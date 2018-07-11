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    Порошенко: «Мы ценим слова Виды и Вукоевича. Поддерживаем настоящих друзей. Слава Украине!»

    Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на поведение игрока сборной Хорватии Домагоя Виды, который записал видео со скандированием «Слава Украине». Вместе с футболистом присутствовал экс-игрок киевского «Динамо» Огнен Вукоевич.

    «Наши отношения с хорватами уходят корнями в глубину веков. Они знают, что значит поддержка во время противостояния. Мы ценим слова Виды и Вукоевича. Мы тоже готовы поддержать настоящих друзей. Слава Украине!» – написал политик.

    ФИФА предупредила Виду.

    Вида и «Слава Украине». Скандал бушует третий день

    Источник: Twitter

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    11.07.2018 21:10
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +68

      механик75 12 июля 2018, 07:17

      Героям сало, дядя Петя

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 12 июля 2018, 07:02

      Украина цепляется за любую поддержку

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 12 июля 2018, 03:08

      Ну опять. Фифа в политику этот еще в футбол полез.... Кто следующий??

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 12 июля 2018, 00:58

      А мы ценим слова Хорватских болельщиков - Спасибо, Россия.
      Ну, а некоторым только и остаётся ценить слова пьяненьких идиотов.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      Фк Томь87 12 июля 2018, 00:51

      Бомжы есть бомжы пускай хвалят кого угодно ! Сама сборная не прошла на ЧМ !!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 12 июля 2018, 00:46

      Опускается ниже плинтуса президент

      0
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 12 июля 2018, 00:29

      *** просто историк этот жидёнок президент

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 12 июля 2018, 00:20

      Администрация зачем политику и спорт валить в одну кучу? Мало что ли других сайтов?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 июля 2018, 00:19

      Слыште вы, лохи. Сала гоните руине, свое у них кончилось.

      -1
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 11 июля 2018, 23:59

      мелковато и не к лицу - следить президенту большой страны за высказываниями бывших легионеров по футболу да ещё и комментировать...

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