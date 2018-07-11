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  • Порошенко: «Мы ценим слова Виды и Вукоевича. Поддерживаем настоящих друзей. Слава Украине!»

Порошенко: «Мы ценим слова Виды и Вукоевича. Поддерживаем настоящих друзей. Слава Украине!»

11 июля 2018, 21:10
24

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на поведение игрока сборной Хорватии Домагоя Виды, который записал видео со скандированием «Слава Украине». Вместе с футболистом присутствовал экс-игрок киевского «Динамо» Огнен Вукоевич.

«Наши отношения с хорватами уходят корнями в глубину веков. Они знают, что значит поддержка во время противостояния. Мы ценим слова Виды и Вукоевича. Мы тоже готовы поддержать настоящих друзей. Слава Украине!» – написал политик.

ФИФА предупредила Виду.

Вида и «Слава Украине». Скандал бушует третий день

Источник: Twitter
Чемпионат мира Украина. Плей-офф Хорватия
Комментарии (24)
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boo90
1531333427
Было 2 клоуна, стало 3.. Уже даже не интересно.
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Shak71
1531333630
Да сколько можно уже про убогих(
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Artemka69
1531333652
Да плевать что они там ценят!!!И на их братания тоже!!! Надоело уже читать новости про эту тему!!!Сейчас опять срач начнётся!!!(((
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Vitaly1960
1531335754
Ещё 2 европейца выделили свой газ на нужды Украины!
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BlackMurder
1531336782
Петя, кому ты ещё очко не лизал, ну не дадут вам больше денег,
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Федя Кабак
1531336827
Идиот!!!
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smersh45
1531337782
даже нечего обсуждать , это всё пустое
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Garrincha58
1531341943
Поросенко оказывается смотрит ЧМ во хитрец своему народу запретил, а сам подглядывает
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TUMS
1531344035
Администрация зачем политику и спорт валить в одну кучу? Мало что ли других сайтов?
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Владислав Vlad
1531346292
А мы ценим слова Хорватских болельщиков - Спасибо, Россия. Ну, а некоторым только и остаётся ценить слова пьяненьких идиотов.
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