2018 01:42
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +1236

      омск55 13 июля 2018, 03:42

      Если бы у бабушки был бы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1320

      ruded 12 июля 2018, 23:38

      надо вспомнить про бабушку, которая при определенных обстоятельствах, могла бы быть дедушкой..

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 12 июля 2018, 21:57

      а ещё финалистами могли быть и 29 других сборных...гипотетически...

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 июля 2018, 18:00

      "У нас неплохое будущее"
      Мне одному кажется,что такого успеха не будет ещё лет двадцать-тридцать?

      1
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      Рейтинг: +309

      Ден71 12 июля 2018, 14:25

      Сейчас будем гадать на кофейной гуще )) Если бы у бабушки был х.. ,то она была бы дедушкой )) Давай те будем честными, наши отыграли хорошо как могли, нет у нас такой команды которая может взорваться и перевернуть матч в свою сторону, как это сделала Хорватия, при этом как можно четко сыграть и в обороне. Хорваты с нами сыграли хуже чем с Англией, но выиграли на пенальти. С Англичанами была совершенно другая игра,после пропущенного гола игра постепенно перевернулась и они заслужено выиграли. Как у нас бы слоилось остается только думать. Возможно пошла бы без ошибок, а возможно и провал как с Уругваем. Стабильность достигается годами. Я бы на сегодня рассматривал нашу команду U-21 как сборную России и работал бы с ней, по необходимости усилил бы уже к Европе или к следующему ЧМ нашими лидерами команд.

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 11:17

      Все это понимают что могла бы быть финалистом. Но к сожалению поезд ушел.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июля 2018, 10:59

      откуда такая уверенность? именно у нас с англичанами игра могла получиться совсем иная, могли мы уступить хотя бы по тем же пенальти.

      5
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 12 июля 2018, 10:42

      Шанс, конечно, бы был. Но только один - виду полного дебилизма тренерского штаба Англии. Защита у англичан такая же придурковатая, как и у нас. Меня впечатлило - как британские придурки раз за разом опасно пасовали назад вратарю. Соревновались - кто вратаря жестче подставит.
      Но атака у бритов сильнее на порядок. Вот, и считайте расклады. Где, чего, как и насколько.
      Разве что, по пенальти бритов выкинули бы.

      3
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      Рейтинг: +54667

      MaxRnD > Дедуктор 12 июля 2018, 13:06

      А с чего она сильней ? 85% их мячей со стандартов !

      1
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 12 июля 2018, 10:23

      Началось. Еслибы да кабы..

      2
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      Рейтинг: +429

      Qranat 12 июля 2018, 10:22

      Еще один решала, привыкший назначать победителей в кабинетах, еще до выхода команд на поле... Ощущения у него - хоть бы не позорился - как играет Хорватия, и как убого наша сборная стоит стадом все матчи у своих ворот в ожидании стандарта и помощи арбитра при симуляции и надуманном пенале. С нашим АНТИФУТБОЛОМ, сборная не должна была даже выходить из нормальной, а не самой слабой, группы. Читайте вью Канчелксиса и других БОЛЬШИХ футболистов и экспертов. Пора нам уже опустится на землю и не поддаваться на искусственно раздуваемую чиновниками, около футбольными функционерами (которых инт ересует лишь собственное благополучие) и СМИ, эйфорию... Чтобы проталкивать законы (пенсионный, тарифов ЖКХ, цен топливо и т.д)в регионах с помощью депутатов всех уровней... заставляя народ обсуждать надуманных героев и верить в миражи.

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