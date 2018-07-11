Порошенко: «Мы ценим слова Виды и Вукоевича. Поддерживаем настоящих друзей. Слава Украине!»

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на поведение игрока сборной Хорватии Домагоя Виды, который записал видео со скандированием «Слава Украине». Вместе с футболистом присутствовал экс-игрок киевского «Динамо» Огнен Вукоевич.

«Наши отношения с хорватами уходят корнями в глубину веков. Они знают, что значит поддержка во время противостояния. Мы ценим слова Виды и Вукоевича. Мы тоже готовы поддержать настоящих друзей. Слава Украине!» – написал политик.

ФИФА предупредила Виду.

Вида и «Слава Украине». Скандал бушует третий день