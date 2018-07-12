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  • Прядкин: «Если бы сборная России прошла хорватов, то сегодня была бы финалистом чемпионата мира»

Прядкин: «Если бы сборная России прошла хорватов, то сегодня была бы финалистом чемпионата мира»

12 июля 2018, 01:42
51

Президент РФПЛ Сергей Прядкин после матча 1/2 финала чемпионата мра-2018 между сборными Хорватии и Англии (2:1) поговорил о сборной России.

«Неоднократно по ходу матча было ощущение, что на месте Хорватии могли быть мы. И у вас оно тоже было. Если бы мы прошли Хорватию в Сочи, то прошли бы сегодня. Обидно, что по пенальти проиграли.

Но впереди игры осенью, очень хороший старт будет, уверен. Будут замены в составе, есть молодые ребята. У нас неплохое будущее. С РФПЛ всe будет нормально, не только с новым логотипом в лице медведя», – сказал функционер.

Финал состоится 15 июля.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Хорватия Россия Прядкин Сергей
Комментарии (51)
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la verdad
1531350873
Если бы сборная России участвовала в отборочном турнире .... Где бы она сейчас была? Правильно! В ...опе:)))))
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Yev
1531353434
Это с какой стати в о..пе. По крайней мере, наги в отличие от бритов смогли отвграться в дополнительное время и хорваты обвграли только благодаря пенальти. А если хрваты выиграют у французов в основное время, то нашим вообще респект. Как же некоторым людям везде хочется видеть говно, мёдом не корми.
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Рубик Докоян
1531367332
Если бы в футболе было как можно меньше мутко и прядкиных с их "организаторскими способностями", "профессионализмом" и сквозняком в голове, то футбол бы только выиграл.
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Tsigan
1531371800
Если бы если бы если бы...... если бы в нашей группе был бы какой нибудь Сенегал вместо Египта к примеру, мы бы из группы не вышли бы!
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САДЫЧОК
1531373223
я не знаю кто такой Прядкин и знать не хочу !-Но откуда берутся такие ГЛУПЦЫ ? и балоболы !... да Я , да Мы ...Если бы , да кабы !
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Т34
1531375970
Если БЫ!? Если БЫ не Чемпионат мира в России, то наша сборная в нем не участвовала БЫ. С той игрой, что они показывали до мундиаля, отбор не пройти. Слава Богу, что хоть тут не обгадились, отыграли достойно, что стало для всех огромной неожиданностью, умудрились прыгнуть выше головы.
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Вомбат
1531377469
Может хватит уже рвать волосы из-за незабитых пенальти, может пора уже заняться пересмотром лимита, а, Прядкин?
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Дедуктор
1531381353
Шанс, конечно, бы был. Но только один - виду полного дебилизма тренерского штаба Англии. Защита у англичан такая же придурковатая, как и у нас. Меня впечатлило - как британские придурки раз за разом опасно пасовали назад вратарю. Соревновались - кто вратаря жестче подставит. Но атака у бритов сильнее на порядок. Вот, и считайте расклады. Где, чего, как и насколько. Разве что, по пенальти бритов выкинули бы.
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OfaZavr
1531382385
откуда такая уверенность? именно у нас с англичанами игра могла получиться совсем иная, могли мы уступить хотя бы по тем же пенальти.
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zigbert
1531383442
Все это понимают что могла бы быть финалистом. Но к сожалению поезд ушел.
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